«Помним и чтим. Кого мы потеряли в 2021 году». «О жизни при смене власти». «Бой не закончился, еще повоюем» – Бекшин возвращается в Нур-Султан». «У инфляции в Казахстане казахское имя, китайское отчество и российская фамилия». «Националисты и патриоты»

Сетевой Казахстан 27 декабря 2021г.

INFORMBURO . KZ . «Помним и чтим. Кого мы потеряли в 2021 году» — 19 января умер актёр Алимгазы РАЙЫМБЕКОВ, сыгравший главную роль в фильме «Ангел в тюбетейке». Ему было 85 лет… 30 января скончался главный редактор Informburo.kz Михаил ДОРОФЕЕВ. Михаилу Викторовичу было 48 лет. Дорофеев возглавлял Informburo.kz с момента его основания в 2015 году… 15 февраля в возрасте 75 лет умер заслуженный деятель Казахстана, поэт Шомишбай САРИЕВ. Шомишбай Нагашыбайулы был одним из ведущих представителей казахской поэзии…

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «КОВИДимость успехов» — Главные итоги уходящего года. В экономической сфере пока не видно бравого отчета правительства. Обычно к этому времени оно бодро отчитывалось, порой упоминая лишь ему выгодные цифры и замалчивая неудобные проблемы. Похоже, основные показатели не столь утешительны. Иначе, уже в эти дни на левом берегу Есиля звучали бы фанфары. Благо, к извечной причине всех неудач (кризис, внешние факторы), добавился КОВИД — есть на что сослаться. Правительство ведет себя по старинке: как «пожарная команда», ликвидируя, возникающие то тут, то там пожары. Но похоже, ей уже не хватает «воды» и «пены»: все больше денег изымается из Нацфонда, но он же не бесконечен, да и цены на нефть, доходы от продажи которой пополняют его, постоянно лихорадит.

KAZPRAVDA . KZ . ««Бой не закончился, еще повоюем» – Бекшин возвращается в Нур-Султан» — Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН покидает свой пост. До 5 января он пробудет в отпуске, а затем окончательно сдаст свои полномочия. «Печали и грусти от ухода нет«, — поделился своими чувствами Бекшин с корреспондентами телеканала «Astana TV». Сидеть без дела санврач не намерен. И заявил, что ещё повоюет с коронавирусом, лишь немного отдохнув. «Ещё бой не закончился с коронавирусом. У каждого с ним у нас особые счёты. Повоюем с коронавирусом. Во избежание профессионального выгорания надо хотя бы 2-3 недели отдохнуть«, — заявил Бекшин. Также он сообщил, что в ближайшее время вернётся в столицу.

TURANPRESS . KZ . «Эффективность Цоя или эффект плацебо» — Министерство здравоохранения осталось без министра Алексея ЦОЯ. При этом – он жив-здоров, не под следствием, не уволен по отрицательным мотивам. Очевидно, что руководство страны приняло отставку министра по собственному желанию. Не менее очевидно, что страна, во-первых была ошарашена новостью после длительных праздников, а во-вторых стала искать возможные причины такого поступка. Однако экс-министр не заставил долго гадать и в свойственной ему манере через социальные сети оповестил нас о своих пока размытых планах и основных достижениях за время службы на посту министра. Попробуем разобраться и проанализировать, что же удалось, а чего не удалось сделать теперь уже экс-министру за период работы.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «У инфляции в Казахстане казахское имя, китайское отчество и российская фамилия» — В 2022 году инфляционные процессы в Казахстане будут характеризоваться двумя вещами – общемировой инфляционный фон и действия правительства/квазигоссектора, результаты которых мы пожинаем сейчас. С учетом ускорения инфляции в 2020–2021 годах, можно сделать обоснованный прогноз, что в первом полугодии 2022 года, инфляция продолжит ускоряться, но чуть медленнее. В январе-июне 2022 года можно ожидать 10% годового показателя.

QMONITOR . KZ . «Националисты и патриоты. Можно ли поставить между ними знак равенства?» — Французский президент Эммануэль МАКРОН высказал любопытную мысль: «Патриотизм — это полная противоположность национализму. Национализм — предательство патриотизма». Между тем, в нашей стране довольно много людей считают, что истинные патриоты могут быть только националистами, причисляют себя к ним и даже гордятся этим. Так можно ли между националистами и патриотами поставить знак равенства, или же они не имеют ничего общего друг с другом? И как воспринимать деятельность тех, кого сегодня именуют национал-популистами?

RATEL . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О жизни при смене власти» — Ничто так не будоражит политический истеблишмент, как смена руководства. Жизнь оживляется — слухи, разговоры, суета. Начинается интересная жизнь, и порой кажется, что основу существования любого аппарата управления составляет именно кадровый вопрос. Сейчас наше профильное министерство переживает очередное возбуждение и связанные с этим интересные времена. Почему ушёл и зачем – это пусть решают другие, я бы хотел остановиться на жизни внизу. На том, как это отражается на работе тех, кто, в принципе, и тащит всю работу министерства.

SPIK . KZ . «Казахстан – социальное государство. Но только для чиновников» — Стартовавшая в Казахстане в 2009 году очередная модернизация системы социального обеспечения вобрала в себя, как нам тогда заявлялось, лучшие образчики имеющегося мирового опыта. Сегодня эта «большая перестройка» вступает в свою решающую фазу, которая, по задумке авторов реформы, поможет окончательно сформировать национальную модель социальных гарантий. Однако уже сейчас можно с прискорбием констатировать – на финише этого социального эксперимента мы получим совсем не то, что во всем мире называют социальным государством.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Это все хайп»: с чем на самом деле связаны массовые увольнения нефтяников на Тенгизе, объяснил эксперт» — В западной части страны, похоже, в скором времени подскочат показатели безработицы. 39 тысяч нефтяников останутся без работы. Все они трудились на Тенгизском месторождении. Причина массового увольнения – завершение проекта «Келешек кенею» на этом участке. Однако большой беды специалисты отрасли в этом не видят и утверждают, что сокращения были ожидаемы. В деталях этой истории разбирался корреспондент…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Кто из банков скрывает аудированную отчетность?» — Каково реальное состояние «Jysan Bank», грядут ли уголовные дела и громкие судебные процессы над топ-менеджментом этого банка? Декабрьская выплата «Jysan Bank» своим акционерам второго транша дивидендов, вновь значительно превысившего заработанную им прибыль как в прошлом, так и в нынешнем году, самым естественным образом вывела его на предновогоднюю информационную авансцену.

CARAVAN . KZ . «Что ты задумал, Минсельхоз? Коров и баранов в Казахстане станет меньше» — Казахстанские чиновники родили законопроект “О личных подсобных хозяйствах”, который ограничит количество скота на подворьях. Сколько коров, свиней, баранов, кур и уток разрешат держать, не сообщается. Авторы законопроекта уверяют: устанавливать предельную численность живности в каждом домохозяйстве, с учетом особенностей каждого региона, будут сами жители того или иного населенного пункта. Вот в последнее верится с трудом. Когда от волеизъявления людей хоть что-то зависело?!

TIME . KZ . «Хочешь справедливости — готовься к суду» — В Шымкенте набирает обороты очередной скандал с поборами в школе. В незаконном сборе денег учителя обвинили руководство средней школы №28. Триггером ситуации, когда пятеро смелых написали сначала в антикор, а потом обратились и к журналистам, послужил так и не появившийся в школьном дворе бюст казахстанской поэтессы Фаризы ОНГАРСЫНОВОЙ, на который педагоги собирали деньги не единожды. Директор школы, как и управление образования Шымкента, факт сбора денег то начисто отрицали, то признавали, но с оговорками. А сегодня настоятельно рекомендуют недовольным отозвать заявление из антикора.

«Ребёнок в подарок» — В Алматинской области семерых младенцев роженицы передали чужим людям. Во всех уголовных делах, возбужденных прокуратурой Талгарского района, биологические матери признаются, что, мол, собственного ребенка они не продавали, а просто подарили бездетным парам, мечтающим иметь детей.

AZATTYQ . ORG . «Жаловались? Получите иск! СПИД-центр судится с общественниками и пациентами с ВИЧ» — Карагандинский общественный фонд, помогающий ВИЧ-положительным людям, и двое его представителей столкнулись с судебным иском. Заявление на них подал региональный СПИД-центр. Поводом стали жалобы общественников и пациентов в государственные органы — истец усмотрел в этих обращениях «порочащие» его сведения.

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