Недорогой и доступный: фиксированный интернет в РК — один из самых дешёвых в мире, его стоимость составляет всего 1,6% от среднемесячных доходов казахстанцев

О том, что мобильный интернет в Казахстане и в целом в странах СНГ — один из самых дешёвых в мире, мы уже писали. По стоимости фиксированного интернета Казахстан также входит в топовую десятку стран. В зависимости от разных систем оценки и анализа данные несколько отличаются, но при любых вариантах стоимость «домашнего» интернета в РК — одна из самых низких в мире.

Так, по данным аналитиков Internet Accessibility Index, Казахстан занимает 7-е место среди 167 стран по средней месячной стоимости интернет-пакета при широкополосным фиксированном «домашнем» доступе — всего 11,5 долл. США.

Лидирует в рейтинге Украина (в среднем 7,2 долл. США за интернет-пакет в месяц), худшие показатели — у Мавритании (773,2 долл. в месяц).

Однако есть и не менее важные критерии оценки, поэтому параллельно мы также оценили топовую десятку стран по дешевизне интернет-пакетов на предмет финансовой доступности фиксированного интернета для населения с учётом доходов граждан.

Лучшие показатели оказались у России и Румынии: здесь средний месячный интернет-пакет составил всего 0,9%–1% от среднемесячных доходов на душу населения (данные по доходам — WorldData.info).

В тройке лидеров и Казахстан: месячный пакет фиксированного интернет-доступа в стране составляет всего 1,6% среднемесячного дохода.

Заметим: занявшая первое место в рейтинге «дешёвых» стран Украина в рассматриваемой десятке уступила не только тройке лидеров, но и Беларуси.

Лучшие в мире показатели — у Израиля. Страна лишь на 33-м месте по стоимости интернета (в среднем 24,5 долл. США в месяц), однако интернет-пакет в этой стране составил всего 0,7% от средних доходов населения. Худший же показатель — у Мавритании: стоимость среднего интернет-пакета здесь превышает средний доход на душу населения почти в 6 раз.

Внутренняя статистика РК подтверждает финансовую доступность связи для населения. Так, в третьем квартале текущего года расходы на услуги связи составили 6,6 тыс. тг. Причём учитывается весь комплекс услуг связи — телефония, интернет, мобильная связь и т. д.

От совокупных расходов на душу населения, составивших 206,4 тыс. тг за третий квартал текущего года, это всего 3,2%, как и кварталом ранее, и в третьем квартале прошлого года. В целом в многолетней динамике этот показатель существенно не менялся, держась регулярно в рамках незначительных 3%-4% от расходов казахстанцев.

Тем временем численность абонентов фиксированного интернета в РК выросла на 6,1% за год, до 2,7 млн ед. Плотность абонентов фиксированного интернета — 14 на 100 человек.

Напомним: национальным оператором в сфере телекома в Казахстане является АО «Казахтелеком». На долю компании приходится 75% рынка фиксированного интернета (и 78% мобильного рынка).