Недорогой и доступный: фиксированный интернет в РК — один из самых дешёвых в мире, его стоимость составляет всего 1,6% от среднемесячных доходов казахстанцев

Экономика 153 0
Тем временем численность абонентов фиксированного интернета в Казахстане выросла на 6% за год

О том, что мобильный интернет в Казахстане и в целом в странах СНГ — один из самых дешёвых в мире, мы уже писали. По стоимости фиксированного интернета Казахстан также входит в топовую десятку стран. В зависимости от разных систем оценки и анализа данные несколько отличаются, но при любых вариантах стоимость «домашнего» интернета в РК — одна из самых низких в мире.

Так, по данным аналитиков Internet Accessibility Index, Казахстан занимает 7-е место среди 167 стран по средней месячной стоимости интернет-пакета при широкополосным фиксированном «домашнем» доступе — всего 11,5 долл. США.

Лидирует в рейтинге Украина (в среднем 7,2 долл. США за интернет-пакет в месяц), худшие показатели — у Мавритании (773,2 долл. в месяц).

Однако есть и не менее важные критерии оценки, поэтому параллельно мы также оценили топовую десятку стран по дешевизне интернет-пакетов на предмет финансовой доступности фиксированного интернета для населения с учётом доходов граждан.

Женщины - за снижение пенсионного возраста Женщины - за снижение пенсионного возраста
36433

Лучшие показатели оказались у России и Румынии: здесь средний месячный интернет-пакет составил всего 0,9%–1% от среднемесячных доходов на душу населения (данные по доходам — WorldData.info).

В тройке лидеров и Казахстан: месячный пакет фиксированного интернет-доступа в стране составляет всего 1,6% среднемесячного дохода.

Заметим: занявшая первое место в рейтинге «дешёвых» стран Украина в рассматриваемой десятке уступила не только тройке лидеров, но и Беларуси.

Лучшие в мире показатели — у Израиля. Страна лишь на 33-м месте по стоимости интернета (в среднем 24,5 долл. США в месяц), однако интернет-пакет в этой стране составил всего 0,7% от средних доходов населения. Худший же показатель — у Мавритании: стоимость среднего интернет-пакета здесь превышает средний доход на душу населения почти в 6 раз.

Правда о независимости Правда о независимости
5483

Внутренняя статистика РК подтверждает финансовую доступность связи для населения. Так, в третьем квартале текущего года расходы на услуги связи составили 6,6 тыс. тг. Причём учитывается весь комплекс услуг связи — телефония, интернет, мобильная связь и т. д.

От совокупных расходов на душу населения, составивших 206,4 тыс. тг за третий квартал текущего года, это всего 3,2%, как и кварталом ранее, и в третьем квартале прошлого года. В целом в многолетней динамике этот показатель существенно не менялся, держась регулярно в рамках незначительных 3%-4% от расходов казахстанцев.

Тем временем численность абонентов фиксированного интернета в РК выросла на 6,1% за год, до 2,7 млн ед. Плотность абонентов фиксированного интернета — 14 на 100 человек.

Напомним: национальным оператором в сфере телекома в Казахстане является АО «Казахтелеком». На долю компании приходится 75% рынка фиксированного интернета (и 78% мобильного рынка).

***

Информация предоставлена Finprom.kz

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Пользователям цифрового тенге не понадобится интернет – Нацбанк
  2. «30 лет перемен: Куда шел и пришел Казахстан». «30 лет… зависимости». «Скрытая схватка за Казахстан: что скрывается под «трениями с Россией». «Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?». «Спс, пжс, всм». Станут ли нормой для казахстанцев новые выражения»
  3. Почти в полтора раза вырос интерес казахстанцев к слиткам золота в ноябре — Нацбанк РК
  4. «Диссиденты в СССР: много ли среди них было казахов и казахстанцев?». «Почему лозунг «Чемодан-вокзал-Россия» снова стал в Казахстане актуальным?». «Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику». «Что стало с детьми и внуками Абая»
  5. Законы «О СМИ» и «О телерадиовещании» планируют объединить в один в 2024 году в Казахстане

Самое читаемое за сегодня

Недорогой и доступный: фиксированный интернет в РК — один из самых дешёвых в мире, его стоимость составляет всего 1,6% от среднемесячных доходов казахстанцев
Экономика 148 (148)
«Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику»
Сетевые обзоры 75 (1417)
«Помним и чтим. Кого мы потеряли в 2021 году». «О жизни при смене власти». «Бой не закончился, еще повоюем» – Бекшин возвращается в Нур-Султан». «У инфляции в Казахстане казахское имя, китайское отчество и российская фамилия». «Националисты и патриоты»
День за днем 65 (1608)
РК – КНР: 30 лет спустя
Жизнь 49 (708)
Вторая мировая война: сражения отгремели, проблемы остались
День за днем 48 (2903)

Самое читаемое за вчера

«Помним и чтим. Кого мы потеряли в 2021 году». «О жизни при смене власти». «Бой не закончился, еще повоюем» – Бекшин возвращается в Нур-Султан». «У инфляции в Казахстане казахское имя, китайское отчество и российская фамилия». «Националисты и патриоты»
День за днем 1543 (1608)
«Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику»
Сетевые обзоры 1342 (1417)
Талибы у власти. Что дальше?
Политика 749 (786)
РК – КНР: 30 лет спустя
Жизнь 659 (708)
Бизнес без привязки к МРП
Экономика 534 (567)

Самое читаемое за последние 10 дней

«Если бы не было Великого Октября и СССР, то тогда, следовательно, не было бы и Казахской ССР». «Я вообще считаю, что у нас в целом провал по социально-экономическому блоку». «Ожидает ли Казахстан энергетический коллапс?». «Минздрав недомогает?»
День за днем 19143 (19137)
Женщины - за снижение пенсионного возраста
Общество 7931 (36433)
«Выступления отдельных политиков не способны испортить отношения между Казахстаном и Россией». «Что сулят русскоязычным в Казахстане новые инициативы российских политиков?»
День за днем 7923 (7920)
Трижды Оскар между Команданте и Елбасы
Авторские колонки 7349 (7343)
«Диссиденты в СССР: много ли среди них было казахов и казахстанцев?». «Почему лозунг «Чемодан-вокзал-Россия» снова стал в Казахстане актуальным?». «Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику». «Что стало с детьми и внуками Абая»
День за днем 7180 (7180)
«Преступная власть и продажный народ»
Политика 3521 (3520)
Данияр Ашимбаев «разбушевался» - 4
Сетевые обзоры 3415 (3415)
«О повышенный ЕНПФ порог достаточности для изъятия накоплений споткнулись на самом деле все - правительство и Нацбанк заодно с парламентом». «Кто хочет начать драку с Казахстаном?». «Никто не отменяет русский язык». «Почему в Казахстане надо жить долго»
День за днем 3385 (3385)
«Так ли нужны, к примеру, памятники Абаю (как раньше Ленину) во всех городах страны?». «Казахстан могут попытаться сделать ареной нового конфликта». «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита». «Казахстанские мегапроекты: дорого и бесполезно»
День за днем 2881 (2881)
Ирина Қайратқызы по дороге в будущее Kz
Авторские колонки 2703 (2702)
×