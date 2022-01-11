«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю Независимости». «Этот путч был организован». «После кошмара… Что это было, и как можно оценить действия властей?»

Сетевой Казахстан 11 января 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Выступление Токаева на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ» — Проведение нашего внеочередного саммита связано с чрезвычайными событиями. За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю Независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша Организация в целом. Хочу поблагодарить нашего Председателя Никола Воваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нургожоевичу Жапарову, Эмомали Шариповичу Рахмону за политическое и даже боевое братство.

IA — CENTR . RU . «В зоне ответственности ОДКБ» — «ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация – это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», – заявил Касым-Жомарт ТОКАЕВ на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ от 10 января. Еще полгода назад Организацию Договора о коллективной безопасности определенные медиа и эксперты называли «бумажным тигром». В настоящее время миротворческий потенциал ОДКБ уже сумел задать высокую планку в сложных кризисных условиях т.н. «гибридной» террористической атаки на Республику Казахстан. Краткий обзор событий с участием ОДКБ в Казахстане и оценками роли организации – от Сергея КИМ.

QMONITOR . KZ . «После кошмара… Что это было, и как можно оценить действия властей?» — Мы пережили самый сложный момент в истории суверенного Казахстана, став очевидцами того, что еще вчера казалось просто немыслимым. Теперь предстоит долгий и кропотливый анализ случившегося. Но в то же время ответы на некоторые вопросы хотелось бы получить уже сейчас, чтобы яснее представить, через что нам пришлось пройти. Мы попросили наших известных соотечественников Нурлана АСЕЛКАНА и Джанибека СУЛЕЕВА поделиться своими соображениями на сей счет, адресовав им всего один вопрос: «Как вы оцениваете действия центральной и региональных властей, а также правоохранительных органов и специальных служб в эти дни?».

«Правовой нигилизм – одна из причин драмы, которую пережил Казахстан» — Сегодня хотелось бы затронуть одну тему, напрямую связанную с драматическими событиями последних дней. Среди поджигавших здания и машины, грабивших магазины, измывавшихся над стражами порядка, военнослужащими и курсантами были десятки тысяч обычных наших соотечественников. Скажем, наверняка не террористы занимались мародёрством, причём массовым (только из магазинов сети «Технодом» в Алматы, Таразе и Талдыкоргане, по предварительным данным, унесли и вывезли товаров почти на 5,5 миллиарда тенге). Это в основном наши молодые сограждане, родившиеся и выросшие уже в суверенном Казахстане, которых принято назвать представителями «поколения независимости». И уже не столь важно, делали они это, подкупленные кем-то, одурманенные спиртным и наркотиками или просто гонимые собственными инстинктами.

EXCLUSIVE . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН, публицист – «Революция – это праздник угнетенных» — Пока власть была в состоянии прострации, вся страна была охвачена массовым протестом людей; начались беспорядки, крушение и поджоги резиденции Президента в Алматы, зданий областных акиматов, прокуратуры, банков, офисов партии Нур Отан, автомашин; толпа начала грабить магазины, рестораны, ружейные магазины. Естественно, прозвучали выстрелы и начался полный хаос, и это в стране, где с 2001 года оппозиция не могла вывести на площадь более 500 человек! А тут вся страна становится на дыбы! Но это картина лишь на первый взгляд. Реальная картина проступает с каждым днем со всей беспощадной ясностью. Этот путч был организован.

Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Источник протестов – государственно-олигархическая ручная экономика» — У после-новогодних протестов было много причин (политических, экономических, управленческих и так далее). Однако государственно-олигархическая структура экономики, ручное управление и имитация рыночных реформ стали пусковым крючком для волнений, охвативших страну.

NOVGAZ . COM . «Две экономики Казахстана» — В событиях в Казахстане есть примечательная черта, которая оказалась вне поле зрения многочисленных комментаторов. По формальным признакам Казахстан — вполне успешно развивающаяся экономика, которая долгое время считалась прямо-таки примером перехода от «плана» к «рынку». Однако получается, что экономический рост сам по себе еще не может служить основой социальной стабильности.

VLAST . KZ . «Евгений Жовтис, правозащитник: «После этих событий будет соблазн в какой-то степени закручивать гайки»» — Первое: система, которую господин Назарбаев создавал тридцать лет — такая централизованная система с зачисткой политического пространства, независимых СМИ, но с мягким авторитаризмом, с балансом между элитами и выдерживанием вот этих сдержек и противовесов, — себя не оправдала… Второе — зачищая все это пространство, создали вакуум. И я много лет назад говорил, что когда вы создаёте такой вакуум, он обязательно будет заполнен какими-то радикалами, будь то исламские, будь то левые радикалы, или просто социальные протесты такого рода.

TENGRINEWS . KZ . ««В письме я написал: «Помогите!» Очевидцы о захватах и погромах в Алматы» — Виталий БЛАГОВ, заведующий казахстанским бюро АО «Первый канал» — «Мой офис находится в здании телекомпании «Мир». Когда все это началось, я как раз передавал материал о начале штурма акимата. Забежал охранник и сказал, что все, они ломают дверь, сейчас будут здесь, надо прыгать в окно… Эти люди из толпы требовали выйти в прямой эфир. Но я сказал, что сделать это невозможно, отсюда мы просто передаем материалы. Человек пять сели в моем офисе. Остальные начали ломать двери, ходить по телекомпании. Я записал их обращение, но не совсем понял, что они хотят. Одно из требований было — подключить интернет. Я отправил письмо в свою редакцию, а в письме написал: «Помогите!».

365 INFO . KZ . «Курс тенге ослабнет после январских погромов» — Влияние январских событий на экономику Казахстана будет носить долгосрочный характер. Примерное снижение курса по отношению к доллару может составить до 10%. Беспорядки в Казахстане нанесли экономике страны сокрушительный удар. Все произошедшие события чреваты негативными последствиями. Об этом говорит экономист Арман БАЙГАНОВ.

«Журналисты на акциях протеста. Хроника событий» — 5 января — Алматы. Погромщики напали на офисы пяти телеканалов в Алматы, разграбили и сожгли редакции телеканалов «МИР», «Евразия». «Казахстан», «Хабар» и «КТК». Никто из сотрудников не пострадал.

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