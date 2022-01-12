«Путинский вариант» в Казахстане?». «Враг внутри нас. Кто виноват в январской трагедии?». «Легитимизация» насилия: кто и как разжигает рознь в Казахстане?». «Шоковая терапия: почему под основным ударом оказался именно Алматы?»

Сетевой Казахстан 12 января 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Путинский вариант» в Казахстане? Анализируя месседжи Токаева и поведение его окружения» — Часть окружавшей бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА политической верхушки и бизнес-кругов в условиях завершающегося «полутранзита» власти переходит на сторону его преемника, который перетягивает рычаги влияния на себя, считает казахстанский политолог Досым САТПАЕВ. Азаттык поговорил с экспертом после выступления Касым-Жомарта ТОКАЕВА в парламенте, где действующий президент, ставленник бывшего, практически не говорил о своем предшественнике, лишь однажды упомянув его — и то в негативном ключе.

QMONITOR . KZ . «Враг внутри нас. Кто виноват в январской трагедии?» — Люди, которые в эти дни бесчинствовали в Алматы и других городах страны, — это в большинстве своем те самые «дети независимости», с которыми государство и общество связывали большие надежды, полагая, что именно они выведут Казахстан в число цивилизованных и конкурентоспособных стран. Январская трагедия показала, что все эти годы в сфере воспитания молодежи мы не просто стояли на месте, а двигались в обратном направлении. Почему такое стало возможным? Как мы упустили целое поколение? На ком лежит вина за произошедшее? Дать оценку сложившейся ситуации мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА — Протестная почва в Казахстане давно уже была готова. В основе ее лежит огромный пласт социально-экономических проблем, которые не решались десятилетиями. В некоторых регионах страны сложилась настолько напряженная ситуация, что достаточно одной спички, чтобы случился пожар…

««Легитимизация» насилия: кто и как разжигает рознь в Казахстане?» — Риторика ненависти, наполнившая собой социальные сети, неминуемо приводит к катастрофическим последствиям. Это теорема, регулярно подпитываемая все новыми и новыми доказательствами. Очередное из них мы получили в эти дни, когда на улицы казахстанских городов выплеснулась беснующаяся толпа. Дойти до точки кипения ей помогли в том числе и социальные сети, где под покровом анонимности в массовое сознание на протяжении нескольких лет внедрялись самые абсурдные и провокационные вбросы. И совершенно справедливо президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ назвал в числе пособников экстремистов, действия которых привели к кровопролитию, тех демагогов, кто в виртуальном пространстве разжигал вражду и нетерпимость.

IA — CENTR . RU . ««Внутрикомандные» перестановки в Казахстане» — 11 января 2022 г. в Казахстане – насыщенный на далекоидущие политические установки день. За назначением премьер-министра #Казахстан’а и большим программным выступлением главы РК последовали перестановки в правительстве и АП. Несмотря на то, что изменения в большей степени являются «внутрикомандными», правительство все же обновилось в непростое для резких шагов время – примерно на треть. Кроме того, значение и вес каждого назначения позволяет делать выводы об оценке главой РК ключевых исполнителей в стране. Кто сумел улучшить свои позиции в политической системе – краткий обзор на Ia-centr.ru

FORBES . KZ . «Алмас Чукин: Многие тезисы в выступлении Токаева вызвали эффект разорвавшейся бомбы» — Учитывая, что у Токаева было всего два-три дня для того, чтобы дать оценку происходящему в стране, а также четко сформулировать те проблемы, которые остро возникли и накопились в нашем обществе, то выступление президента можно назвать просто отличным. Конечно, одно выступление это всё не решит и многое предстоит сделать, но те вещи, которые он озвучил, — своевременны, — сказал Алмас Чукин. Единственным спорным моментом в речи главы государства, по словам Чукина, является заморозка повышений зарплат акимов, министров, депутатов, чиновников высшего ранга.

«Мурат Темирханов: Токаев выступил хорошо. Но есть вопросы» — Лично мне больше всего понравилось то, что президент Токаев много внимания уделил в своей речи олигархическим кланам и финансово-промышленным группам. В особенности понравилась та часть, где глава государства сказал, что «друзьям — все, а остальным — по закону». Очень емко, лучше и не скажешь. Ведь действительно, эти группы извлекали большую личную выгоду для себя из природных богатств Казахстана и из сложившейся ситуации в экономике. Я писал об этом буквально накануне.

NOVGAZ . COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Гражданин молчальник» — Власти Казахстана выключили интернет по всей стране, оставили людей без информации, но не помешали «террористам». Несогласные с официальной версией событий блокируются. Самые массовые протесты за всю историю Казахстана, после которых в ряде городов республики начались погромы (власть называет их «террористической атакой извне»), запомнились горожанам помимо прочего тотальным отключением интернета, а в нескольких регионах — и связи. Частично это обосновывалось введением режима чрезвычайного положения, при котором связь может блокироваться по усмотрению военных комендатур города. Однако технология отключения интернета даже в этих условиях вызывала вопросы.

VLAST . KZ . «Досым Сатпаев, политолог: «Я надеюсь, что после этих событий хоть какие-то выводы будут сделаны»» — Я лично считаю, что в том, что произошло в Алматы, в первую очередь, 100 процентов вина власти, — и региональной, и городской, которая за 30 лет не смогла создать в стране такие условия, чтобы здесь не было высокого уровня протестности, социальной агрессии, распространения криминальной субкультуры, в том числе среди молодежи. Нет сильных правоохранительных структур, которые могли бы не только вязать мирных демонстрантов, но и бороться эффективно с реальными противниками, мародерами, бандитами и радикалами. Выяснилось, что эти 30 лет, которые наша власть пафосно и торжественно отметила, оказались потерянными с точки зрения строительства сильного государства. Мы выяснили, что если у нас и были силовые структуры, то они больше играли на руку отдельным элитным группам, были заточены на то, чтобы защищать власть, а не жизнь и имущество граждан. Эти события, как увеличительное стекло, выявили еще больше эти болезненные темы, о которых мы уже давно говорим, но власть к этому не прислушивалась. Я надеюсь, что после этих событий хоть какие-то выводы будут сделаны.

365 INFO . KZ . «На пороге перемен: президент назвал своими именами причины январских событий» — Но кроме кадровых назначений, Касым-Жомарт ТОКАЕВ почти час посвятил разбору полетов о причинах и последствиях попытки госпереворота в Казахстане. Заместитель директора КИСИ при президенте РК Санат КУШКУМБАЕВ поделился впечатлениями о планах руководства страны по итогам кровопролитных беспорядков — Все эти проблемы достаточно серьезны и системны. Как отметил неоднократно президент об олигополии, крупные компании монополизируют с созданием крупных картелей. Мы это видим в сферах ГСМ, сельского хозяйства и других экономических блоках.

TENGRINEWS . KZ . «Ужас прошедших дней, или Как я все видела своими глазами» — Этот репортаж написала столичный фотограф Диана КИМ, которая отправилась на новогодние праздники в родной для нее город Алматы, вовремя не смогла вернуться и стала невольной очевидицей ужасных и трагических событий. Квартира, в которой она жила, находилась по соседству с происходящим, так что все военные действия она могла наблюдать из окна. По иронии судьбы она отправилась в Алматы без фотоаппарата, решив, что отдохнет от всего, поэтому снимала все на камеру смартфона.

SPIK . KZ . «Анатомия мятежа. Кто и как вел мирный протест под пули?» — Кровавую бойню, устроенную в Алматы экстремистами, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ назвал «алматинской трагедией». Ее истоки еще только предстоит установить, а вот акцентировать внимание на некоторых нюансах, которые влияли на ее течение, уводя в то или иное русло, можно уже сейчас. Бесценным источником информации в этом плане служат многочисленные чаты в социальных сетях, в которых зарождался и координировался протест.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Шоковая терапия: почему под основным ударом оказался именно Алматы?» — Проходит первый шок и даже не очень искушённые люди пытаются осознать, что же случилось на самом деле. Увы, но официальная трактовка происходящего только генерирует новые вопросы. Что же это было: внутриэлитный конфликт, попытка госпереворота или только начало большой политической многоходовки?

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Справедливое и эффективное государство: что упущено национальными программами» — Изменения в правовой системе не могут быть фрагментарными, в противном случае от них не будет никакой пользы. Эта заметка была начата еще 4 января, до того, как события в стране, и особенно в Алматы, приняли трагический характер. Вполне возможно, что теперь, когда стали разбираться с причинами произошедшего, Общенациональные приоритеты, Национальный план развития и Национальные проекты перестанут быть актуальными. Тем не менее, счел возможным продолжить заметку, потому что проблемы, затрагиваемые в ней, все равно продолжают представлять общественный интерес.

TIME . KZ . «После бури» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ провел аппаратное совещание по вопросам восстановления жизнедеятельности города, испытавшего атаку террористов, сообщила во вторник пресс-служба акимата. Заседание прошло в здании акимата Алмалинского района, где пока будет работать аппарат акима мегаполиса. Городские управления разместятся в других зданиях.

«Последствия беспорядков: регионы приходят в себя» — Шымкент — В городе все еще подсчитывают ущерб, нанесенный бесчинствующими мародерами. В настоящее время обстановка в городе стабильная, что позволило в минувшие выходные восстановить работу общественного транспорта, а также продовольственных рынков. Международный аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.

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