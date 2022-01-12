Война Миров. Токаев выиграл власть, а Путин – Казахстан

Эпоха Нурсултана Назарбаева заканчивается

Коллективный Запад опять облажался. На этот раз в Казахстане. Вроде бы большой букет ресурсов для дестабилизации собрали – от межэлитных противоречий и недовольства населения социально-экономическим положением в стране до людей с радикальным исламом головного мозга и откровенного криминала. Информационная поддержка опять же. Но не пошло. В тот момент, когда ОДКБ ответил согласием на ввод войск, стало ясно, что Касым-Жомарт Токаев устоит.

Согласно постановлению главного санитарного врача Алматы, с 5 января должны были начаться репрессии против «синих» жителей мегаполиса. До этого дня «синие» (то есть статус «нейтральный» в отличие от «зеленых» – вакцинированных) не имели права ходить по ТРЦ, тренажерным залам, фитнес-центрам только в выходные дни. Теперь же для них закрыты даже ЦОНы (центры обслуживания населения) и банки во все дни недели. «Красные» (больные) и «желтые» (контактные) программой «Ашык» парализованы в правах изначально.

Как работают новые правила узнать не удалось, поскольку в ночь с 4-го на 5-ое уже начались беспорядки. Главным генератором людского ресурса для мятежа выступил район пересечения улиц Момышулы и Толе би (бывшая Комсомольская). Там много высоток-«человейников», в том числе построенных в рамках программы социального жилья, чье население по общественному самочувствию пролегает в диапазоне от плохого до отчаянного.

Социологические замеры накануне «ковидных» локдаунов 2020 года свидетельствовали, что у 74% казахстанцев нет никаких сбережений на «черный день». Потом следовала группа граждан с накоплениями до 50 тысяч тенге (на эти деньги в Алматы можно прожить максимум месяц одному человеку, если не нужно платить за аренду жилья). В 2021 году цены выросли на все еще примерно в два раза, чего близко не скажешь о зарплатах.

Двигаясь по улицам Райымбека, Толе би и Абая с запада на восток мятежники доходили до улиц Байтурсынова (бывшая Космонавтов), Наурызбай батыра (бывшая Дзержинского), Желтоксан (бывшая Мира), Абылай-хана (бывший проспект Коммунистический), Назарбаева (бывшая Фурманова), а потом северо-южным маршрутом (в алматинской системе координат снизу – вверх) стягивались к Площади Республики. 5 января общественный транспорт на маршруты уже не вышел, но участникам беспорядков это не мешало.

Когда Алматы назывался Верный, то в 1920 году здесь был мятеж, описанный Дмитрием Фурмановым в одноименном произведении. В декабре 1986 года уже в Алма-Ате – столице Казахской ССР – произошли массовые акции протеста. По сравнению с январскими событиями в Алматы все предыдущее просто детская лига. Попытка государственного переворота 2022 года поражает своей организованностью. Особенно сильно это контрастирует с традиционной безалаберностью любых мероприятий государственных органов, где даже масштабные коррупционные схемы отдают вопиющей примитивностью.

Совершенно очевидно, что были подготовленные боевые группы. Потому что кто попало не может нападать на РУВД административных районов Алматы и городской департамент полиции еще до того, как разграблены оружейные магазины. Кто эти боевики наверняка сказать трудно, поскольку одежда и внешность у них среднепривычные.

Криминально-мародерская стихия шла параллельно боевой. Видно, что две эти линии хорошо скоординированы, но при этом каждая выполняла свою функцию. По ходу движения колонн протестующих поджигались автомобили. Если уничтожение полицейских и пожарных машин можно объяснить рациональными соображениями мятежников (в 1986 году пожарные автомобили с брандспойтами применялись для разгона протестующих), то поджоги карет «скорой помощи» в привычную схему не укладываются. Похоже, задача была в максимально возможной дезорганизации служб жизнеобеспечения города и наведении паники.

Участия в происходящем властей хватило только на то, чтобы в 16-20 по местному времени 5 января отключить интернет. Из-за этого кончился инстаграм-эфир по штурму здания городского акимата. Его вела какая-то девушка со своей «сотки». Автоматные выстрелы слышались очередями, но атакующих это не останавливало. Здание акимата в конце концов захватили и подожгли.

Акимат Алматы. (Фото/thedrive.com)

Когда пропал интернет – люди стали включать телевизоры. По сравнению с телеграмм-каналами «зомбоящик» 5 января гонял какую-то лабуду. Периодически появлялся текст от комендатуры города с призывами и требованием соблюдать законность. Кто комендант Алматы никто не знает, потому что интернета нет и выяснить невозможно, а сам он себя никак не проявляет.

Если кто думает, будто отсутствие интернета помешало мятежникам координировать свои действия, то спешим разочаровать. Во-первых, сотовая связь в основном работала бесперебойно. Во-вторых, в паре машин без номеров видели людей не то с рациями, не то со спутниковыми телефонами. Видно, что организаторы беспорядков вопрос интернета продумали и проработали заранее. Подвоз продовольствия на Площадь Республики тоже осуществлялся машинами без номеров.

Про Нурсултана Назарбаева никакой внятной информации не было. Ближе к ночи 5 января узнали, что президент Токаев возглавил еще и Совет безопасности. Двоевластие, над которым любили потешаться журналисты и политологи, вроде как закончилось.

После полуночи с 5 на 6-ое января на непродолжительное время появился интернет. Благодаря ему узнали о разгроме аэропорта. Как оказалось, грабить можно не только различные бутики в здании, но и самолеты – пять штук «обнесли». Помимо Площади

Республики интенсивная и продолжительная перестрелка шла в районе пересечения улиц Толе би и Байтурсынова.

Акима города Бахытжана Сагинтаева 5-6-7 января не было видно и слышно ни в каком виде. Из-за отсутствия интернета пришлось созваниваться со знакомыми по сотовой связи. Здесь выяснилось, что беспорядки проходят по городу нелинейно. Где-то грабят не только супермаркеты и банкоматы, но и собственно банки, ломбарды, магазины, аптеки. А совсем рядом от этих мест (пара сотен метров) работают кафе и магазины. Такое впечатление, будто город разделен невидимыми, но при этом вполне осязаемыми границами. И эти границы даже вооруженный криминал как-то чувствует и не рискует пересекать.

В ночь с 7-го на 8-ое января на Площади Республики было нападение на блок-пост ОДКБ-шников и они же отражали попытку захвата телевышки на Кок-Тобе. После этого о стрельбе в центральной части мегаполиса не слышали. 8 января первый раз проявился аким Сагинтаев. До этого из представителей власти на слуху был только замакима Ержан Бабакумаров.

Стойкое ощущение, что попытка госпереворота проведена на совершенно не местном (то есть качественном) уровне, но при этом с участием представителей КНБ, МВД, работников акиматов Алматы и Алматинской области, сотрудников пограничной службы. Само выступление произошло в тот момент, когда в Западном Казахстане массовое возмущение ценами на автогаз длилось не первый день и туда были стянуты силовики в том числе из южной столицы.

В 12-40 по «Хабару» 6 января сказали, что вся Площадь Республики от боевиков зачищена. Где-то в 14-20 в направлении с востока на запад прошла пара мужчин, которая просто дико не походила на алматинцев. По отдельности составлявшие их элементы (кроме постоянного оглядывания по сторонам) ничего особого не представляли, но совокупность получалась совершенно не местная. В руках и за спиной у них ничего не было, двигались спокойно и уверенно. Чтобы таких кадров разместить и легализовать в Алматы нужны время и прочие ресурсы, которые для рядовых людей недоступны.

По идее, после захвата городского акимата и аэропорта Алматы должен был начаться мятеж в Нур-Султане, но ничего такого не произошло. Видимо, те лица, которые отвечали за центральную часть страны, элементарно осознали, что против Владимира Путина им не потянуть, а потому уже не дернулись.

Мы созванивались со знакомыми в столице и просили передать в Акорду, что народ без интернета волнуется (электричество, горячая и холодная вода, газ, центральное отопление были бесперебойно) и воспринимает это слабостью власти. Нам отвечали, что Всемирную паутину не подключат, поскольку в Алматы обширная сеть людей «качает» информационную волну против ОДКБ и России. А потому сначала «зачистка» по полной программе, а потом Интернет.

Аналитик Юрий Подоляка утверждает, что Путин и Токаев спровоцировали мятежников на преждевременное выступление. По его маркерам, мятеж должен был состояться в мае-июне 2022 года. А так получилось хоть и сильно, но раскоординированно, с вскрытием спящих ячеек и каналов информационной, материальной и политической поддержки. Врагам была устроена западня и они в нее угодили. Город жалко, но цена не чрезмерная.

Ну а Касым-Жомарт Токаев на видеосаммите ОДКБ прошел своеобразную инаугурацию в качестве полноценного и полноправного главы государства. Теперь начинается новая жизнь, а эпоха Нурсултана Назарбаева с ее прежними персоналиями и многовекторностью уходит в историю. Нур-Султан четко вошел в геополитическую орбиту Москвы.

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