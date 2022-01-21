О январских событиях в Казахстане

Призываю отменить Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы»

Несмотря на исчезновение Назарбаева из публичной сферы во время кровавых событий текущего января, что равносильно политической смерти Елбасы, на поголовный, судя по всему, отъезд из Казахстана членов его семьи и уже состоявшееся объявление имени главного злодея произошедших беспорядков, до получения полной картины январского армагеддона еще далеко. Но прежде всего, надо ответить на классические вопросы: что произошло, кто виноват и что делать.

Итак, что это было? Стихийный, а может быть организованный протест недовольных своим положением людей, попытка разрушения казахстанской государственности деструктивными элементами (бандитами, террористами, «спящими ячейками» исламистов) или элементарная борьба за власть между новым и старым президентами? У каждой из этих версий есть свои аргументы «за» и «против». И, тем не менее, это было не первое, не второе и не третье в отдельности, и даже не все перечисленные варианты вместе, проявившиеся одновременно и совокупно.

Рискну предположить, что на самом деле это был завершающий этап затеянного Назарбаевым «транзита власти» в Казахстане, который к этому моменту исчерпал себя и требовал внесения дальнейшей ясности в отношениях между сторонами. Токаев отчаянно нуждался в легитимизации своей власти, которая была невозможна в условиях политической зависимости от Назарбаева, и экономической – от его семьи, узурпировавшей практически всю экономику страны. Назарбаеву же, в случае передачи Токаеву всех рычагов управления страной, были нужны железобетонные гарантии пестования и сохранения его исторического облика, а также некоторые земные радости, как то: сохранение привилегий и принадлежащих ему и его семье богатств, обеспечение безопасности всего назарбаевского клана.

По-видимому, в ходе поиска решений этой непростой дилеммы возникла напряженность, которая могла сдетонировать от любого, более или менее значительного внешнего воздействия. Поднявшаяся после Жанаозена стихийная волна протестов непроизвольно разрядила эту напряженность, спровоцировав выход из укромных мест тех сил, которые копились сторонами для разрешения конфликта.

Кто был повинен в появлении на улицах городов, особенно Алматы, бесчинствующих толп хулиганов, бандитов и, возможно, бывших террористов, наверняка находившихся под негласным контролем полиции и силовых органов? Ответ очевиден: КНБ и его глава Масимов. По-видимому, эта очевидность и позволила Токаеву заранее (до следствия) определить основного виновника январских событий.

Во всяком случае, Масимов арестован и сидит в тюрьме. Его ждет небеспристрастное разбирательство, суровый вердикт и хорошо, если это будет не преждевременная смерть в тюремной камере, как это уже было в современной казахской истории.

Как раз в момент, когда пишутся эти строки (18 января), пришло неожиданное сообщение о появлении на Youtube живого Назарбаева, который, как ни в чем не бывало, обратился к нации. Он сказал дежурные слова о произошедшем в стране, не забыв при этом напомнить о своей роли в создании суверенного государства и достигнутых под его руководством успехах, но обошел стороной главный вопрос: где был и что делал лично он в те 15 дней января, когда нация находилась на краю пропасти и она нуждалась в поддержке своего Лидера, но реально ей помогли только солдаты других, пусть даже дружественных государств? Вместо этого он сообщил, что с 2019 года является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана (в чем как раз и можно усомниться, учитывая безликий интерьер помещения, в котором производилась запись). Возможно, эти слова являются ключевыми в обращении Назарбаева, и их надо понимать в том смысле, что он уходит на покой и в дальнейшем с него, как говорится, взятки гладки, т.е. он объявляет не просто перемирие, а долговременный — или как все у Назарбаева – пожизненный мир.

Хэппи энд — Токаев при власти, Назарбаев «при своих»? Пресловутый «транзит власти» благополучно завершился, к взаимному удовлетворению сторон? Или как?

Однако, кроме Назарбаева и Токаева, есть еще народ Казахстана, достоинство и интересы которого при завершении «транзита власти» также не должны пострадать. Поэтому точку в «транзите» ставить рано, так как в Казахстане продолжает существовать таинственный Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы», над которым «не покладая рук», в течение 17 лет трудился сам Назарбаев, дописывая и переписывая его текст. Этот закон не просто мало известен, а почти или совершенно неизвестен в обществе (так как он тщательно скрывался от общества и скрывается до сих пор), хотя именно он является правовым стержнем проводимого Назарбаевым «транзита власти». В нем детально прописаны все нюансы правового положения Назарбаева после ухода «на пенсию», вплоть до его права выдвигаться на пост Президента страны без ограничения сроков, не говоря о таких «мелочах», как пожизненное руководство Ассамблеей народа Казахстана, Советом безопасности республики, а также пожизненное членство в Конституционном Совете. Этот загадочный и хлебосольный закон подарил народу Казахстана Елбасы (а мы-то думали, что это народ одарил Назарбаева почетным пожизненным титулом!). Правда, Закон датируется 2000 годом, а титул Елбасы появился у Назарбаева в 2015-2017 гг., но это небольшие чудеса (издержки) канцелярской бюрократии.

Очевидно, что для сохранения (или создания) баланса сил в элите и обеспечения политической стабильности в обществе Конституционный Закон №83-II от 20 июля 2000 года со всеми последующими изменениями и дополнениями должен быть отменен – только тогда может быть завершен и окончательно закрыт в политической повестке страны пресловутый «транзит власти», уже наделавший много бед, как необходимое (но отнюдь не достаточное) условие для достижения широкого согласия в обществе. Судя по последнему заявлению Назарбаева («пенсионер на заслуженном отдыхе»), он, возможно, понимает, что подобное развитие событий неизбежно, и в ближайшее время Президент Токаев и Парламент страны могут принять решение об отмене Закона. Это стало бы началом оздоровления общества и постепенного возвращения страны на путь реального, а не показушного развития в интересах большинства народа.

А если не примут, оставят все как есть, как будто ничего не произошло, на мой взгляд, обществу следует взять инициативу на себя и добиться гражданского «свержения» этого позорного закона.

Я, как многолетний свидетель назарбаевских «похождений во власти» и активист гражданской оппозиции в Казахстане, поддерживая общенародный порыв «Шал кет» (хештег #Шалкет), призываю всех искренних патриотов страны развернуть общественное движение с требованием отмены так называемого Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» (№83-II от 20 июля 2000 года) и поставить Парламент перед выбором: или отставка депутатов, или отмена Закона.

Давайте объединяться с хештегом #ЯНЕПРИЗНАЮЕЛБАСЫ!

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