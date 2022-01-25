«Примет ли Касым-Жомарт Токаев пост председателя партии «Нур Отан»?». «Бекболат удалой»: фракция «Нур Отан» избавилась от самого одиозного депутата?». «У сельской молодежи нет перспектив, поэтому она идет на улицы»

Сетевой Казахстан 25 января 2022г.

NOVGAZ . COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ — «Данайский подарок» — Примет ли Касым-Жомарт ТОКАЕВ пост председателя партии «Нур Отан»? Ответ на этот вопрос не так очевиден и предрешен, как кажется на первый, поверхностный взгляд… Вообще, нужно ли Токаеву брать на себя не только руководство, но и ответственность за морально обанкротившуюся партию, если есть другие варианты? Президент вправе пренебречь данайским подарком бывшего елбасы и от этой общественной должности отказаться. И благовидный предлог сам собою напрашивается: мол, глава государства выше и шире любых партийных рамок.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Индульгенция Токаева: отнять наворованное или перестать воровать?» — Быть богатым в бедной стране – это проклятие. Такого человека ненавидит общество, а власть всегда даёт понять, что может «любого из них отвести в тюрьму». Правда в том, что государство само долгие годы создавало условия для появления нелегитимного капитала. Все понимали, что коррупция – это короткий поводок для тех, кто сидит на этом крючке. Человек, которого всегда можно упрекнуть в том, что он пользовался своим доступом к государственным ресурсам, абсолютно подконтролен. Ему и в самом страшном сне не придёт в голову требовать честных выборов или свободных СМИ. Наоборот, всё это представляет для его капитала прямую угрозу. Таким образом, власть была просто заинтересована в коррупции.

IA — CENTR . RU . «Захочет ли Казахстан сохранять многовекторность после «попытки переворота»?» — «Сейчас очень много факторов, которые просаживают западный вектор во внешней политике #Казахстан’а. Ситуация с осуждением Западом применения силы стала дополнительным моментом, который уменьшает притягательность этого вектора для казахстанских элит сейчас», – профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей КАЗАНЦЕВ рассказал о том, как будут складываться отношения Казахстана с внешними партнерами после беспорядков в январе 2022 года.

QMONITOR . KZ . «Демографический рост в Казахстане: благо или риски?» — Результаты переписи-2021 подтвердили устойчивый рост численности населения Казахстана, причём, главным образом, за счет высокой рождаемости. А значит, в обозримой перспективе данная тенденция, скорее всего, сохранится. По всем экономическим законам она считается позитивной для такого государства, как наше. Однако складывается стойкое ощущение, что темпы развития отечественной экономики не успевают за демографическими изменениями. В чем причины такого разрыва? Чем он чреват? И какие меры нужно предпринять, чтобы эти два важных процесса шли в ногу, а не диссонировали друг с другом? Поразмышлять на эту тему мы предложили научному руководителю AERC, профессору экономики Жаксыбеку КУЛЕКЕЕВУ.

««Бекболат удалой»: фракция «Нур Отан» избавилась от самого одиозного депутата?» — В один из последних дней прошлого года стены парламента покинул один из его старожилов Бекболат ТЛЕУХАН, для которого нынешний созыв мажилиса был уже четвертым. Официальная версия звучит так: в связи с избранием первым вице-президентом Всемирной конфедерации этнического спорта. Но стоит ли ей верить? Может, на самом деле партийная фракция «Нур Отана» в нижней палате решила «очиститься» от едва ли не самого одиозного своего члена?

FORBES . KZ . «Социологи: «кровавый январь» подтолкнёт миграционные процессы» — Уезжать или оставаться? Этот вопрос, похоже, на время стал для многих казахстанцев самым острым. Миграционные процессы — давно привычные как для Казахстана, так и для всего мира, и отъезд — на историческую родину или за лучшей жизнью — никого не удивляет. Вопрос в том, не станет ли тонкая струйка уезжающих артериальным кровотечением, способным обескровить страну, которая ещё не оправилась от ударов пандемии и беспорядков? И стоит ли властям предпринимать какие-то меры, чтобы уменьшить поток выезжающих?

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Банки: кто выйдет в «дамки»» — Кто выиграет, а кто сойдет с дистанции в парадигме «нового Казахстана»? Драматические события «трагического января», повлекшие значительные перестановки в политической и деловой элитах страны, тесно переплетенных между собой, не могут не сказаться и на банковском секторе Казахстана. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Как заявил глава государства, выступая недавно в Мажилисе Парламента, в связи с введением режима ЧП были зафиксированы движения на счетах отдельных лиц, указывающие на вывод капитала за рубеж отдельными финансово-промышленных группами.

ZAKON . KZ . «Данияр Ашимбаев: Основной движущей силой теракта были экстремистские группировки» — Главными причинами произошедших в январе беспорядков и террористических атак были не столько социальные проблемы и политические требования, сколько попытка членов экстремистских ячеек по заказу определенных сил совершить госпереворот, отметил в интервью политолог Данияр АШИМБАЕВ — По некоторым данным, в беспорядках участвовало до 50 тыс. человек. Из них на сегодня в Алматы и других регионах страны задержано всего лишь несколько тысяч человек. Значительная часть находится в стране, и на данный момент проводится большая работа по их выявлению. Но надо понимать, что их резервы для новых вылазок еще достаточно значительны.

365 INFO . KZ . «У сельской молодежи нет перспектив, поэтому она идет на улицы» — Достойное образование и хорошая работа сейчас мало доступны для сельской молодежи. Официальная статистика же делает вид, что на селе все не так уж и плохо. А сельчане даже не могут довести свои проблемы до власти. Группа сенаторов в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана СМАИЛОВА в очередной раз обратила внимание на проблемы аула. 35 тысяч тенге — вот реальные доходы сельчан. Сенаторы отметили, что сельские жители находятся в самом худшем социальном положении. Многие из них практически выживают. При этом люди даже не могут довести свои проблемы до власти, поскольку живут далеко от крупных городов. А ведь сельских жителей в стране более 41% от общего населения.

TIME . KZ . «Если бы да кабы…» — Эксперты из Казахстана и России в понедельник пытались разобраться, насколько была адекватна возникшей угрозе помощь нашей стране стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политологи в один голос утверждают, что Казахстан мог бы и сам справиться с экстремистами и мародерами, орудовавшими в Алматы и других городах. Вопрос в другом — Вся операция затянулась бы по времени и ресурсам. Конечно, у Казахстана достаточно своих сил. Но вопрос в том, что на тот момент необходим был месседж для тех, кто колебался. Приглашение миротворцев ОДКБ было больше моральной и политической поддержкой суверенному государству и легитимным властям в тот критический момент, — высказал мнение замдиректора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Санат КУШКУМБАЕВ.

«Острая реакция» — В МВД заверяют, что тщательно проверяют все жалобы на действия полицейских в отношении задержанных по подозрению в участии в январских беспорядках. Перед заключением в ИВС людей осматривают медики. Адвокаты, уполномоченный по правам человека, общественники имеют беспрепятственный доступ в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом в понедельник на брифинге сообщил официальный представитель МВД Нурдильда ОРАЗ.

KAPITAL . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Банкротство физических лиц» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране еще 5 января поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц. Закон, о котором так много говорят, может оказаться совсем не таким, как этого ждут банковские должники… Самое первое, что стоит запомнить о банкротстве физических лиц — это не просто способ здесь и сейчас избавиться от своих кредитов, а завтра пойти за новым и жить, как раньше. Это действительно банкротство, после которого вы получаете вечную черную метку финансовой системы и вам, скорее всего, не будут доступны даже услуги рассрочки, а из всех активов вам оставят только самое необходимое.

KURSIV . KZ . «Кому Казахстан обещал построить LRT» — Казахстан должен был построить LRT к открытию «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане. Неисполнение этого пункта соглашения с инвестором из ОАЭ считается существенным нарушением. В марте 2011 года кабмин Казахстана, столичный акимат и ТОО «Алдар ЕвроАзия» (представитель инвестора – правительства ОАЭ) подписали соглашение о строительстве многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане, нынешнем Нур-Султане. В документе говорится, что акимат должен обеспечить, чтобы городская кольцевая легкорельсовая дорога и линия до аэропорта были полностью готовы к эксплуатации к моменту, когда «Абу-Даби Плаза» будет открыта «для общественного пользования». Торговый центр в многофункциональном комплексе открылся в декабре 2019 года, а LRT все еще не функционирует.

CARAVAN . KZ . «Приход иностранных вузов в Казахстан — это такая же утечка мозгов за рубеж» — На наши вопросы ответила отечественный эксперт, руководитель Центра педагогической трансформации Ustaz-Ulytau Жанна МЕНДЫБАЕВА — С 2016 года казахстанская система образования живет в состоянии бесконечной реформы, связанной с обновленной формой обучения, с изменением системы оценивания и развитием функциональной грамотности. Главная реформа, которая назрела уже давно – реформа Министерства образования. За разные годы все претерпело изменения: система школьного и дошкольного обучения, система университетского образования, которая перешла на Болонскую с 2003 года… Изменения происходят каждый год, система постепенно меняется, но единственный институт, который не меняется – Министерство образования.

TENGRINEWS . KZ . ««Смывали кровь, убирали гранаты». Кто очищал Алматы после погромов» — После январских беспорядков Алматы было не узнать. Те, кому удалось выбраться из дома в первые дни после прошедших митингов, не верили своим глазам. Сгоревшие машины, покрышки, разбитые магазины и остановки, пули, арматура, щиты. Казалось, что это зона боевых действий. Но буквально через пару дней мегаполису вернули прежний облик. А задумывались ли вы, кто это сделал? Нелегкая работа в эти дни легла на плечи невидимых бойцов — коммунальных служб. Именно они навели чистоту, вымыли и вымели родной город. TengriMIX решил рассказать о тех людях, труд которых мы редко замечаем и ценим.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.