Почему президент Токаев и парламент Казахстана не отменяют закон «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы»

В случае его отмены может пошатнуться вся политическая и экономическая конструкция, выстроенная Назарбаевым

Скажем сразу: потому что этот закон вместе с конституционным законом «О Президенте Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 г. и действующей Конституцией страны образует основу существующего политического режима и является в этом смысле системообразующим законом. В случае его отмены может пошатнуться вся политическая и экономическая конструкция, выстроенная Назарбаевым в интересах правящей элиты, при том, что интересы самого Назарбаева и его семьи должны всегда оставаться приоритетными.

Эти три закона легитимизируют нынешнюю власть Казахстана, истоки которой лежат в так называемой «революции 95 года»: Конституция 1995 г. и «Закон о Президенте Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 г. – ее непосредственные родовые метки.

Закон «О первом Президенте – Елбасы» от 20 июля 2000 г. (кроме своей непосредственной цели – обезопасить Назарбаева от «Казахгейта») решает стратегическую задачу: через культ личности Назарбаева обеспечить политическое и идеологическое будущее режима.

Таким образом, эта правовая триада не только защищает завоевания «революции 95 г.», но и создает материальные (рукотворные) знаки, превращающие политический режим в историческую эпоху. В данном случае, в «эпоху Назарбаева», потому что сегодня пока еще трудно представить себе «эпоху Токаева» или «эпоху Нигматулина», а «эпоху Назарбаева» — запросто, если, конечно, в горячке событий не лишиться действующего закона «О Первом Президенте- Елбасы». Тогда триада охромеет.

Видимо, такие, или примерно такие соображения обуревают нынешних руководителей Казахстана, поэтому они никогда по своей воле не станут отменять закон «О Первом Президенте — Елбасы». А отошедший от шока Назарбаев, в свою очередь готов превратиться хоть в черта с дьяволом, чтобы защитить свои завоевания 95 года. И «пенсионер на заслуженном отдыхе» не самый худший вариант. Ведь, на самом деле, он становится не обычным нищим пенсионером, как все остальные пенсионеры на его родине, а, можно сказать, Пенсионером с большой буквы, с президентской пенсией, предусмотренной все тем же законом «О Первом Президенте — Елбасы». Да и других накоплений (неприкосновенных по тому же закону) у него немало, а также (для морального удовлетворения) город, аэропорт, университет, проспекты и улицы — и все его имени и фамилии. Дальше перечислять неинтересно, наверняка можно что-то пропустить или напутать.

Остановимся вместо этого на тех материальных метках – отличиях, которые предоставляют Назарбаеву только два упомянутых в этом тексте закона:

Учреждение ордена «Алтын Кыран» (Золотой орел). Этим орденом, кроме себя, Назарбаев наградил еще порядка 10-15 руководителей зарубежных государств, включая английскую королеву Елизавету II и испанского короля Хуана Карлоса I. Кроме всего прочего, это очень дорогой по своему убранству орден, сделанный, вероятно, на уровне советского ордена «Победа».

Учреждение ордена «Нурсултан Назарбаев». Этим орденом Назарбаев награждает своих соратников (это как если бы живой Ленин награждал своим орденом Сталина)

Присвоение Назарбаеву звания «Герой Казахстана» с вручением Золотой звезды и ордена «Отан». Как говорится, без комментариев.

Учреждение Международной премии мира и согласия между народами имени Назарбаева. Это, видимо, для международного престижа. Автору неизвестно, является ли сам Назарбаев лауреатом этой премии.

Создание фондов, музеев и установка бюстов Назарбаева. Это правовая основа, необходимая для осуществления широкой пропаганды в отношении деятельности и личности Назарбаева с использованием художественных средств и предметов материальной культуры, включая монументальные формы типа памятников, мавзолеев, настенных панно и пр.

Кроме того, законы предусматривают неприкосновенность и неподсудность Назарбаева в любом его качестве. Причем неприкосновенность распространяется и на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и членам его семьи на правах частной собственности.

Согласитесь, лишить Назарбаева подобных регалий и преференций, тем более сказочных богатств, накопленных им за 30 лет «служения народу», не у каждого правдолюбца поднимется рука. Что уж говорить о вчерашних друзьях-соратниках, с которыми вместе «делали революцию». Не все «апостолы Великого хана» сегодня занимают высшие посты в государстве, как говорится, «иных уж нет, а те далече», но их дух, по-видимому, жив и в сегодняшней элите, воспитанной Назарбаевым на традициях «революции 95 года».

Сегодня от их благоразумия и политической зрелости зависит будущее страны – оно, в любом случае, не в бюстах и памятниках Назарбаеву. Очевидно, что ценности «революции 95 года» уходят в прошлое, и январские события – их последний и прощальный всплеск. На пороге – новые времена, их невозможно остановить, тем более развернуть вспять. Чем раньше элита Казахстана поймет это, тем лучше.

Для справки :

Действующая Конституция Казахстана была разработана, обсуждена, принята и утверждена в течение нескольких месяцев 1995г. (с апреля по август) вскоре после роспуска Верховного Совета XIII созыва, до начала работы нового Парламента – Мажилиса. То есть участие представительного органа власти было сознательно проигнорировано на всех этапах работы над Конституцией, включая утверждение результатов референдума единоличным Указом Президента РК, имеющим силу конституционного закона, а не полноценным законом Республики Казахстан, принятым парламентом страны.

Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан №2733 от 26 декабря 1995 г. также был принят в обход Парламента, к тому времени уже избранного (9 декабря 1995 г.) и всего лишь за месяц до начала его работы (30 января 1996 г.). Причем оба закона (о Конституции и о президенте) не были впоследствии вынесены на утверждение Парламента (Мажилиса и Сената), как это было предусмотрено единственным «документом», регламентировавшим деятельность Президента РК на период исполнения им функций законодательного органа (закон РК от 10 декабря 1993 г. №2576-XII «О временном делегировании Президенту РК и главам местных администраций дополнительных полномочий»). С 2004 г. этот закон считается утратившим силу и доступен в интернете для ознакомления.

Конституционный закон «О Первом Президенте РК- Елбасы» №83 – II от 20.07.2000 г. дважды пересматривался – в 2010 г. и в 2017 г. При этом присвоение Назарбаеву почетных титулов «Лидер нации» и «Елбасы» не обсуждалось в публичном пространстве для получения общественной поддержки данной инициативы властей. Поэтому в обществе эти титулы всегда воспринимались формально и отчужденно, как придуманная самим Назарбаевым блажь, удовлетворяющая его тщеславие.

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