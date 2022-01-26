Война Миров. Санкции Евросоюза против Казахстана

Европарламент помогает Акорде надежнее «пристегнуться» к Москве

Коллективный Запад все больше превращается в коллективного Горбачева. Возможно, там думают, будто поступают правильно, но по факту вредят своим интересам и целям по экспоненте. Вот и резолюция Европарламента с призывом к санкциям против властей Казахстана как раз из этой серии. Европейские элиты подгоняют Нур-Султан в российскую сферу влияния, а он и без их деятельной помощи ускорился на этом пути.

Прежде чем перейти к разбору последних действий Европарламента, нужно объяснить как функционирует западная система работы с коррумпированными иностранными элитами. На примере Казахстана она заключается в том, что местные элитарии продают сырьевые ресурсы за границу по заниженным ценам, а полученные за них деньги складируют на Западе. В случае с Республикой Казахстан очень мощным центром агрегации денег выступает Лондон.

Чем выше уровень коррупции в стране, тем меньше денег попадает в государственный бюджет, а значит их больше оседает в том же Лондоне. Аналогично с расходами государственного бюджета. В республиканском бюджете Казахстана львиная доля расходов – это не системы образования и здравоохранения, и даже не силовой блок из армии, полиции и спецслужб. Больше всего денег тратится на стимулирование бизнеса, когда под предлогом создания отечественных производств деньги разворовываются с помощью административного ресурса и выводятся за пределы страны. По этой же схеме работают контрабандные схемы на Хоргосе и других таможенных зонах. Разница лишь в «пункте оседания». Хоргосские деньги предпочитают Дубай.

Чем больше денег в Лондоне, тем более трепетно казахстанские элитарии вынуждены проводить в жизнь внешние политические установки, будь то развал системы образования или модель геополитического поведения. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея).

Вменяемая часть экспертного сообщества давно просила Акорду и Библиотеку осознать изменившуюся геополитическую обстановку вокруг Казахстана. Продолжать делать то, чем занималась Астана, когда ближайшая американская военная база находилась под Бишкеком, а китайская экономика была в три раза меньше, чем сейчас, теперь совсем не безопасно. После провального бегства из Афганистана ближайшая к РК база Пентагона находится в Катаре, а Россия и Китай публично заявили Нур-Султану, чего от него ждут и попросили со всем этим поторопиться.

Мятеж лондонско-дубайских «кладовщиков» стал закономерным итогом их перекошенной картины реальности. Но на стороне Касым-Жомарта Токаева сразу стала играть их глупость. Руководитель Казахстана обратился за помощью к Владимиру Путину и тот быстро прислал войска ОДКБ. Еще до того, как самолеты с российскими и белорусскими десантниками поднялись в небо, всем стало ясно, что второй президент РК досидит свой первый срок до конца. Поэтому тот же аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зря так долго прятался и выжидал.

Обращение Нурсултана Назарбаева к казахстанцам от 18 января, сделанное вроде как из столицы страны, только помещение очень напоминало зал посольства Республики Казахстан в Москве, на Западе поняли правильно. Елбасы капитулировал и теперь президент Токаев поведет страну новым курсом. В принципе, еще в тот момент, когда стало ясно, кто победил в межклановом замесе, британские парламентарии (самые «демократичные» и лицемерные) озаботились арестом имущества клана Назарбаевых в Великобритании.

В поле зрения британских СМИ попали активы на 600 млн фунтов стерлингов, но это только видимая часть айсберга. Там еще много различного имущества, которое упаковано в различные матрешечные схемы, где нужно покопаться, чтобы добраться до конечных владельцев. В любом случае западные спецслужбы и уполномоченные органы про все это в курсе, только раскрывают информацию по мере необходимости и их надобности.

Санкции против политических лидеров и режимов, которые не идут строго в указанном Западом фарватере, уже показали свою контрпродуктивность. Президент Беларуси Александр Лукашенко маневрировал в треугольнике Запад – Украина – Россия, получая выгоду со всех направлений. Москва получала креветки, Киев ГСМ для танков от белорусских производителей из российской нефти, а Брюссель расширял сеть НКО.

В 2020 году от Батьки решили избавиться, поэтому США, ЕС и Украина выступили единым фронтом. Президент Лукашенко не является компрадором, из-за чего Запад не смог поживиться белорусскими активами в своих банках. Зато персональные санкции против чиновников и силовиков Минска плотно вогнали Беларусь в орбиту Москвы. Если мы посмотрим на спутниковые снимки охвата Украины российскими ударными группировками в 2022 году, то они теперь находятся и на украинско-белорусской границе. Плюс белорусские армейские части подтянуты к рубежам Незалежной. В общем, разительный контраст с 2014 годом, когда Александр Лукашенко обещал тогдашнему украинскому президенту, что никакой угрозы Киеву с территории Беларуси не будет.

В Казахстане пока все идет по «белорусскому сценарию». И это несмотря на то, что Касым-Жомарт Токаев дает шанс западным «партнерам» не тупить так безоглядно. Уже после резолюции европарламентариев (589 «за» санкции, 35 «против» и 47 воздержались) второй президент Казахстана заявил, что пересмотра сырьевых контрактов с западными компаниями Акорда делать не будет.

Дело в том, что Европарламент создает политический фон и дает рекомендации, но Европейская комиссия (правительство Объединенной Европы) не обязано им следовать. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что когда меняется фон, то изменяются и происходящие на нем процессы.

Давить на президента Токаева в нынешней ситуации для Запада глупо. Имеющиеся во Всемирной паутине вбросы компромата никаких серьезных активов за первым лицом РК не фиксируют. Его сын Тимур Кемел является бизнесменом средней руки и не наскребет даже на подержанный бизнес-джет. Другими словами, Касым-Жомарт Токаев может сделать больно западным активам на территории Казахстана, а Запад таких возможностей в отношении его личных активов в собственной юрисдикции не имеет.

Острота социально-экономических проблем, стоящих перед республикой, требует огромного количества ресурсов для их решения. Нефтяные контракты с транснациональными гигантами, заключенные в период правления Нурсултана Назарбаева, непрозрачные и явно «мутные». Художественный фильм «Сириана» частично бросает свет на данную ситуацию через кинематографические средства. Но если вкратце, то конкретные персоналии сдают общественные стратегические ресурсы взамен на получение личных тактических выгод.

Когда меняются персоналии во главе государства, то естественным образом возникают условия для пересмотра договоренностей. К тому же имеется масса способов «мягкого» переформатирования ситуации. Например, нефтяные компании можно заставить создать дочерние фирмы в казахстанской юрисдикции, которые одни получат право ведения всей операционной деятельности. В этом случае они не только будут полноценно обложены налогами, но и исчезнет возможность трансфертного ценообразования, позволяющая уходить от должных отчислений в казахстанский бюджет.

Еще возможно введение экспортной пошлины на сырую нефть. В настоящее время из-за механизма НДС (налог на добавленную стоимость) фактически МСБ республики субсидирует западные нефтяные компании. С точки зрения неоколониализма ситуация естественная, но в концепцию Нового Казахстана она уже не вписывается.

Деньги на кону стоят очень большие, поэтому коллективный Запад играет на понижение политических акций президента Токаева. Для этого активизирована финансируемая американскими и европейскими фондами сеть масс-медиа, сегменты соцсетей и различные НПО/НКО, которые пытаются представить главу государства и вообще всю власть в качестве кровожадных монстров. Тот факт, что участники погромов первыми стали применять оружие, замалчивается, а приказ Касым-Жомарта Токаева стрелять по вооруженным преступникам на поражение без предупреждения выпячивается и передергивается. Градус истерики просто зашкаливающий.

Положительной стороной активности западной инфраструктуры в Казахстане стало то, что государственное руководство быстро обратило внимание на проблему прав граждан. Корявые правоохранительные органы РК не в состоянии эффективно разбираться с участниками беспорядков и умело разделять реальных злодеев от зевак и поймавших нездоровый кураж обывателей. Отсюда пытки и глупости, процессуальные нарушения. Зато теперь процесс выявления и наказания виновных взят на личный контроль президента, а потому стоит ожидать уменьшения правоохранительных ошибок и «издержек».

Президент Токаев уже поставил перед правительством задачу создания несырьевой экономики. Для нынешнего состава кабинета министров планка совершенно неберущаяся, но здесь важно само направление деятельности. Потом под стоящие задачи будут подбираться подходящие кадры. В этой связи обучение будущих студентов в технических вузах России смотрится совершенно естественно и логично. Находясь в экономическом и таможенном пространстве ЕАЭС, Казахстан будет развивать промышленную кооперацию в первую очередь с Россией и Беларусью (общие технические регламенты и стандарты), поэтому и кадры нужны соответствующего профиля и подготовки.

Европарламент своими резолюциями, а западные хозяева сырьевых гигантов своей жадностью еще больше подталкивают Акорду к сотрудничеству с Кремлем, а она и так с ним сближается в силу экономической гравитации. Теперь магнит усиливается потребностями руководства Казахстана в сфере безопасности и противодействия геополитическому давлению. Без военной и политической помощи со стороны России Касым-Жомарт Токаев мог запросто потерять власть, а потому очень многие вещи ему теперь объяснять не надо.

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