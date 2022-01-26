«Самрук-Казына» имеет шанс реабилитироваться

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Основатель и главный редактор журнала «Нефть и газ Казахстана» Гузэль Таипова о том, что, медленно или быстро, изменения пойдут, это зависит от грамотных экономистов, коих в стране очень мало