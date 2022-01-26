«Самрук-Казына» имеет шанс реабилитироваться 26.01.2022 11:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 75 0 Основатель и главный редактор журнала «Нефть и газ Казахстана» Гузэль Таипова о том, что, медленно или быстро, изменения пойдут, это зависит от грамотных экономистов, коих в стране очень мало Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Токаев дал последний шанс фонду «Самрук-Казына» на решение проблемы госзакупок Если Саткалиев не справится, то уйдет в небытие, как и сам фонд «Самрук-Казына – Токаев Провести важные общественные реформы пообещали в «Самрук-Казына» Токаев считает нужным активизировать прозрачную приватизацию активов «Самрук-Казына» Отчеты глав компаний и фонда с открытой публикацией предложило правление «Самрук-Казына»