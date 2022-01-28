Арабовладельческий конец

Почему правительство Казахстана отказалось сотрудничать с арабами с большими деньгами

Уже отойдя от политических дел, оставив, впрочем, за собой все командные пункты, первый президент страны занялся крупными проектами, размах которых поражает воображение.

Чего, например, стоит только упоминание об инвестициях Объединенных Арабских Эмиратов как крупнейшего инвестора за последнее десятилетие (а, возможно, и не одно).

ОАЭ собирались сотрудничать с казахстанским правительством в сфере энергетики, логистики, сельском хозяйстве и фармацевтике. Общий объем ожидаемых инвестиций – более $6 млрд. Или, точнее, мы собирались сотрудничать с этой страной – ведь инвестиции нам, а не ей, нужны.

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Впервые об этом стало известно в конце 2020 года, когда в ОАЭ отправились премьер-министр РК Аскар Мамин и лично бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Слегка странный формат для визита, который был то ли государственным, то ли рабочим. Но, главное, были достигнуты некие договоренности о сотрудничестве.

Больше подробностей появилось уже через год, в октябре 2021 года, в виде постановления правительства и совместной декларации правительства двух стран. Так вот, предмет соглашений – строительство солнечных и ветровых электростанций, новых газовых электростанций в г. Алматы или Алматинской области, отчуждение 49% АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», Экибастузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2, АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС», модернизация ТЭЦ-2 АО «Алатау Жарық Компаниясы» с минимизацией воздействия на окружающую среду, а также другие проекты.

ОАЭ пообещали Казахстану золотые горы, а правительство собралось продать консорциуму арабских и казахстанских инвесторов в первую очередь две ГЭС — Шульбинскую и Усть-Каменогорскую. По крайней мере, так это выглядело изначально. Однако общественность возмутилась: как можно продать частным компаниям стратегически важные объекты, которые к тому же построены еще в советские годы и почти не требуют никаких инвестиций и капиталовложений, производя в стране самую дешевую энергию? Даже появилась петиция, требующая отменить адресную продажу 100% долей государственного участия.

Но самым подозрительным в этой схеме приватизации оказался один секрет. Если арабская сторона была названа («Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC»), то со стороны Казахстана ответственным за реализацию стратегического долгосрочного партнерства назначили Министерство иностранных дел РК. И точка. Никаких деталей и даже намеков, чьи интересы пролоббированы на столь высоком государственном уровне.

Но все, конечно же, догадывались, что это неспроста.

Более того, Казахстан и ОАЭ собирались создать энергетический холдинг на базе МФЦА «Астана», управляющий которого славится своей любовью к гигантомании (остается на своей должности). Управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству ФНБ «Самрук-Казына» Ернар Жанадил (остается на своей должности) тогда с упоением рассказывал о том, что в состав холдинга войдет два субхолдинга: один будет курировать инвестиции в электроэнергетику, а второй займется новыми проектами в сфере ВИЭ…

Эксперты энергетической отрасли сразу предупреждали, что ничем хорошим для казахстанских потребителей энергии это не закончится. Во-первых, предполагалось, что самая дешевая энергия до 31 декабря 2025 года будет уходить на промышленные объекты неназванного казахстанского инвестора, а с января 2026 года он начнет закупать 50% всего объема произведенной этими ГЭС энергии. Для остальных же потребителей предполагалось повысить тариф – инвесторам было обещано 13% доходности в долларах США! Когда собственность становится частной, тут же прекращается государственное регулирование цен на электроэнергию. Роскошный подарок шейхам и богачам Казахстана!

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Почти первое, что сделало «временное» правительство Казахстана (новый состав еще не был утвержден) после январских событий, — отозвало проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях, который был внесен в парламент 28 октября 2021 года – депутаты не успели его «подмахнуть». И мы даже не побоялись потерять репутацию в глазах международных инвесторов!

Можно только предполагать, что послужило триггером для задней скорости. Вероятно, то, что президенту Токаеву раскрыли истинный смысл сотрудничества с арабами и назвали имена выгодополучателей от этой схемы в Казахстане. Конечно же, эта информация была известна некоторым членам правительства, а также руководящей верхушке Самрука и МФЦА.

Не поэтому ли они продолжают сохранять свои посты (из текста выше понятно, о ком речь), а министр энергетики Магзум Мирзагалиев, непосредственно участвовавший в подготовке списка объектов для арабов, хоть и лишился своего поста, но зато мягко приземлился возле главы государства в качестве его помощника.

P.S. Судьба некоторых других крупных и явно неоднозначных проектов пока не решена. Прежде всего, это касается строительства АЭС. Последнее слово было за бывшим президентом, который в начале декабря прошлого года в интервью Оливеру Стоуну рассказывал о том, что Казахстан-де будет строить атомную электростанцию. Есть у Касым-Жомарта Токаева инсайты по этому проекту? Вот что интересно.

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