Этот мир, придуманный нами

Человечество погубит не ядерная война, а VR, виртуальная реальность

На старости лет меня приобщили к Virtual Reality, виртуальной реальности. Надеваешь на голову специальный шлем, берёшь в руки контроллеры и оказываешься в другом мире. Он совсем как настоящий. Секунду назад ты стоял посередине своей комнаты в панельной многоэтажке – и вдруг очутился на вилле в тропических горах. В небе почему-то парят воздушные шары. Пальмы нежатся в лучах утреннего солнца. Посвистывают экзотические птицы. Внизу в ущелье журчит водопад.

Качество картинки такое, что она никакая не картинка, а настоящая живая жизнь вокруг тебя. Можно обернуться – там стоят плетёные кресла и висит, покачиваясь, гамак.

Прямо в воздухе перед тобой появляется меню. Можно выбирать, в какие миры отправиться дальше, каким предаться развлечениям. Я выбрал самое простое: путешествия. Сначала посетил подводный мир. Вокруг меня суетились мелкие цветные рыбки. Приплыла, виляя хвостом, белая акула.

Кто-то сейчас скажет, что эти чудеса мы видели в кинотеатре «Арман» сорок лет назад. Но здесь совсем другое качество 3D-изображения. Вот, например, саванна. Колючая сухая трава. Справа какие-то шорохи, чавканье и жужжание мух. Я повернул голову и увидел, что там настоящий леопард. Он жрёт антилопу. Неприятно жрёт, неэстетично. Поэтому я переключился на прогулку по Парижу. Очередь у входа в Лувр, в основном из китайцев. Потом Елисейские поля, смотровая площадка на Эйфелевой башне. Дурачатся студенты. Счастливые старики, дедушка с бабушкой, делают селфи. Наверное, сбылась мечта их жизни: увидеть Париж. И это всё не в телевизоре происходит, а вокруг тебя. Практически с твоим участием.

Но можно в виртуальной реальности и телевизор посмотреть. Только опять же не в своей комнате, а, например, в огромной гостиной с панорамным видом на Альпы. Ты сидишь в этой гостиной на диване, перед тобой экран два на три метра в стене из натурального камня. На экране меню. Выбирай хоть «Иронию судьбы», хоть четвёртую «Матрицу» и смотри в Full HD с супер-качественным звуком. Не надо покупать настоящий дорогой телевизор.

Это лишь некоторые из самых простых виртуальных развлечений для пенсионеров. Да, пока не забыл: можно материализовать не только белую акулу, но и легко одетую азиатскую девушку. Она, совершенно настоящая, будет танцевать на шесте в двух метрах от вас. И, конечно, в виртуальной реальности множество игр. Самых разных. Можно устроить сафари где-нибудь в Замбии. Подстрелить того самого леопарда, отомстить за антилопу. Или организовать перестрелку на развалинах Колизея. Бегать там с почти настоящими автоматами. Но мне рассказали, что главное удовольствие от VR это виртуальное общение. Ты заходишь в один из красивых миров, встречаешь там других людей, знакомых и незнакомых. Взаимодействуешь с ними. Точнее, ты взаимодействуешь с их трёхмерными аватарами. И сам ты аватар. Можешь выбрать себе любой образ: Кинг-Конг, товарищ Сухов, президент Токаев. Некоторые девушки любят наряжаться в аватары роковых блондинок.

Первые шлемы виртуальной реальности были придуманы несколько десятилетий назад. Они отличаются от современных гораздо больше, чем старый кнопочный телефон отличается от iPhone 13. Помню, году так в 2005-м меня уже пытались приобщить к VR. Тогда виртуальная реальность совсем не впечатлила. Графика была довольно примитивная. Она ещё и дёргалась, плыла при повороте головы. В общем, я был разочарован и надолго обо всём этом забыл. К тому же стоил тот шлем две тысячи долларов. Сегодня самую качественную из недорогих и самую недорогую из качественных гарнитур VR можно купить в США за 350 долларов, в России за 35 тысяч рублей. Заметно дешевле дорогого айфона.

И это ведь только начало. Сейчас в бешеном темпе идёт работа над тем, чтобы сделать Virtual Reality ещё более реальной, увлекательной и комфортной. В этот бизнес ежегодно закачиваются десятки миллиардов долларов. Цукерберг с его чутким носом затеял создание метавселенной, которая должна связать виртуальные миры в единую систему. Параллельно над сходными задачами работают другие крупнейшие IT-компании. Они насыщают придуманный мир невиданными возможностями, которые сделают настоящий мир, тот, что за окном, неинтересным, постылым.

И вот тут у меня заканчивается приятное удивление, и начинаются вопросы. Очень хочу ошибаться, но лет через пять-семь, когда VR расцветёт в полную силу, у старшеклассника, вступающего во взрослую жизнь, может пропасть всякая мотивация для того, чтобы как-то развиваться в настоящем мире. Зачем учить в университете сопромат и высшую математику, зачем делать карьеру, зарабатывать деньги, добиваться успеха у девушек? У тебя всё это уже есть в виртуальной реальности. И такого класса, такого уровня, какого никогда не будет в действительном мире, скучном и не щедром на сладкое. Достаточно надеть шлем – и ты уже супермен, прекрасный и всемогущий. Ты победил всех врагов и летишь на собственном джете вдоль океана домой, в свой замок. Там тебя ждёт принцесса, самая красивая девушка в мире. В общем, всё настолько замечательно, насколько хватит фантазии даже не у самого тинейджера, а у тех, кто придумывает для него эти чудеса. А у них фантазия ого-го.

Прямо сейчас, когда вы читаете заметку, рекордными темпами совершенствуются технологии, которые позволяют транслировать в тот придуманный мир запахи и тактильные ощущения. Виртуальные путешествия, виртуальное общение и виртуальный секс скоро будут совсем как настоящие – и лучше настоящих. Есть прогнозы, что успехи в последнем из перечисленных сегментов могут остановить и обратить вспять рост населения Земли. Без войн, природных катаклизмов и эпидемий. Причём, нетрудно предсказать, что спрос на виртуальные радости определённого характера будет особенно высоким в тех частях света, где на сегодня рост населения слишком быстрый и проблемный: в Африке и Восточной Азии. Вот таким неожиданным способом проблему, возможно, удастся купировать. Это, наверное, и неплохо. Но в целом глобальное бегство новых поколений из реальности ничего хорошего не обещает. Сегодняшний «уход в гаджеты» покажется цветочками. Одно дело, когда вьюнош сидит, поглядывая в маленький пятидюймовый экранчик. И совсем другое, когда он надел шлем – и полностью, с головой и всеми конечностями погрузился в придуманную жизнь. В сказку, где можно без всяких усилий прогибать мир под себя, под все свои хотелки. Для чего же этот вьюнош будет возвращаться «на базу», упираться там, двигаться вперёд и вообще как-то осмысливать настоящую жизнь вокруг?

Если на Земле в самом деле есть хитроумные зловещие граждане, желающие полностью завладеть ресурсами планеты, что-то такое они бы и придумали. Увели бы детей и подростков в сказку, в химеру при помощи волшебной дудочки.

Ну да, никто не спорит: виртуальная и дополненная реальность открывают новые возможности и для правильного университетского обучения, для тренингов по опасным сложным профессиям и ещё для многих других хороших вещей. Но весь предыдущий компьютерно-электронный опыт показал: при помощи высоких технологий выгоднее всего обслуживать наиболее примитивные запросы и потребности. Кто помешает развитию виртуальной реальности именно в эту сторону? Может, китайцы? Они тоже работают над созданием метавселенной. Там у них всё будет как с интернетом: по строгим правилам, с цензурой, с блокировкой всяческих цукербергов. Если получится у китайцев, то, глядишь, мы с вами переймём опыт, и мир спасётся.

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