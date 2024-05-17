Кто мутит воду в Кульсары? Почему пожертвовали главой «КМГ». Когда полетят «сахарные головы» чиновников?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Последствия наводнений и холодную весну в Telegram и Youtube-каналах скрашивают, лишь сообщения о культурных мероприятиях. Авторы анонсируют торжественное мероприятие, посвященное 88-летию Олжаса Сулейменова, кинофестивали и прорыв в работе Казахфильма – там обещают завалить рынок новыми работами. В Алматы покажут спектакль «Тартюф» от театра «Ильхом» и Stages. А в Астане откроют «ночь музеев».

Но куда деться от проблем! Неизвестные взломали мессенджеры руководства минэнерго.

Это случилось после заявления, что с 1 июля в Казахстане увеличится цена на товарный газ — в стране решили провести корректировку оптовых цен. Но связь этих событий — только догадки телеграмеров. Сегодня оптовая цена на газ в Казахстане — одна из самых низких в мире – примерно, 20 640 тенге/тыс. м3. Для сравнения, в России — 35 000 тенге/тыс.м3. Но народ считает, что газ наш, поэтому должен стоить недорого? Кто прав, объяснят эксперты- телеграмеры.

Каналы также сообщают, что на официальном сайте онлайн-петиций запущено требование казахстанцев отменить переход на единый часовой пояс. В петиции сказано, что казахстанцы в полной мере оценили прелести, связанные с этим новшеством — раннее наступление темноты в Алматы и увеличение расходов на электроэнергию, физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы, отдыха… Под обращением подписались уже не менее 3457 человек.

А в Абайской области 13 мая суд вынес приговор по делу о лесном пожаре, в котором погибли 14 человек.

Фото/sputnik.kz

За катастрофический пожар ответили только два сотрудника «Семей орманы». Им назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, сообщают Telegram и Youtube-каналы.

Ну, а сельскому бизнесу предлагают не унывать. Весенние движения начались в сфере сельского хозяйства. «Телеги» пишут, что начата работа по созданию подкомитета сельхоз-сотрудничества Казахстана и Китая. Астана готовит зеркальный ответ странам, создающим барьеры для казахстанской продукции. А премьер Бектенов заявил о мерах поддержки зерновиков с мукомолами и беспощадной борьбе с «серыми» схемами.

Но главное внимание приковано к Мангыстау. Давненько в областях Казахстане не было такой встряски. Подумать только, там разом сменили весь силовой блок – от главного полицейского области и прокурора до начальника ДКНБ! 15 мая, был освобождён от должности главы НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Акима области Аскара Ногаева освободили от должности тоже 15 мая, но новость придержали до вчерашнего дня. Телеграмеры сообщают, что сел он в это кресло в сентябре 2021 года. «В Астане ходят слухи, что новым акимом Мангистауской области станет Магзум Мирзагалиев», — закинули новую интригу авторы каналов.

Посмотрим, что пишут об этом политологи.

Главой КМГ пожертвовали

Данияр Ашимбаев – 10 046 подписчика на этой неделе

45-летний Магзум Мирзагалиев — это один из наиболее ярких представителей современной казахстанской элиты, отмечает автор Telegram- канала. Политолог напомнил, что после избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом Мирзагалиев последовательно занимал посты министра экологии, геологии и природных ресурсов, министра энергетики, советника президента. Два года назад он возглавил КМГ и «провел большую работу по модернизации и оздоровлению отрасли, диверсификации деятельности компании и логистических маршрутов». По мнению автора канала, он заслуженно считается одним из наиболее эффективных управленцев в стране. Но причины отставки официально не называются, и тут политологам приходится домысливать, анализируя уже появившиеся версии отставки Мирзагалиева.

«Кое-кто высказался насчёт «конфликта с иностранными инвесторами». Здесь можно поспорить, поскольку претензии к бюджету Кашагана и Карачаганака официально озвучивало ТОО «PSA» — дочка Минэнерго. КМГ со всеми инвесторами подчёркнуто вёл себя очень корректно», — убежден автор ТГ.

Вторая проблемная зона, о которой пишет телеграмер — перепроизводство нефти в I квартале, что превысило квоту ОПЕК+.

«Но мера была вынужденная — с целью пополнить бюджет и не допустить перебоев со снабжением ГСМ в отопительный сезон. Недавно Минэнерго сообщило о том, что график выполнения обязательств согласован», — Ашимбаев отметает одну версию за другой.

Третья предполагаемая причина, в списке ТГ — западные пути экспорта нефти.

«Есть КТК и «Дружба», идущие через Россию и освобождённые от санкций. Что касается ТМТМ, то тут вопрос себестоимости и пропускной способности. Казахстан не так давно достиг соглашения с Баку о расширении объёмов поставки. В этом блоке проблем тоже не видно», — продолжает автор.

И самая распространённая версия – «трудовые конфликты». По убеждению политолога, тут следует понимать, что большинство конфликтов в Мангистау — это вовсе не забастовки и далеко не всегда трудовые конфликты.

Фото/tengrinews.kz

Например, в 2023 г. КМГ выдержал столкновение с очередной «забастовкой» со стороны ТОО «Берали», причем «протестующих» даже привезли в столицу. По данным автора ТГ, выяснилось, что протест «был организован менеджментом, проигравшим тендеры для «ОМГ» и жаждущих их переиграть».

«КМГ удачно провела эту партию и была поддержана руководством страны и общественностью, которой бессмысленные мангистауские «протесты» уже надоели», — рассказывает Ашимбаев.

Он также отмечает, что НК КМГ провела аудит в своих местных подразделениях и выявила массу нарушений. Виновных наказали, а ситуацию держали на контроле.

Затем был конфликт с водителями сервисной компании «West Oil». Он продолжался 4 месяца, в течение которых КМГ, акимат, правительство и силовики, что называется, «держали оборону». В январе и апреле были «забастовочные» движения в компании «Кезби», в январе и мае — в компании «KMG Security».

«Мангистау из всех сил демонстрирует «протестность», а либеральные и национально озабоченные издания активно качают тему «бедственного положения трудящихся».

Понятно, что нужно сочетание твёрдости и умения находить компромиссы. Но в случаях с Мангистау единого подхода не было никогда», — пишет политолог.

По его мнению, Ак Орда решила проявить дипломатичность, сбить напряжение и перезагрузить систему управления региона и отрасли, пожертвовав главой КМГ, который при этом считается одним из президентских фаворитов.

«Картину целиком можно будет увидеть после принятия всех решений, а на данный момент они ещё обсуждаются», — завершает свой комментарий автор ТГ.

Дело Аблязова вновь запустили

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В политическом поле скучать в ближайшее время не придется. Еще одну скандальную новость обсуждают Telegram и Youtube-каналы — сообщник Мухтара Аблязова Алексей Богданов при содействии Интерпола МВД РК прибыл из Брюсселя в Алматы. Telegram-канал сообщает, что межведомственная следственно-оперативная группа Антикоррупционной службы продолжает расследование дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банк».

Богданов находился в розыске с 2009 года. Телеграмеры со ссылкой на Антикор, сообщают, что он выступал номинальным представителем оффшорной компании «Metropolitan Manageres Corp» (BVI), председателем правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», «использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге».

Авторы ТГ пишут, что Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию после «разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого». Он направил письменное заявление в органы – сообщил каналам Антикор.



Телеграмеры пишут, что добровольное возвращение подозреваемого, полное признание им вины и сотрудничество со следствием позволили изменить ранее избранную в отношении Богданова меру пресечения в виде содержания под стражей — на залог. Следственные действия с участием подозреваемого уже начаты.

ТГ, напоминает, что в июне 2017 года суд Алматы вынес приговор по делу о хищении 7,5 млрд долларов из «БТА Банка». Мухтар Аблязов был признан виновным в создании и руководстве ОПГ, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, легализации денег и имущества, полученных преступным путем и т.д., и заочно приговорен к 20 годам лишения свободы.

Комментаторы канала едко замечают, что сейчас «посыпаются» новые имена, а затем станет известна и «цена вопроса» — возвращения на Родину Алексея Богданова. Причиной «реанимации» старого уголовного дела, другие каналы называют обращение Аблязова к казахстанцам во время трудного для страны периода – масштабных наводнений. Он вновь призывал казахстанцев выходить на митинги и акции протеста.

Пока без денег и жилья

За нами уже выехали – 70 981 подписчика на этой неделе

Между тем, жители городе Кульсары Атырауской области митингуют у районного акимата, сообщает Telegram-канал. Люди просят, чтобы им выдали компенсации. Ночью 15 мая они взяли в осаду местный акимат и требовали встречи с президентом.

«В обратную связь нам написали, что среди людей распространилась информация о том, что акимат будет выдавать деньги не напрямую населению, а через некую строительную компанию, которая будет возводить дома для тех, кто потерял имущество. Жители Кульсары с этим не согласны», — сообщают авторы ТГ.

Но телеграмеры признают, что не знают, насколько это информация достоверная. Ответить тут может только сам акимат.

«Очевидно, что это снова провал в информационной работе. До сих пор не организованы брифинги для местных жителей, на которых людям бы понятным языком разъясняли бы все эти моменты», — комментируют конфликт телеграмеры.

В оперативном штабе авторам ТГ сообщали, что разъяснения сейчас дает аким района Жумабек Каражанов. 16 мая во второй половине дня в штабе обещали пройтись по домам и ознакомить жителей с итогами технического обследования пострадавшего имущества и оценки.

Фото/azh.kz

«Мы не уйдем, если наши требования не будут выполнены — некуда идти, поэтому огласите результаты оценки наших разрушенных домов быстрее!» — кричали пострадавшие.

Они вышли на митинг с транспарантами: «Пусть дадут деньги», «Квадратный метр — 400 тысяч тенге». Но местные власти ответили, что могут оценить квадратный метр только в 200-240 тысяч тенге, не больше.

Как сообщают телеграмеры, от наводнения пострадали 2 900 жителей Кульсары и предприниматели – в зоне затопления оказались их коммерческие объекты. К вечеру 16 мая конфликт так и не был разрешен. Каналы сообщают также что в городе появились проблемы со связью и интернетом.

На сахарном «фронте» не спокойно

Злобная татешка — 69 205 подписчиков на этой неделе

Похоже не сладко будет казахстанцам в период сезонной варки варенья. Казахстану опять грозит «сахарная лихорадка»? Как отмечают эксперты ТГ «Злобная татешка», цены на сахар в Казахстане в 2022-2023 годах не раз заставляли население сильно нервничать.

Карикатура/penza-online.ru

Из-за сезонного дефицита продукта возникали конфликтные ситуации в торговых точках, расходились слухи о бесконтрольно вывезенном из станы социальном сахаре и тотальной бестолковости чиновников.

Телеграмер сообщают, что 6 мая под председательством вице-премьера Серика Жумангарина на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики был поднят вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром в течении лета. Хотя, как пишут авторы ТГ, урожай свеклы был в прошлом году был рекордным и Казахстан на 48% увеличил производство сахара. Беспрецедентный избыток сырья для производства сахара имела и Россия.

«Чиновники чуют опасность роста социального напряжения из-за дефицита сахара…», — пишет ТГ.

По данным канала, сегодня баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн — это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн). В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тысяч тонн. Решено также ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны-участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года (мера не коснется международного транзита).

«Как это всё вообще возможно? Как выходит, что при рекордном производстве сахара страна опять нуждается в его импорте?», — удивляются телеграмеры.

Конечно, продолжают авторы, можно все списать на некомфортные для бизнеса внутренние «социальные цены» или на то, что из-за бедности население кушает слишком много сахара.

«Было бы проще ввести достойную минимальную заработную плату (и почасовую), чтобы не поддерживать ложно низкие цены, порождая то волны дефицита, то волны инфляции. А в целом, всё остается, как и было на сахарном фронте в прежние годы — сахарная проблема на месте, как и сахарные головы чиновников», — заключает ТГ.

«Яндекс. Такси» поставили на счетчик

PRO КАДРЫ KZ — 53 172 подписчика на этой неделе

Telegram-канал пишет о том, что власти заставили «Яндекс. Такси» выплатить водителям бонусы – а это 7-10 млрд тенге. Сотрудникам Астаны и Алматы уже заплатили более 400 млн тенге.

Как напоминают телеграмеры, решение приняли после антимонопольного расследования.

А снизить комиссии для водителей «Яндекс. Такси» и других компаний, заходящих на рынок Казахстана, попросил в апреле депутат мажилиса парламента Ислам Сункар. Он посчитал несправедливым тот факт, что пассажиры платят много за поездку на такси, однако львиную долю дохода водители оставляют компаниям. А это может привести к социальной напряженности.

Авторы цитируют издание kursiv, которое проблему изучило: в мировом рейтинге по ценам на такси Казахстан занимает 73-е место. В стране платят $0,67 за километр — это самый высокий показатель среди стран СНГ.

А по данным мажилисмена, на которые опираются авторы ТГ, водителями «Яндекс.Такси» в Казахстане являются более 200 тысяч человек. Для более 50 тысяч из них – это основной заработок. Для остальных 150 тысяч – дополнительный доход.

Например, по расчетам мажилисмена, если цена поездка 1000 тенге и с этой суммы вычесть все комиссии, расходы на топливо, мойку и учет естественного износа автомобиля, то чистый заработок водителя составит около 300–400 тенге.

Но ТГ приводит и слова вице-министр финансов Ержана Биржанова. Он, в частности, сообщил СМИ — таксисты, курьеры, репетиторы, фрилансеры и другие лица, предоставляющие свои услуги посредством интернет-платформ и мобильных приложений, должны будут платить со своих доходов с 2025 года 4% в качестве единого платежа. Изменения придут со вводом с 2025 года нового Налогового кодекса, который должен отрегулировать так называемую платформенную занятость.Все эти меры должны повлиять и на снижение стоимости такси для клиентов.

Куда тиранов изолировать?

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Вслед за политологами, которые предупредили о наплыве заявлений в полицию на домашних тиранов, выступили мажилисмены.

«В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия, однако инфраструктура СИЗО и колоний не готова к большому наплыву заключенных», — телеграмеры цитируют депутата Бахытжан Базарбек.

В кулуарах Мажилиса он сказал, что «закон о семейно-бытовом насилии приняли, не подготовившись». Авторы ТГ также приводят слова вице-министра внутренних дел, который подтвердил — все тюрьмы переполнены, инфраструктуры нет.

«К этому нужно было изначально готовиться государству, не ждать, когда кто-то, кого-то убьет и на этой волне принимать закон», — сказал депутат.

К этому можно добавить недавнюю историю с выселением целой тюрьмы в Уральске – старое здание почти разваливается. Заключенных отправили в тюрьмы других городов.

Во всяком случае, эти цитаты из ТГ говорят о том, что власти и депутаты осведомлены о больших масштабах проблемы домашнего насилия.

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