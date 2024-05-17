«ЕАЭС 10 лет: как было и как стало. А как будет?». «Коррупция как инструмент уничтожения государственности». «Эхо Кантара, или Почему в Казахстане не появляются новые партии?». «Приговор Бишимбаеву: был ли он политически мотивированным?»

Сетевой Казахстан 17 мая 2024г.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «ЕАЭС 10 лет: как было и как стало. А как будет?» — 29 мая исполнится 10 лет подписанному в Астане договору о Евразийском экономическом союзе. А 8 мая, накануне парада Победы, в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС, на котором с обстоятельной речью выступил президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Надо понять одно: Евразийский союз всего лишь зафиксировал состояние постсоветского экономического пространства до него, вызвав много чего в геополитике, но почти не поменяв экономик. К примеру, и до создания Таможенного союза таможенные пошлины между нашими странами были в основном нулевыми. Другое дело, если кто-то захочет выйти сейчас: ничего не приобретет, кроме таможенных барьеров. Как говорится, назад хода нет — значит, только вперед!

«Дом — это не “тойота камри”» — Обязательное страхование недвижимости. Сработает ли? За последние полгода наша страна пережила уже несколько потрясений. Зимой пару раз хорошенько тряхнуло Алматы. Теперь вот паводки. Государство в этот раз берет восстановление домов для пострадавших на себя. Но Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил уже сейчас задуматься о развитии в Казахстане системы страхования имущества от стихийных бедствий. Как сделать эту систему не кормушкой для страховых компаний, а доступным и реально работающим механизмом помощи, случись что?

EXCLUSIVE . KZ . «Коррупция как инструмент уничтожения государственности» — Паводки в Казахстане бывают каждый год, но в этом году они пришли масштабно, нанеся большой ущерб: дома жителей 8 областей Казахстана разрушены, а домашний скот во многих хозяйствах утонул. Так что или кто в этом виноват – климатические условия или человеческий фактор?

GOLOS — NARODA . KZ . «Эхо Кантара, или Почему в Казахстане не появляются новые партии?» — Новость не то что дня или месяца, но целого года: в Казахстане появится новая партия. Минюст одобрил заявку на регистрацию партии «Yntymaq» (Ынтымак – Солидарность)… Между тем, ожидалось, что после поправок в законодательство, облегчающих создание новых партий, последние будут создаваться в огромном количестве. Виновата ли в низких темпах партостроительства пассивность полит активистов или же банальная бюрократия? И нужны ли новые партии самим казахстанцам? Эти вопросы корреспондент обсудил с политологом, директором Центра актуальных исследований «Альтернатива», Андреем ЧЕБОТАРЕВЫМ — На мой взгляд, власть после январских событий 2022 года проявляет осторожность в процессе партийного строительства, опасаясь допустить к легальным механизмам политического участия не просто идейно-политических оппонентов, а непримиримых и способных на любые действия «врагов».

NOMAD . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Дела минувших дней» — С пребыванием Карима МАСИМОВА в должности главы КНБ связаны пять громких арестов, но давайте сначала немного истории… По большому счету получается, что одни громкие политические уголовные дела того периода были направлены на зачистку Олимпа, а другие имели «символичное значение» и демонстрировали, что идеологам, банкирам и китаеведам лучше с г-ном председателем не связываться. Но в итоге карма вернулась: бывший председатель КНБ, бывший высокопоставленный работник АП, бывший банкир и специалист по Китаю Карим Масимов сам сидит за государственную измену.

ORDA . KZ . «Дело о рейдерстве Алии Назарбаевой выйдет на международный уровень» — Предприниматели, которые считают себя пострадавшими от рейдерских захватов со стороны Алии НАЗАРБАЕВОЙ и объединились в движение «Жертвы Старого Казахстана», ищут юридической поддержки за рубежом. Они скептически оценивают свои шансы на правосудие в родной стране. На пресс-конференции, прошедшей в Алматы 16 мая, представители движения «Жертвы Старого Казахстана» пообещали обратиться в международные инстанции для защиты своих интересов. Предприниматель Нурлан БИМУРЗИН — один из бывших владельцев ТПК «Азия», обвинивший дочь первого президента в рейдерском захвате своего бизнеса, — признал, что в Казахстане движения его делу так и не дали.

VLAST . KZ . «Одни из крупнейших в мире мошенников и их партнер из Казахстана купили недвижимость в Дубае» — Казахстанцы, поверившие в мошенническую схему OneCoin, до сих пор не вернули вложенные деньги. Жертвы аферы в Казахстане пытались подать в суд на Дильбар МИРСАИТОВУ и некоторых ее предполагаемых сообщников в 2019 году, но безрезультатно. Открытое обращение 2021 года показывает, что их попытки вернуть вложенные деньги остались без внимания и не смогли сдвинуться с мертвой точки. С тех пор как с нее были сняты обвинения, Мирсаитова периодически путешествовала в Дубаи, свидетельствуют ее аккаунты в соцсетях.

SPIK . KZ . «Приговор Бишимбаеву: был ли он политически мотивированным?» — Страна активно обсуждает приговор, вынесенный Куандыку БИШИМБАЕВУ. Конечно, в большинстве своем общество, движимое эмоциями, восприняло его одобрительно, однако в экспертных и юридических кругах часто проскальзывают и критически оценки. Есть даже версия, что само дело и его исход были политически мотивированны. Разобраться в этом мы пригласили известных казахстанских юристов.

KZ . MEDIA . ««Традиционное воспитание» не спасет от абьюза. Интервью с адвокатом» — В интервью Кундыз УТЕБЕКОВА поделилась с нами наблюдениями и выводами, сделанными в процессе защиты прав своих клиенток, в том числе объяснила, почему женщинам сложно решиться на развод, как распознать насильника и что делать, чтобы не попасть в опасную для жизни ситуацию.

CARAVAN . KZ . ««4 тысячи военных это чиновники»: ЦРУ высмеяли казахстанскую армию» — Отгремели пафосные речи на 7 мая и отзвучали громкие тосты про честь мундира. На парадах и смотрах наши вооруженные силы выглядят внушительно, а как дела обстоять с армией РК на самом деле? Пока в пользу обороноспособности Казахстана говорит только один фактор — наши бескрайние степи. Если в той же Украине пройтись от поселка к поселку можно за полчаса прогулочным шагом, то у нас для этого нужно трястись не менее часа по бездорожью. Весной и осенью перед непролазной грязью у нас пасуют даже танки, а зимой в степи далеко не курорт.

QAZAQUNI . KZ . Дастан ЕЛДЕС – «Геологоразведка в эпоху климатических катаклизмов» — От качества воды зависит здоровье, качество жизни ее потребителей. У нас же в некоторых районах и селах до сих пор нет чистой питьевой воды. В результате – высокий уровень заболеваний и других проблем, связанных с ними, что вызывает озабоченность врачей и общества. И ныне основная задача гидрогеологов и гидрогеологической науки – разведка и освоение новых месторождений подземных вод для решения многих накопившихся проблем: озеленения местности, противостояния опустыниванию, обеспечения качественной питьевой водой, обводнения пастбищ для развития отгонного животноводства, орошения земель для выращивания сельхозкультур, внедрение новых технологий для очистки воды и др.

LITER . KZ . «Восточный ветер: «китайцы» захватывают казахстанский авторынок» — Сравнение с корейскими и японскими автомобилями: корейские автомобили, такие как Hyundai и Kia, сохраняют лидирующие позиции на рынке. В марте 2024 года Hyundai занял первое место по продажам. Японские автомобили также пользуются спросом, но их продажи снизились из-за прекращения поставок некоторых моделей из России. Цены на автомобили в Казахстане в 2023 году показали небольшой рост. Но в 2024 году некоторые китайские бренды, как будто наперекор рынку, снизили свои цены.

FORBES . KZ . «Как построить успешный бизнес на преподавании казахского языка» — Общество захотело тот казахский язык, который начинается с момента выхода из дома в мир. В ответ на этот запрос четыре года назад молодая многодетная женщина Динара ЕСЕЛБАЕВА основала онлайн-школу казахского языка Qazline. Началом стала мечта и 100 тысяч тенге, взятые в долг. Спустя четыре года Qazline является одной из известнейших в стране школ казахского языка, на базе которой обучилось более 5 тысяч человек. Динара Еселбаева, получив образование филолога, начала свою карьеру в качестве преподавателя на курсах казахского языка.

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