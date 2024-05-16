«Есть ли у Бектенова шанс стать третьим президентом?». «Дело Бишимбаева» в формате ток-шоу: уроки на будущее». «Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что за этим стоит?». «Урок Истории. Как преодолеть разногласия?». «Опять повернём время вспять?»

Сетевой Казахстан 16 мая 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Рауан ЕСКАЛИ – «Есть ли у Бектенова шанс стать третьим президентом?» — 16 мая – сто дней работы нового Кабмина, возглавляемого 13-ым премьер-министром Казахстана Олжасом БЕКТЕНОВЫМ. Президент поставил перед ним сложные задачи по решению текущих вопросов в экономике и социальной сфере, возвращению незаконно вывезенных активов. Но его главная роль – совершить «технический переход» от «Старого» к «Новому Казахстану, что особенно сложно с учетом весьма условных границ между этими двумя понятиями.

TENGRINEWS . KZ . ««Надеюсь, после этого процесса женщины поймут». Эксклюзивное интервью прокурора Айжан Аймагановой» — Редакция поговорила с прокурором Айжан АЙМАГАНОВОЙ, которая стала известна казахстанцам после судебного дела об убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ. Фатальная ошибка Куандыка БИШИМБАЕВА, личная жизнь, Абай и мнение о том, как громкий процесс изменит нашу страну, — в этом интервью — Окончив университет в 2009 году… я увидела объявление на набор специалистов в Петропавловский городской суд. Решила попробовать, подала документы, сдала тестирование, прошла собеседование. Меня взяли в резерв. Я неделю была в резерве и после устроилась главным специалистом, секретарем судебного заседания… Со мной была еще девочка — Саида. Мы с ней работали секретарями у судей. Она мне говорит: «Айжан, давай подадим документы в прокуратуру, ну вдруг у нас судьями не получится». Все-таки это не просто так — судьей назначиться. Мы простые девчонки, из деревни, смотрели реально на вещи.

SPIK . KZ . ««Дело Бишимбаева» в формате ток-шоу: уроки на будущее» — Громкий судебный процесс завершился, но открытым остается вопрос: кому и зачем понадобилось превращать его в подобие ток-шоу? Понятно, что решение об онлайн-трансляции далось казахстанской власти непросто, и, тем не менее, она пошла на это, а значит, с ее точки зрения выгоды перевешивали потенциальные риски. О том, какие цели преследовались, удалось ли их достичь, как все это отразится на обществе, судебной системе, и стоит ли впредь выносить громкие судебные разбирательства на публичное обозрение, рассуждают наши эксперты.

«Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что за этим стоит?» — 14 мая на сайте «Открытые НПА» появился проект совместного постановления акима и маслихата города Алматы о переименовании большей части проспекта, названного некогда в честь Юрия ГАГАРИНА. Произошло это всего через два месяца после 90-летия со дня рождения первого в мире космонавта, чей полёт к звёздам, напомним, начался на казахстанской земле и стал событием общемирового масштаба, ознаменовав собой, по сути, наступление новой эпохи в истории человечества. Вот такой «подарок» к юбилею решили преподнести власти южной столицы РК.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О двух осужденных экс-министрах» — Процессам над БИШИМБАЕВЫМ и МЫРЗАХМЕТОВЫМ кое-кто пытался придать вид судов над «Старым Казахстаном» (СК). Получилось, скажем так, достаточно коряво. Во-первых, обоих СК не только выдвинул в министры, но и достаточно жестко осудил за коррупцию. При этом, напомню, оба были осуждены не за работу министрами, а за предыдущие должности в квазигосе — Мырзахметов за КТЖ, Бишимбаев — за «Байтерек», да и министрами пробыли недолго: первый — 4 месяца, второй — 7 месяцев. Причем, оба были одними из самых молодых: Мырзахметов стал министром в 32, Бишимбаев — в 36 лет; считались весьма перспективными.

«В КМГ сменили руководство: причины и итоги» — В двух нацкомпаниях смена руководства. «Казахстан инжиниринг» возглавил 59-летний Талгат ТУРЛЫБАЕВ. Кадровый офицер КНБ. Ранее был гендиректором РГП ‘Бронетанковый ремонтный завод», РГП «Казспецэкспорт», президентом АО «Центр военно-стратегических исследований» и гендиректором АО «Семей инжиниринг». Новым и.о. главы КМГ («КазМунайГаз») стал 40-летний вице-министр энергетики Аскар ХАСЕНОВ. Некоторые его считают креатурой вице-премьера Каната Бозумбаева. Вице-министром он стал в январе позапрошлого года, причем министром тогда был Магзум Мирзагалиев.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ — «Урок Истории. Как преодолеть разногласия?» — Да, конечно, можно получать удовольствие от того, что Тохтамыш сжег Москву и размахивать руками, доказывая, что под Ташкентом хоронили казахских ханов и биев. И что? Границы со всеми нашими соседями давно делимитированы, и это надо принимать за истину, отход от которой чреват разными нехорошими делами. Лучше же навести порядок на своей земле, занимающей 9-ое место в мире по территории, кстати (и 60-62-ое по численности). Но при этом, естественно, можно и нужно пресекать любые нападки и, тем более, нападения на наш суверенитет.

TIME . KZ . «Опять повернём время вспять?» — Споры вокруг перевода стрелок часов не утихают до сих пор. Недавно казахстанцы разместили на портале epetition.kz петицию с требованием вернуть прежние часовые пояса, объясняя это тем, что из-за перевода времени на час назад у жителей некоторых регионов ухудшилось здоровье и повысились затраты на электроэнергию. Петицию автор адресовал президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, министерствам энергетики, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также КазНИИ онкологии и радиологии.

«Флаг в руки» — Уникальное знамя Золотой Орды, скорее всего, уйдёт с аукциона Sotheby’s, поскольку казахстанские музеи не смогли достойно принять его в дар. Артефакт XIII века пытается спасти от времени жительница Уральска Анаргуль АМИРОВА. Полотно хранится в семье Анаргуль с древних времен. Ее предки передавали знамя из поколения в поколение, наказывая потомкам хранить этот кусочек истории.

NOVGAZ . COM . Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД, поэт, филолог, критик, член правления Союза русскоязычных писателей Израиля, член международного Пен-клуба (Израиль) – «Спасибо тебе, чаляби!» — К 88 летию Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА — В одном из наших давних диалогов Олжас мечтал о мирной, объединяющей человечество дороге: «От прошлого – к настоящему, от настоящего – к будущему, от человека к человеку. Дорога – это то, что должно соединять. Это особенно остро ощутимо в наш век, когда «со» – уже не приставка, а корень. Он в солнце, в союзе, в содружестве и…даже в этом отчаянном – SOS!». Когда в Иерусалиме я напомнила этот диалог, Олжас с грустью заметил, что мир пришел к противоположному – войнам, терактам и вражде даже между близкими народами.

LITER . KZ . «Анар Фазылжанова: Казахский язык используется во всех сферах общественной жизни» — Британский ученый Дэвид Кристл в книге “Смерть языков” пишет, что каждые две недели умирает один язык, 2 498 языков могут навсегда исчезнуть с лица земли. О проблемах казахского языка говорят политические и общественные деятели, писатели и поэты, политологи и социологи. Сегодня мы решили поговорить с профессиональным языковедом, директором института языкознания им. А. Байтурсынулы, кандидатом филологических наук, членом Национального курултая Анар ФАЗЫЛЖАНОВОЙ — Язык, чтобы стать государственным, должен иметь несколько баз, основными из которых являются демографическая, политическая, лингвистическая. Все они были укреплены за годы независимости.

CARAVAN . KZ . «На отлично сдадут юго-западные регионы и центральный Казахстан: эксперт о предстоящих экзаменах по казахскому языку» — Казахстанские ученики 5-8 и 10 классов впервые будут сдавать экзамен по предмету «Казахский язык». Экзамены пройдут с 27 по 31 мая. Каждая школа сама устанавливает точную дату. Тестирование пройдет в двух форматах: письменно и устно. В письменной части учащимся предстоит написать эссе, а в устной экзаменаторы проверят их чтение, слушание и разговорные навыки. Всего экзамен будет длиться три часа. По данным Минпросвещения, экзамен похож на контрольные, которые школьники сдают каждую четверть. Педагоги каждой школы самостоятельно подготовят задания.

ZAKON . KZ . «В Лондоне заговорили по-казахски: в столице Великобритании открыли центр изучения языка» — В Лондоне открыли клуб разговорного казахского языка. Создали его члены казахского центра Великобритании и волонтерской группы. Они же и преподают родной язык всем желающим, а их в Лондоне, как оказалось, немало.

FORBES . KZ . «У владельцев картин и животных – проблемы с декларацией в РК» — Срок подачи декларации о доходах и имуществе подходит к концу, осталось всего четыре месяца до его завершения. Однако даже на этапе финального отсчета для многих остаются неразрешенными вопросы относительно того, как будет проходить процесс оценки «другого имущества» – того, что включает в себя предметы коллекционирования. Под «другим имуществом» подразумевается широкий спектр ценных активов: произведения искусства, старинные предметы, драгоценные камни, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, нумизматические или филателистические коллекции, редкие книги и архивные материалы. Также в эту категорию попадают объекты интеллектуальной собственности, авторского права и ценные домашние животные. Но как именно оценить их, остается вопросом.

GOLOS — NARODA . KZ . «Застройка, сходы грунта и погибшие: распродажа земель в предгорьях Алматы продолжается» — Многочисленные скандалы, сносы зданий, предостережения экспертов, и даже смертоносные оползни не решили проблемы массовой застройки алматинских предгорий. По признаниям местных жителей, ударная стройка все также круглосуточно ведется на ополнеопасных участках, а сайты по продаже недвижимости пестрят предложениями от собственников. Пока одна часть страны борется с невиданными до сих пор паводками, жители крупнейшего мегаполиса заявляют об опасности, с которой они столкнулись из-за массовой застройки гор.

AZATTYQ . ORG . «#MeToo в Казахстане? После дела Бишимбаева больше женщин рассказывает о бытовом насилии» — Жены действующих и бывших чиновников в Казахстане начали выступать с обвинениями в домашнем насилии. Это происходит после дела экс-министра экономики Бишимбаева и подписания президентом страны нового закона, криминализирующего такие преступления.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.