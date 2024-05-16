«Есть ли у Бектенова шанс стать третьим президентом?». «Дело Бишимбаева» в формате ток-шоу: уроки на будущее». «Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что за этим стоит?». «Урок Истории. Как преодолеть разногласия?». «Опять повернём время вспять?»

EXCLUSIVE.KZ. Рауан ЕСКАЛИ – «Есть ли у Бектенова шанс стать третьим президентом?» — 16 мая – сто дней работы нового Кабмина, возглавляемого 13-ым премьер-министром Казахстана Олжасом БЕКТЕНОВЫМ. Президент поставил перед ним сложные задачи по решению текущих вопросов в экономике и социальной сфере, возвращению незаконно вывезенных активов. Но его главная роль – совершить «технический переход» от «Старого» к «Новому Казахстану, что особенно сложно с учетом весьма условных границ между этими двумя понятиями.
TENGRINEWS.KZ. ««Надеюсь, после этого процесса женщины поймут». Эксклюзивное интервью прокурора Айжан Аймагановой» — Редакция поговорила с прокурором Айжан АЙМАГАНОВОЙ, которая стала известна казахстанцам после судебного дела об убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ. Фатальная ошибка Куандыка БИШИМБАЕВА, личная жизнь, Абай и мнение о том, как громкий процесс изменит нашу страну, — в этом интервью — Окончив университет в 2009 году… я увидела объявление на набор специалистов в Петропавловский городской суд. Решила попробовать, подала документы, сдала тестирование, прошла собеседование. Меня взяли в резерв. Я неделю была в резерве и после устроилась главным специалистом, секретарем судебного заседания… Со мной была еще девочка — Саида. Мы с ней работали секретарями у судей. Она мне говорит: «Айжан, давай подадим документы в прокуратуру, ну вдруг у нас судьями не получится». Все-таки это не просто так — судьей назначиться. Мы простые девчонки, из деревни, смотрели реально на вещи.
SPIK.KZ. ««Дело Бишимбаева» в формате ток-шоу: уроки на будущее» — Громкий судебный процесс завершился, но открытым остается вопрос: кому и зачем понадобилось превращать его в подобие ток-шоу? Понятно, что решение об онлайн-трансляции далось казахстанской власти непросто, и, тем не менее, она пошла на это, а значит, с ее точки зрения выгоды перевешивали потенциальные риски. О том, какие цели преследовались, удалось ли их достичь, как все это отразится на обществе, судебной системе, и стоит ли впредь выносить громкие судебные разбирательства на публичное обозрение, рассуждают наши эксперты.
«Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что за этим стоит?» — 14 мая на сайте «Открытые НПА» появился проект совместного постановления акима и маслихата города Алматы о переименовании большей части проспекта, названного некогда в честь Юрия ГАГАРИНА. Произошло это всего через два месяца после 90-летия со дня рождения первого в мире космонавта, чей полёт к звёздам, напомним, начался на казахстанской земле и стал событием общемирового масштаба, ознаменовав собой, по сути, наступление новой эпохи в истории человечества. Вот такой «подарок» к юбилею решили преподнести власти южной столицы РК.
NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «О двух осужденных экс-министрах» — Процессам над БИШИМБАЕВЫМ и МЫРЗАХМЕТОВЫМ кое-кто пытался придать вид судов над «Старым Казахстаном» (СК). Получилось, скажем так, достаточно коряво. Во-первых, обоих СК не только выдвинул в министры, но и достаточно жестко осудил за коррупцию. При этом, напомню, оба были осуждены не за работу министрами, а за предыдущие должности в квазигосе — Мырзахметов за КТЖ, Бишимбаев — за «Байтерек», да и министрами пробыли недолго: первый — 4 месяца, второй — 7 месяцев. Причем, оба были одними из самых молодых: Мырзахметов стал министром в 32, Бишимбаев — в 36 лет; считались весьма перспективными.
«В КМГ сменили руководство: причины и итоги» — В двух нацкомпаниях смена руководства. «Казахстан инжиниринг» возглавил 59-летний Талгат ТУРЛЫБАЕВ. Кадровый офицер КНБ. Ранее был гендиректором РГП ‘Бронетанковый ремонтный завод», РГП «Казспецэкспорт», президентом АО «Центр военно-стратегических исследований» и гендиректором АО «Семей инжиниринг». Новым и.о. главы КМГ («КазМунайГаз») стал 40-летний вице-министр энергетики Аскар ХАСЕНОВ. Некоторые его считают креатурой вице-премьера Каната Бозумбаева. Вице-министром он стал в январе позапрошлого года, причем министром тогда был Магзум Мирзагалиев.
CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ — «Урок Истории. Как преодолеть разногласия?» — Да, конечно, можно получать удовольствие от того, что Тохтамыш сжег Москву и размахивать руками, доказывая, что под Ташкентом хоронили казахских ханов и биев. И что? Границы со всеми нашими соседями давно делимитированы, и это надо принимать за истину, отход от которой чреват разными нехорошими делами. Лучше же навести порядок на своей земле, занимающей 9-ое место в мире по территории, кстати (и 60-62-ое по численности). Но при этом, естественно, можно и нужно пресекать любые нападки и, тем более, нападения на наш суверенитет.
TIME.KZ. «Опять повернём время вспять?» — Споры вокруг перевода стрелок часов не утихают до сих пор. Недавно казахстанцы разместили на портале epetition.kz петицию с требованием вернуть прежние часовые пояса, объясняя это тем, что из-за перевода времени на час назад у жителей некоторых регионов ухудшилось здоровье и повысились затраты на электроэнергию. Петицию автор адресовал президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, министерствам энергетики, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также КазНИИ онкологии и радиологии.
«Флаг в руки» — Уникальное знамя Золотой Орды, скорее всего, уйдёт с аукциона Sotheby’s, поскольку казахстанские музеи не смогли достойно принять его в дар. Артефакт XIII века пытается спасти от времени жительница Уральска Анаргуль АМИРОВА. Полотно хранится в семье Анаргуль с древних времен. Ее предки передавали знамя из поколения в поколение, наказывая потомкам хранить этот кусочек истории.
NOVGAZ.COM. Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД, поэт, филолог, критик, член правления Союза русскоязычных писателей Израиля, член международного Пен-клуба (Израиль) – «Спасибо тебе, чаляби!» — К 88 летию Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА — В одном из наших давних диалогов Олжас мечтал о мирной, объединяющей человечество дороге: «От прошлого – к настоящему, от настоящего – к будущему, от человека к человеку. Дорога – это то, что должно соединять. Это особенно остро ощутимо в наш век, когда «со» – уже не приставка, а корень. Он в солнце, в союзе, в содружестве и…даже в этом отчаянном – SOS!». Когда в Иерусалиме я напомнила этот диалог, Олжас с грустью заметил, что мир пришел к противоположному – войнам, терактам и вражде даже между близкими народами.
LITER.KZ. «Анар Фазылжанова: Казахский язык используется во всех сферах общественной жизни» — Британский ученый Дэвид Кристл в книге “Смерть языков” пишет, что каждые две недели умирает один язык, 2 498 языков могут навсегда исчезнуть с лица земли. О проблемах казахского языка говорят политические и общественные деятели, писатели и поэты, политологи и социологи. Сегодня мы решили поговорить с профессиональным языковедом, директором института языкознания им. А. Байтурсынулы, кандидатом филологических наук, членом Национального курултая Анар ФАЗЫЛЖАНОВОЙ — Язык, чтобы стать государственным, должен иметь несколько баз, основными из которых являются демографическая, политическая, лингвистическая. Все они были укреплены за годы независимости.
CARAVAN.KZ. «На отлично сдадут юго-западные регионы и центральный Казахстан: эксперт о предстоящих экзаменах по казахскому языку» — Казахстанские ученики 5-8 и 10 классов впервые будут сдавать экзамен по предмету «Казахский язык». Экзамены пройдут с 27 по 31 мая. Каждая школа сама устанавливает точную дату. Тестирование пройдет в двух форматах: письменно и устно. В письменной части учащимся предстоит написать эссе, а в устной экзаменаторы проверят их чтение, слушание и разговорные навыки. Всего экзамен будет длиться три часа. По данным Минпросвещения, экзамен похож на контрольные, которые школьники сдают каждую четверть. Педагоги каждой школы самостоятельно подготовят задания.
ZAKON.KZ. «В Лондоне заговорили по-казахски: в столице Великобритании открыли центр изучения языка» — В Лондоне открыли клуб разговорного казахского языка. Создали его члены казахского центра Великобритании и волонтерской группы. Они же и преподают родной язык всем желающим, а их в Лондоне, как оказалось, немало.
FORBES.KZ. «У владельцев картин и животных – проблемы с декларацией в РК» — Срок подачи декларации о доходах и имуществе подходит к концу, осталось всего четыре месяца до его завершения. Однако даже на этапе финального отсчета для многих остаются неразрешенными вопросы относительно того, как будет проходить процесс оценки «другого имущества» – того, что включает в себя предметы коллекционирования. Под «другим имуществом» подразумевается широкий спектр ценных активов: произведения искусства, старинные предметы, драгоценные камни, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, нумизматические или филателистические коллекции, редкие книги и архивные материалы. Также в эту категорию попадают объекты интеллектуальной собственности, авторского права и ценные домашние животные. Но как именно оценить их, остается вопросом.
GOLOS—NARODA.KZ. «Застройка, сходы грунта и погибшие: распродажа земель в предгорьях Алматы продолжается» — Многочисленные скандалы, сносы зданий, предостережения экспертов, и даже смертоносные оползни не решили проблемы массовой застройки алматинских предгорий. По признаниям местных жителей, ударная стройка все также круглосуточно ведется на ополнеопасных участках, а сайты по продаже недвижимости пестрят предложениями от собственников. Пока одна часть страны борется с невиданными до сих пор паводками, жители крупнейшего мегаполиса заявляют об опасности, с которой они столкнулись из-за массовой застройки гор.
AZATTYQ.ORG. «#MeToo в Казахстане? После дела Бишимбаева больше женщин рассказывает о бытовом насилии» — Жены действующих и бывших чиновников в Казахстане начали выступать с обвинениями в домашнем насилии. Это происходит после дела экс-министра экономики Бишимбаева и подписания президентом страны нового закона, криминализирующего такие преступления.
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