«Сто дней правительства Бектенова: справилось ли оно с первым экзаменом?». «Какие ценности разобщают казахстанцев, а какие объединяют?». «Как Дубай стал еще одной столицей Казахстана?». «Символы протестности». «15 мая – Международный день семьи»

Сетевой Казахстан 15 мая 2024г.

SPIK . KZ . «Сто дней правительства Бектенова: справилось ли оно с первым экзаменом?» — 16 мая исполнится ровно 100 дней, как Олжас БЕКТЕНОВ заступил на должность главы правительства Казахстана. В подобных случаях принято подводить первые итоги деятельности назначенца, оценивать стиль его работы, отличия от предшественников, строить какие-то прогнозы относительно того, насколько он может быть успешным на своем посту. Этим мы и решили заняться, предоставив слово политологу Замиру КАРАЖАНОВУ.

«Какие ценности разобщают казахстанцев, а какие объединяют?» — Результаты исследования, которое провели ученые Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, показали, что в казахстанской ментальности воспроизводится конгломерат ценностей разной культурно-цивилизационной, политической направленности и преимущественно светской коннотации. О том, как они сочетаются между собой, какие из них должны стать базовыми в так называемом «новом» Казахстане и можно ли достичь ценностного консенсуса, мы беседуем с одним из его авторов Еленой БУРОВОЙ.

KZ . KURSIV . MEDIA . ««От Ломтадзе и Утемуратова до Кулибаева и Ракишева». Кого из списка Forbes закрепили за пострадавшими от паводка регионами» — В правительстве Казахстана назвали предпринимателей из списка Forbes, которые помогут пострадавшим от паводка регионам. По данным вице-премьера Каната БОЗУМБАЕВА, около 18 крупных компаний и бизнесменов закреплены за шестью наиболее пострадавшими областями республики. В Атырауской области ликвидировать последствия паводков планируют за счет компаний Тимура КУЛИБАЕВА и Кенеса РАКИШЕВА. В Актюбинскую область — «Фонд Булата Утемуратова», BI Group (Айдын Рахимбаев) и группа компаний ERG (министерство финансов РК – 40%, Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%, Патох Шодиев – 18,6%).

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «Символы протестности» — В Мангистау есть город Жанаозен, а в Жанаозене размещено АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) — нефтяная компания, созданная более полувека назад и одна из немногих, избежавших приватизации. Хотя, думаю, правительственные чиновники очень жалеют, что приватизация ОМГ в 1998 г. была отменена. Озен давно прошел свой пик и последние 15 лет добыча падает (уже на 25%). При этом город и предприятия стали «символами протестности». Вокруг Жанаозена регулярно вспыхивают конфликты, причем порой откровенно провокационного содержания. В регионе растет уровень социального иждивенчества, маскируемого под «протестность».

VLAST . KZ . «Как Дубай стал еще одной столицей Казахстана?» — Сотни казахстанцев владеют здесь недвижимостью на миллионы долларов. Многие из тех, кто покупал недвижимость в Дубае, воспользовался не только ее доступностью, но и тем, что власти города и Эмиратов задавали очень мало вопросов о происхождении денег будущих резидентов. Эти условия начали меняться после того как в 2022 году FATF (Группа разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег) внесла Дубай в “серый список” — юрисдикции, где приняты слабые меры для противодействия отмыванию денег. Но до полной прозрачности Дубаю еще далеко, как и до полного раскрытия данных тех, кто вложился в его роскошную недвижимость.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане слишком дорогие деньги: почему люди всё равно живут бедно» — Деньги в стране есть. Но не для всех. Вот данные Нацбанка: за январь-апрель 2024 года все банки страны дали экономике кредитов на 30,6 млрд тенге. Вроде нормальные деньги и можно жить. На самом деле большую часть этих денег взяли не предприятия, а граждане. Мы с вами. Всего населению банки дали 17,5 млрд тенге. Это 57% всех кредитов. Явно больше половины. 5,5 млрд – кредиты на ипотеку. То есть на покупку жилья. И почти 11 млрд (!) на потребительские цели: купить машину, телефон, холодильник, на всевозможные тои и праздники.

EXCLUSIVE . KZ . «Руслан Султанов: Электронная коммерция разрушит административные барьеры» — В прошлом году товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии составил 7,7 миллиардов долларов. Правительство намерено в ближайшие годы увеличить этот товарооборот в два раза. О том, насколько это реально и что может этому помешать рассказал председатель правления Economy Research Institute Руслан СУЛТАНОВ. В Алматы проходит 13-й Центрально-Азиатский торговый форум. За 12 лет он стал признанной региональной платформой для ведения диалога по вопросам торговой политики. Организаторами мероприятия выступает Агентство США по международному развитию USAID, а также Банк Реконструкции и Развития.

TIME . KZ . «Енешка дом подарила» — На алматинской выставке фотоисторий женщин, переживших бытовое насилие, одна невероятная. Невестка сбежала от мужа в кризисный центр. А свекровь приняла ее сторону, сына осудила и даже отдала келин свой дом. Теперь молодая мать открыла свой маленький швейный цех, сама обеспечивает себя и своих детей.

«Рыскали Айтимбетов: Воду нужно использовать с умом» — В связи с небывалыми за последние 80 лет паводками, подтопившими населенные пункты в 10 областях страны, не прекращается обсуждение этой темы. Министерство водных ресурсов и ирригации для сбора в будущем паводковых вод предложило построить 20 водохранилищ, аналогичные меры рассматриваются и на местном уровне, в регионах. Это подразумевает полное регулирование многих рек. Может, это хорошо для аграриев, но есть обратная сторона медали. И не одна.

ORDA . KZ . «Скандал в Алматы: кто разрешил вместо детского сада строить очередной ЖК?» — Жители Ауэзовского района Алматы ждали, что им построят детский сад в квадрате улиц Жандосова, Сулейменова, Навои и Талдыкурганская. Он, а ещё школы, больницы, парки были отражены в проекте детальной планировки (ПДП), утверждённом бывшим акимом Сагинтаевым. Но осенью 2023 года стало ясно, что никакого детского сада на этом месте не будет. Началась торопливая и громкая во всех смыслах стройка очередного ЖК.

ZAKON . KZ . «15 мая – Международный день семьи: две казахстанские истории о любви и счастье» — Шесть десятилетий в счастливом браке прожили Амангельды Арынов и Кербез Куатова из Талдыкоргана. Грядущая бриллиантовая свадьба супругов – главное событие 2024 года в этой дружной интеллигентной семье.

TENGRINEWS . KZ . «Казахами заинтересовались в Каннах: что известно о китайском сериале «Мой Алтай»» — Китайские дорамы популярны не только в Поднебесной, но и за ее пределами. Зрители их любят из-за романтичного сюжета, юмора и небольшого количества серий. Подобный сериал «Мой Алтай» недавно снятый в Синьцзяне, как написали в СМИ, «вызвал восторг в Китае и на Каннском телефестивале»… Несмотря на то, что в основном герои говорят на казахском языке, к китайским диалогам все же требуются субтитры. Так как главная героиня этой истории – представительница народа Хань, попавшая в общину казахов.

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