Бектенов отменяет налог на пенсионные деньги. Языковой вопрос: провокаторов накажут. Украина использовала Казахстан для своих атак

Обзор Telegram и Youtube каналов

Главная новость, которую сегодня ждут Telegram, Youtube-каналы и весь Казахстан — объявление приговора Куандыку Бишимбаеву и его брату Бахытжану Байжанову.

В пятницу, 10 мая стороны процесса обсуждали вопросы, подлежащие разрешению судом. Присяжные в это время находились в совещательной комнате.

Не кончается история с наводнениями. Как сообщают каналы, 12 мая уровень воды в реке Урал в Атырауской области продолжал подниматься. Но по стране обстановка нормализуется, пишут телеграмеры. Почти 55 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома. В эвакуационных пунктах остаются 5 291 человек, из них 2 239 детей. 130 семей получили новые дома. 20 601 семья — единовременную выплату 100 МРП. Telegram и Youtube-каналы сообщают и о дружеской помощи Сербии. Страна передала Казахстану 1 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Деньги пойдут на строительство жилья для пострадавших.

Событие для бизнеса — Токаев подписал указ «О мерах по либерализации экономики». Казахстанские эксперты еще не комментируют эффективность этих мер, но по описанию авторов ТГ понятно, что документ значительно облегчит жизнь бизнеса.

Появляется информация и о посевной. Премьер Олжас Бектенов взял под контроль субсидии – они не должны становиться доходом крупных игроков отрасли. Ну, а посевные работы уже начаты в некоторых регионах Казахстана: фермеры уже засеяли 1,5 млн гектаров. Массовую посевную кампания обещают начать во второй декаде мая.

А в это время в селе Маралды Восточно-Казахстанской области «антизолотоносный» конфликт – туда ввели спецназ и полицию.

Фото/bureau.kz

Около ста жителей села протестуют против строительства золотодобывающей фабрики.

Не спокойно в МИД РК — на советника посольства Казахстана в ОАЭ заведено уголовное дело за побои. МИД быстро отреагировал на сообщение о систематических побоях сотрудником ведомства Сакеном Мамашем своей супруги и отозвал его в Казахстан.

В «телегах» обсуждали и наказание, которое получил алматинец в день празднование Дня Победы. Он сорвал красный советский флаг с чужой автомашины, с криками: «это русский флаг, символика, его тут не будет!». Хулигана не будет на свободе пять суток – эти дни он проведёт в СИЗО.

Впервые в Казахстане отмечали государственный праздник — День матерей. Учрежден он был в 2023 году, а отмечаться будет каждое второе воскресенье мая. Праздник для Казахстана нужный, учитывая, что в среднем каждая наша женщина рожает по 3-4 ребенка. По данным Бюро нацстатистики сегодня в Казахстане проживает более 10,3 млн женщин. А детей в возрасте от 0 до 15 лет – 6,2 млн человек. Хорошо бы еще казахстанских женщин пораньше и на пенсию провожать.

Кстати, поговорим о новостях в пенсионной системе.

Премьер сказал, премьер сделал

Всемирное шежіре — 18 859 подписчиков на этой неделе

Почему казахстанцы должны платить налог с пенсионных денег? Вопрос с бородой, которую неожиданно быстро состриг премьер-министр Олжас Бектенов. Подумать только, пенсионные выплаты освободят от налогов!

Telegram-канал сообщает, что на прошлой неделе премьер-министр Бектенов в очередной раз порадовал казахстанцев, отвечая на депутатский запрос о справедливости налогообложения пенсионных выплат индивидуальным подоходным налогом.

«Глава кабмина поставил точку в давнем споре между вкладчиками и государством насчет удержания 10 % в доход бюджета при выплате пенсий из ЕНПФ», — пишет ТГ.

Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, Бектенов предложил освободить казахстанцев от уплаты ИПН при пенсионных выплатах из ЕНПФ. В своем ответе депутатам, премьер уточнил, что реализация этого предложения отразится в проекте нового Налогового кодекса и обойдется государству примерно в 4,1 млрд тенге потерь по ИПН, сообщают телеграмеры.

«Стало быть, 4,1 млрд тенге останутся в руках вкладчиков. В условиях непредсказуемой инфляции, которая от года к году в Казахстане всё больше зависит не от ситуации с внутренней экономикой, а от внешних раздражителей, зачастую неожиданных, 4,1 млрд тенге народу — это очень неплохо», — аплодируют Бектенову авторы ТГ.

Правда, уплату ИПН с пенсионных выплат сохранят для выезжающих на ПМЖ из Казахстана и для наследников умерших вкладчиков.

«Оказывается от личности премьера в Казахстане что-то зависит. При Алихане Смаилове еще четыре месяца назад вопрос с отменой ИПН для получателей пенсий не то, чтобы не стоял — всякий раз при его обсуждении кабмин ссылался на «значительные расходы бюджета», — напомнили телеграмеры, заметив, что не первый год деньгами вкладчиков из ЕНПФ государство «затыкает» бюджетные дыры.

А еще впервые за четыре месяца доходность пенсионных активов ЕНПФ оказалась ниже уровня инфляции, как сообщали СМИ.

«То есть с людей удержали 10 % от реальных зарплат, которые они могли бы потратить на свои текущие цели, так еще и в убыток», — пишет о несправедливом механизме ТГ.

Авторы канала приводят данные Нацбанка, согласно которым с 2014 года (тогда был создан ЕНПФ) по 2023-й общая накопленная доходность пенсионных активов составила 145,3 % при общей накопленной за это время инфляции в 141,6 %.

«За 10 лет вклады будущих пенсионеров в плюсе аж на 3,7 %! Да и сами деньги никуда не делись. Еще и налог отменят. Заживем!», — радуются телеграмеры.

Поживем-увидим!

Но учить нужно

Sputnik Казахстан — 49 591 подписчиков на этой неделе

И вновь о перегибах в продвижении государственного языка пишут телеграмеры. Telegram-канал цитирует слова руководителя Администрации Президента РК Айбека Дадебаева в интервью телеканалу Jibek Joly.

«Есть силы, желающие обострить и политизировать языковой вопрос в Казахстане, которые занимаются откровенными провокациями, создавая угрозу нашей стабильности», – сказал спикер.

В Казахстане не допускается дискриминация человека по признаку языка, на котором он говорит. Эта норма прописана в основном законе нашей страны — Конституции, напомнил Дадебаев.

«Если мы действительно хотим стать развитой страной, мы должны строго соблюдать нормы Конституции, принятой на всенародном референдуме. … Важнейшей составляющей этой политики является языковая толерантность», — отметил руководитель АП.

Он также сослался на Президента страны, который считает, что государственный язык нуждается в искренней поддержке не на словах, а на деле. Токаев настроен на пресечение каких-либо спекуляций и провокаций в этой сфере, т.к. языковая толерантность — одна из базовых условий национальной безопасности.

«Мы по новейшей истории знаем, что языковой вопрос становится одним из триггеров межгосударственных конфликтов. Поэтому необходимо быть ответственными и не заниматься провокациями, которые потенциально могут навредить. Провокаторы будут привлечены к ответственности по закону», — отметил спикер.

При этом, он подчеркнул, что госязыку придается особое значение. По официальным данным, которые приводит издание, сегодня государственным языком владеют уже более 81% казахстанцев.

Глазам не поверили!

Чемодан госсекретов – 7 042 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что 9 мая в районе полудня произошла кибератака на серверы операторов интернет-вещания «Alma TV» и «TV Com».

«Произошел взлом российской стриминговой платформы «24 TV», которая обеспечивает онлайн-трансляцию телеканалов России. Также были взломаны российские телеканалы. По предварительной информации атака была произведена с территории Украины. Данный факт свидетельствует об усилении информационной войны», — пишут авторы ТГ. Украинская сторона активно пытается использовать информационное поле Казахстана для атак на РФ, отмечают телеграмеры. Поэтому структурам, ответственным за информационную безопасность, «необходимо усиливать компетенции и принимать ответные меры, в том числе с использованием дипломатических каналов».

Telegram-канал также пишет о фильме Ксении Собчак. Показ о суде над Бишимбаевым за 4 дня собрал 7,2 млн просмотров. Это безусловный хит её канала, так как остальные видео, пишет ТГ, не приближались и к 3 млн.

«…Россиянам интересно, как судят бывшего министра из влиятельной семьи, да еще и не за коррупцию, а за жесткое убийство своей супруги. И вторая причина – это, безусловно, реакция властей, которые обеспечили и открытость судебного процесса, и быструю законодательную реакцию – криминализацию любого вида семейно-бытового насилия, чего российское гражданское общество добиться не может уже много лет», — пишут авторы ТГ.

Тяжелый случай

Сегодня.KZ — 3 740 подписчиков на этой неделе

Всегда стоит говорить о темной стороне – хотя бы для того, чтобы знать о проблеме. С этих позиций ТГ пишет об очернении Дня Победы — о тех, кто сознательно встает на сторону фашистов, «которые несли казахам свободу, демократию, пиво и «Мерседесы»».

Авторы канала сообщают, что еще за несколько дней до празднования Дня Великой Победы над фашизмом токсичные блогеры, как камнями забрасывали негативными постами статьи и репортажи о поздравлениях ветеранов, о памятных мероприятиях и акциях, проводимых в различных организациях, учебных заведениях и просто на улицах городов Казахстана.

Фото/imghub.ru

«Они пытаются навязать людям мысль о том, что этот праздник нельзя праздновать, потому как он, дескать, не праздник вовсе, а день скорби по миллионам погибших», — возмущены телеграмеры, напоминая, что день скорби — это 22 июня, когда враг напал на Советский Союз.

Неграмотным блогерам следовало бы знать, что Победу над фашистской Германией празднуют также в их любимых Британии и США. В них он называется Victory Day и V-E Day, пишут авторы ТГ. Ежегодно у Кенотафа – обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, проходит специальная церемония возложения венков. Весь день повсюду звучит музыка того времени.

Празднуют победу над фашизмом во Франции. На площади Шварценбергплац, в центре города, рядом с комплексом Бельведер стоит памятник советскому солдату-освободителю. В Вене есть советское кладбище с внушительным мемориальным комплексом, где похоронены солдаты Советской Армии, погибшие в боях за освобождение столицы Австрии. Памятники советским воинам, освобождавшим Европу, стоят в столицах Венгрии и Норвегии. Немцы могли, но не снесли памятники советским солдатам в Тиргартене и Трептов-парке в Берлине. Более того, за их порчу по германским законам полагается тюремный срок — фашизм в Германии запрещен.

«А у нас, похоже, есть желающие его возродить. Не с этой ли целью пытаются возвести в ранг национального героя пособника фашистов Мустафу Шокая?», — спрашивают авторы ТГ.

Из-за океана виднее?

Elmedia – 3 199 подписчиков на этой неделе

Конечно, американские эксперты, нам не указ – свои есть, да и более погруженные в проблемы «сельхозки». Но оппозиционный канал «Elmedia» предлагает именно такой прогноз урожая пшеницы в Казахстане — сельскохозяйственной службы (FAS) минсельхоза США World-grain (https://www.world-grain.com/articles/19955-increased-moisture-boosts-kazakhstan-wheat-prospects).

Что же пишут заокеанские спикеры? Америку, сразу скажем, не открывают. Пишут, что из-за прошлогодних осенних дождей и обильных зимних снегопадов создан благоприятный уровень влажности на полях Казахстана. А отрицательного влияния паводков — наводнений на урожай они не видят. Производство пшеницы в Казахстане восстановится, потому что увеличение влажности почвы увеличит и урожайность. Приводят размеры уборочной площади пшеницы — она оценивается в 13,2 млн га. Производство — в 15,8 млн тонн — тут FAS опирается на отчеты производителей зерна, которые они публиковали в начале текущего года. Для сравнения: производство в 2023-24 годах оценивалось в 12,1 млн тонн.

«Наводнение в некоторых частях Казахстана в меньшей степени повлияло на посевы, т.к. большинство пшеничных полей защищены дамбами. Но наводнения нанесли ущерб части зернохранилищ и других объектов инфраструктуры», — сообщает FAS.

Казахстан продлил ограничение на импорт пшеницы из стран Евразийского экономического союза еще на шесть месяцев, сообщает FAS. А экспорт пшеницы в 2024-25 годах ожидается в размере 11,1 млн тонн с учетом улучшения прогноза производства. «Страна продолжает расширять торговлю с Китаем и достигла соглашения о поставках 200 тыс. тонн различных сельскохозяйственных товаров, включая пшеницу, ячмень, лен, рапс, овес, подсолнечник, горох, чечевицу, рожь и другие культуры», — сообщает минсельхоз США.

Главными покупателями казахстанской пшеницы и пшеничной муки остаются Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Но с сентября по февраль 2023-24 годов Казахстан экспортировал 4,1 млн тонн пшеницы и пшеничной муки — на 20% меньше, чем в 2022 году. А экспорт в Китай составил 254 тыс. тонн, это в 7 раз больше, чем прежде — вырос интерес китайских покупателей к импорту кормовой пшеницы.

Прогноз хорошо бы сравнить с мнением наших экспертов, но в «телегах» их сейчас не найти.

Тайна кассовых чеков

АХМЕТОВ – 1 757 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал опубликовал любопытную новость о небезопасности … кассовых чеков. Автор ссылается на заявление председателя Союза свободных потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова. Эксперт предупредил граждан не просто о вреде, а о смертельной угрозе, которую представляют кассовые чеки. Гусейнов утверждает, что в составе краски, наносимой на них во время печати, присутствует опасное химическое соединение – бисфенол, сообщает телеграмер.

Фото/dzen.ru

«Оно способно проникать через кожу в кровь и внутренние органы человека, что повышает риск онкологических заболеваний, особенно рака простаты и молочной железы. Опасен этот химикат и для беременных женщин», — сообщил эксперт местным СМИ.

ТГ пишет, что Гусейнов не рекомендует даже случайно мочить чеки – это увеличивает возможности проникновения бисфенола через кожу человека. Он советует гражданам не хранить подолгу чеки дома, а кассирам, постоянно работающим с чеками, советует пользоваться перчатками.

«Интересно, если чеки настолько опасные, то куда смотрит Правительство и соответствующие органы? И как обстоят с этим дела в Казахстане?», — комментирует автор ТГ это заявление.

Ждем ответа санитарных служб.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.