Что волнует душу казаха в середине мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Скандал разгорелся вокруг премии «Алаш»» — Портал Nege.kz публикует комментарий председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова по поводу скандала из-за ежегодной премии «Алаш».

По словам главы творческого союза, премия вручается талантливым людям.

«Других требований нет. Что такое «география и биография»? Не понимаю этих слов. Если кто-то не получил премию в этом году, то получит в другой раз. В этом году в конкурсе приняли участие 85 писателей, из них 21 удостоился премии. Мы же не можем вручить премию всем участникам конкурса. Он (сатирик Ермахан Шайхулы. — Прим. Total.kz) не прошел комиссию. Но в следующем году тоже есть шанс. Наши писатели, если не получают премию или награду, сразу начинают вот так недовольство выражать», — сказал Мереке Кулкенов, отвечая на критику коллег.

Ранее писатель-сатирик Ермахан Шайхулы остался недоволен результатами вручения премии и выразил свое мнение по этому поводу в соцсетях.

«Я издал три книги, но не смог получить «Алаш». Оказывается, союз наш на это не смотрит. Тут главное, как говорится, все дело в географии и биографии!», — написал он.

«Ермахан, если не в этот раз, то, может быть, в следующий раз тебе повезет. Придет время, когда ваш тяжелый труд окупится. Не расстраивайся. То, что ваши книги изданы, — это большой успех!», — ответил в комментариях кто-то из пользователей.

«Народ книги пишет ради наград, не для читателей?» — задался вопросом другой читатель.

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Виктор МАЙЛИН – «Палитра проблем: дорогое такси и «дешевый» язык» — Почему услуги такси в Казахстане одни из самых дорогих в странах СНГ? Таким вопросом озаботилась газета «Жас Алаш», старейшее издание Казахстана. Обозреватель Дариға Асаниязова, ссылаясь на мониторинги таких ресурсов, как Numbeo и Ranking, приводит следующие сведения. Объемы пассажирских перевозок на такси за апрель текущего года в целом по стране составили 13,9 млн человеко-обращений. Вместе с тем это почти на 5% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Но средняя цена не упала, а только возросла. На текущий момент Ranking фиксирует, что оплата проезда в такси уже составила 2 млрд тенге, тогда как за такой же период в 2023 году – 1,4 млрд тенге. Если округлить, то получается, рост составил целых 46,5 процента.

Неудивительно, что жительница Астаны Жансая Ыдырысова считает, что в столице цены на такси являются непомерно высокими. «По сравнению с общественным транспортом, конечно же, такси очень удобный вид перемещения по городу. Но с точки зрения оплаты услуг слишком дорого выходит это удовольствие. Особенно это ощущается, когда стоит непогода. Цены взмывают едва ли не в двое. Для кошелька простого народа это очень осязаемо», — свидетельствует она. Она же, побывав в Алматы, обрисовала обстановку с такси следующим образом: «Возможно это из-за того, что город очень большой, но куда бы ты ни поехал, цена не падала ниже 3 тысяч. Это очень дорого», – резюмировала жительница столицы.

Кто такая Мария Бишимбаева

Портал Dalanews.kz задался вопросом «Туркістан облысында Бишімбаевтың әжесінің атындағы көше бары рас па?» — «Правда ли, что в Туркестанской области есть улица, названная в честь бабушки Бишимбаева?». К материалу, вызвавшему резонанс определенного свойства, придан фотоснимок, на котором изображен билборд с надписью, из которого выходит, что в названной области есть улица Марии Бишимбаевой.

Разумеется, после такой вводной большинство читателей вряд ли сразу поймут, кем может быть некая «Мария Бишимбаева», но кто такой «просто» Бишимбаев, теперь знает уже полпланеты. Но какая тут связь с «просто» Бишимбаевым, который днями получил приговор?.. Да нет никакой связи, как потом разъясняется в заметке.

«Бишимбаева Мария является почетным гражданином Толебийского района. За заслуги перед районом улица Садовая в городе Ленгер Толебийского района была переименована в улицу Марии Бишимбаевой решением акимата города Ленгер от 6 июля 2001 года за номером №215», — говорится в сообщении.

Далее: «Одним словом, человек с таким именем не имеет никакой связи с Куандыком Бишимбаевым, которого судят за убийство своей жены»…

В связи с вышеизложенным возникает лишь один вопрос – а если все-таки была бы родственная связь между этими носителями одной фамилии? Что бы это изменило, по большому счету?.. Ну, как минимум, заслуги Марии Бишимбаевой остались бы при ней во веки веков.

Опять виноваты власти и «русскоязычное» советское наследие

Именно так ставит проблему известный педагог, создатель проекта сети частных школ QazBilim Аятжан Ахметжан. Согласно его сведениям, из 66 частных школ Астаны лишь пять весь школьный курс преподают на казахском (напоминаем, государственном) языке. Этой проблеме, согласно заявлениям этого подвижника казахской педагогики, уже более ста лет. Заголовок к этой статье, пересыпанной мыслями Аятжана Ахметжана, дан такой: «Ақылы мектептің бәрі өзге тілде. Сонда біздің тіл арзан ба? — белгілі педагог» – «Во все крутых школах язык преподавания русский – получается, наш язык дешевле? – говорит известный педагог».

«С момента обретения независимости казахские школы были восстановлены. До 2016 года увеличилось количество детей, посещавших казахский класс. Но с 2017 года эта тенденция была нарушена. Этому есть разные причины, такие как политика трехъязычия, инициатива перехода на латиницу, наглость и безразличие властей. В 2021 году даже удалось достичь самого низкого показателя по стране. Со всех сторон встревожились. В 2022 году в одной из столичных школ мы услышали дурацкий совет: «Если не откроешь русский класс, я скажу Путину». «Я не знаю», – ответил я. Но ни Астана, ни казахские власти не извлекли уроки из этого дела», – сказал Ахметжан.

Далее он вновь сетует на застарелые и вредные понятия, которые, как подчеркнула автор материала Мөлдір Қалымбет, Аятжан Ахметжан нанизал «как на нитку»: «По его словам, в обществе еще живы утверждения, согласно которым «Те, кто не знает русского, не могут найти приличной работы, им трудно начать какой-нибудь бизнес, им трудно адаптироваться в городе». Из-за чего «в итоге мы видим, что 40% вновь выбирают русскоязычную школу». Это позор, считает он. Пришло время серьезно взяться за этот вопрос, искоренить это «советское наследие». Как бы то ни было, на сегодняшний день в восьми городах он внедрил школы QazBilim, в которых задействован педагогический коллектив, насчитывающий 400 специалистов.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Как суд над Куандыком Бишимбаевым повлияет на Казахстан» — На портале Abai.kz опубликовали материал с высказыванием адвоката и депутата Абзал Құспана о суде над Куандыком Бишимбаевым.

По словам депутата, судебная система Казахстана переживает масштабные изменения. Сейчас весь Казахстан наблюдает за делом экс-министра Бишимбаева. Основная причина в том, что дело касается домашнего насилия. А эта проблема широко распространена в обществе.

«Прямая трансляция дела Бишимбаева повысит правовую грамотность населения. Теперь граждане узнают, как проходит судебное заседание, обязанности защитников, как работают суд и прокурор. Все это, очевидно, положительные изменения. Главное ― благодаря этому стала расти вера общества в судебную систему, в ее справедливость. В открытом процессе невозможно кого-либо подкупить», ― высказался автор.

Он отметил, что ранее в Казахстане судебные заседания проходили закрыто, было неизвестно, кто и как проводит дело.

«По этой причине ранее Куандык Бишимбаев был осужден, а затем освобожден. Сейчас это невозможно сделать. Конечно, работы в этом направлении достаточно. Законопроекты, касающиеся судебной системы, присяжных, еще предстоит усовершенствовать. Но самое главное, есть продвижение. Теперь это невозможно остановить», ― заключил Абзал Құспан.

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На портале Аdyrna.kz вышел текст с высказыванием Ертай Нүсіпжанова о том, какой тактики придерживается Россия в ведении войн.

Автор упомянул, что на 788-й день российско-украинской войны министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Украины составляют 500 тысяч человек. При этом 2 мая генеральный штаб Украины сообщил, что потери России в этой войне достигли 470 тысяч человек.

«Почему человеческие жертвы в любой войне, в которой участвовала Россия, были такими большими? Причины следующие: прежде всего, это повторение традиционных ошибок в военной тактике. Если заглянуть в историю военных конфликтов, слепая вера в победу и слабая подготовка российской армии всегда приводили к трагическим победам или поражениям с большим количеством человеческих жертв. Война затягивалась», ― высказался автор.

По его словам, военная стратегия и командование являются одними из главных факторов, которые также привели к непоправимым потерям. Разрыв между современной военной техникой России и НАТО ― огромный.

«Качество армии России также низкое. Очень много вовлеченных в войну из неблагополучных регионов и тех, кто отбывал тюремный срок», ― заключил Ертай Нүсіпжанов.

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Dialog.kz – «Кулибаев выбрал кэш. Почему казахский олигарх ушел с лондонского рынка?» — Задается вопросом издание Nege.kz. По данным издания, зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев меняет меняет свою инвестиционную политику. Поэтому начал продавать элитную недвижимость в Британии.

«В конце марта Тимур Кулибаев, основной акционер «Народного банка», состояние которого оценивается в 5 миллиардов долларов, продал свой особняк в лондонском районе Мейфэр за 34,7 миллиона фунтов. В 2007 году он купил этот актив за 25,8 миллиона фунтов, пишет Financial Times. Он также хочет продать принадлежащее ему здание по соседству на Аппер-Гросвенор-стрит. Эти два здания в центре Лондона уже давно входят в портфель недвижимости Кулибаева. В 2007 году он купил дом 41 по Аппер-Гросвенор-стрит за 25,8 миллиона фунтов стерлингов и соседний дом по адресу 42 за 12 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, в том же году Кулибаев купил также поместье принца Эндрю Саннингхилл в Беркшире. По словам источника NEGE, Тимур Аскарулы примет решение по особняку в Саннингхилле только после того, как будут проданы два дома в Гросвеноре»,- сообщает издание.

Перечисляя выставленную на продажу недвижимость Тимура Кулибаева, издание сообщает, что олигарх меняет инвестиционную политику. Потому что после того, как «Новый Казахстан» усилил борьбу с клептократами, риск блокировки недвижимости Кулибаева в мире, особенно в западных странах возрастает.

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«Токаев должен нарушить свои обещания Назарбаеву», — так считает политик Амиржан Косан. Его мнение опубликовали на странице издания Dalanews.kz. По мнению журналиста и политика, эти обещания мешают строению «Нового Казахстана».

Казахстанский журналист и политик Амиржан Косан перечислил проблемы современного казахстанского общества, мешающие строению «Нового Казахстана». И, по его мнению, основная проблема заключается в обещаниях Токаева Назарбаеву. Кроме этого, в стране все еще работают кадры старого режима. Все это в итоге на дает Казахстану идти вперед.

«Во-первых, это фактор Назарбаева. Нравится вам это или нет, мы живем в Казахстане. В 2019 году, когда Назарбаев выбрал Токаева, у них были взаимные договоренности. Мы не можем этого отрицать. Второй фактор — это наши кадры. Мы работаем со старыми кадрами. Сагинтаев недавно был назначен председателем Счетной палаты, организации, которая проверяет, как правительство тратит деньги. И, как Сагинтаев может дать оценку правильности расходов?! Он же был премьер-министром. Поэтому в палату должны идти независимые личности. Кадровые решения, похоже, сдерживают Старый Казахстан»,- сказал политик.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Автомобилистам Казахстана завидует весь мир» — Объективно в Казахстане живут самые счастливые в мире автомобилисты, заявил казахский автомобильный журналист Олжас ОКАС в одном из подкастов на YouTube.

По его мнению, в Казахстане дешёвый бензин, копеечная страховка и низкие налоги на автомобили, а в городах всё ещё много бесплатных парковок.

— Даже ремонт и восстановление автомобиля после ДТП обходится казахстанцам сравнительно недорого. В Казахстане очень низкие нагрузки на автовладельцев, в этом плане наша страна в мировом топе. Мы ведь любим сравнивать свою страну с развитыми государствами. А давайте тогда сравним: в Турции существует налог на роскошь в размере 160%, а если объём двигателя вашего авто превысит 1,6 кубиков, налог может дойти до 200%. Например, автомобиль Gelandewagen, который у нас стоит в среднем 120 миллионов тенге, в Турции стоит 360 миллионов тенге. Про остальные категории граждан не скажу, но именно для автомобилистов в Казахстане созданы прекрасные условия, — сказал Олжас Окас.

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