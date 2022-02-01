«Президент Казахстана, получив полный комплект ключей от власти, планирует политреформы». «Чем обернется переход на латиницу для внутренней и внешней коммуникации Казахстана?». «В Казахстане будет нарастать конфликтность»

Сетевой Казахстан 1 февраля 2022г.

IA — CENTR . RU . «Президент Казахстана, получив полный комплект ключей от власти, планирует политреформы» — На прошлой неделе на внеочередном XXI съезде Nur Otan Касым-Жомарт ТОКАЕВ вступил в должность председателя партии, приняв наследство от Нурсултана НАЗАРБАЕВА. На следующий день состоялась трансляция интервью руководителя Республики #Казахстан, в котором он кратко сформулировал «свой курс». Политолог, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий БУЛУКТАЕВ в комментарии Ia-сentr.ru анализирует перспективы политических реформ в Казахстане.

AZATTYQ . ORG . ««Неуместные аналогии, манипулятивные приемы». Мысли после президентского интервью» — 29 января вышло интервью президента Казахстана – первое на казахстанском канале, государственном, не только после январских событий, но и с момента его вступления в должность два с половиной года назад. Касым-Жомарт ТОКАЕВ, в частности, заявил, что политический кризис в начале года был «организован профессиональными боевиками с целью захвата государственной власти». Повторил, что никакого противостояния с бывшим президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ нет, и не адресовал ни одного соболезнования семьям погибших.

««Неужели настало время, когда человеческая жизнь ничего не значит?» Горе и вопросы без ответа в Шымкенте» — Погибшие во время январских событий были и в Шымкенте, но число жертв, их личности и обстоятельства гибели до сих пор не обнародованы. Репортеру Азаттыка удалось поговорить с родственниками нескольких жителей, погибших от огнестрельных ранений.

QMONITOR . KZ . «Чем обернется переход на латиницу для внутренней и внешней коммуникации Казахстана?» — Можно сколько угодно оттягивать судьбоносный для страны вопрос перехода государственного языка на латинскую графику, но рано или поздно какое-то решение по нему все же придется принять. Причем желательно с учетом возможных позитивных и негативных последствий такого шага для межкультурной и политической коммуникаций Казахстана – как внутренних, так и внешних. Спрогнозировать их мы попросили нашего постоянного эксперта по языковым вопросам, историка и политолога Николая ОСИПОВА.

FORBES . KZ . «В Казахстане будет нарастать конфликтность» — О том, с каким настроением казахстанцы завершили третье десятилетие независимости, и чего стоит ждать от очередного исторического этапа нашей страны, мы поговорили с социологом, руководителем исследовательского центра PaperLab Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ — На смену гражданских активистов прежней волны приходит новая волна активистов, которые имеют горизонтальный способ организации. Они формируют сетевые сообщества. Легитимность, символический капитал активистов опираются на их популярность в соцсетях. В этом их отличие от прежних гражданских активистов, которые больше опирались на свой личный авторитет, личный ресурс.

«Казахстанцев принудительно отправляют в отпуск без содержания за период ЧП» — Январские события, ставшие отправной точкой для строительства «нового Казахстана», имеют множество последствий, и по сей день преподносят «сюрпризы» как для руководства госструктур, так и для рядовых казахстанцев. Редакции Forbes.kz стали известны случаи, когда сотрудников некоторых компаний стали принуждать к подписанию заявлений на отпуск без содержания за то время, что в стране действовал режим ЧП. И, судя по жалобам, такие явления стали носить массовый характер.

EXCLUSIVE . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «В стране официально появился ответственный за идеологию» — Президент К.ТОКАЕВ внес изменения в полномочия Государственного секретаря (Госсекретаря) Республики Казахстан. Они настолько революционны, что в корне переформатируют деятельность этой странной должности в нашей власти… После таких новшеств в обязанностях Госсекретаря становится понятным, почему Ерлан КАРИН не вошел в Политсовет партии Нур Отан. Госсекретарю, как и Президенту РК, видимо, надо быть равноудаленным от всех политических партий, точнее, им лучше лицезреть работу партии с высоты своего положения. Итак, насколько высокая должность Госсекретаря заиграет новыми гранями, удастся ли ему выработать новые подходы к идеологической работе страны, будет напрямую зависеть от способностей, ума, широты мышления Карина. Поживем – увидим.

TIME . KZ . «Он действительно попал в трудную ситуацию…» — В Алматы сменилась власть: Бакытжан САГИНТАЕВ уступил акимовское кресло Ерболату ДОСАЕВУ. Сагинтаев просидел в этом кресле два с половиной года — с 28 июня 2019 года. Чем он запомнился алматинцам? Прежде всего первым в должности акима решительным рейдом по проспекту Сейфуллина — разгонять “ночных бабочек”, на которых ему якобы дружно пожаловались местные жители: мол, житья от них нет никакого!.. Сагинтаев помахал шашкой и ушел, а “бабочки” остались…

«Будет снег, будет и пища» — Считается ли нынешняя зима в Алматинской области аномально мягкой? Не станет ли отсутствие снега причиной неурожая? Это попытались выяснить наши корреспонденты.

VLAST . KZ . «Ерболат Досаев: технократ родом из бизнеса» — Алматинцы в понедельник получили нового главу города: акимом назначили Ерболата ДОСАЕВА, выходца из бизнеса, работающего на высоких государственных постах больше 20-ти лет и пережившего целую череду кризисов. В Алматы ему предстоит сложная задача: не только привести город в порядок после январских событий, но и восстановить репутацию власти, серьезно пострадавшую в этом январе. Vласть рассказывает о карьерном пути чиновника, получившего сегодня свое самое сложное назначение.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «8 миллионов за аренду машины и вертолеты для полиции: аппетиты чиновников после январской трагедии» — Январская трагедия, похоже, ничему не научила региональных чиновников. Как только жизнь понемногу начала налаживаться, все они ринулись на портал госзакупок, который пестрит новыми тендерами. Многие из них – по аренде люксовых машин и даже вертолетов. Очередная подборка госшопинга в материале…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Аслан Саринжипов – правая рука Карима Масимова» — Глава «Назарбаев фонда» так и не пояснил, почему «Jusan bank» стал единственным, чьи отделения не тронули боевики в Алматы, а также почему этот банк в отличие от остальных проигнорировал призыв главы государства сдать деньги в Фонд «Народу Казахстана». Опубликованное на днях заявление «Назарбаев Фонда» по поводу своей инвестиционной деятельности вновь привлекло внимание общественности, СМИ и аналитиков к финансовой составляющей этой необычной некоммерческой организации, созданной изначально для образовательных целей.

365 INFO . KZ . «Бедным прямые выборы акимов не помогут» — Вводить повсеместные прямые выборы акимов (в том числе и в городах областного значения) еще рано, считает социолог Гульмира ИЛЕУОВА. Во-первых, даже выборы акимов сельских округов уже показали ряд проблем. Во-вторых, законодательство еще не отрегулировано должным образом. А в-третьих, экономические проблемы политическими мерами не решить.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Порочную практику назначения случайных людей на позицию акима Алматы нужно прекращать» — И единственный правильный путь определять, кто будет руководить и нашим городом, и любым другим городом в стране – это выборы акима. Кто-то может сказать, что алматинцы к этому не готовы. Но ведь выбирают первых руководителей в Нью-Йорке и Лондоне, в Риме и в Москве. Вряд ли мы, алматинцы, так уж неразвитее и глупее жителей всех этих городов.

CARAVAN . KZ . «Сейчас утечка молодежи в Россию кажется несущественной проблемой, но покидающих страну становится все больше» — Первое — реформы казахстанской системе образования определенно нужны и даже жизненно необходимы. И строиться они должны на научных исследованиях, как на международных, так и на отечественных. Другой момент, к которому можно прийти, также отталкиваясь от мнений экспертов: дабы переломить ситуацию в более выгодное и позитивное направление, необходимы структурные изменения как в системе подготовки кадров, так и на уровне ее взаимодействия с государством и работодателями.

KURSIV . KZ . «Как торговая недвижимость пострадала от беспорядков в Алматы» — За время январских событий в Алматы ущерб нанесен каждому пятому из почти сотни крупных торговых центров. 90 тысяч коммерческих «квадратов» мегаполиса до сих пор выведено из строя. Какие потери понесла алматинская организованная торговля и когда ТРЦ возвратятся к обычному режиму работы.

LITER . KZ . «Можно ли в Казахстане отменить все карантинные ограничения?» — Снятие всех карантинных ограничений в ряде стран Европы дает основания считать, что коронавирусный кризис в мире подходит к завершению. Редакция Liter.kz спросила экспертов, что произойдет, если Казахстану поступить также и завтра отменить все введенные запреты.

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