Пока средний класс занят выживанием, богатые увеличивают свои капиталы

Игра на фондовом рынке не для всех, но количество инвесторов последние два года растет во всем мире, в том числе и в Казахстане

Как богатеют богатые? С помощью фондового рынка. Так, например, наиболее состоятельные 10% американцев владеют 89% всех акций в США, что является рекордным показателем. При этом самый обеспеченный 1% населения увеличил объем акций компаний и паевых инвестиционных фондов более чем на $6,5 трлн. в период пандемии коронавируса.

В то же время, по данным ФРС США, на долю остальных 90% американцев пришлось около 11% всех акций по сравнению с 12% до пандемии. То есть, менее состоятельные люди стали вкладывать в фондовый рынок чуть меньше.

В России ситуация несколько другая. По данным Банка России, в 2020 году количество клиентов на брокерском обслуживании выросло в 2,3 раза, до 9,9 млн. В июль 2021 года количество розничных инвесторов превысило рекордные 13 млн., при этом эксперты отмечают, что признаков замедления роста не наблюдается.

Для России переломным стал 2020 год, поскольку снижение ставок ЦБР ослабило привлекательность банковских вкладов, а пандемия подстегнула интерес к онлайн-трейдингу во всем мире: люди стали инвестировать те деньги, которые они обычно тратили на походы в рестораны или путешествия.

Те же самые процессы начались и в Казахстане, только с опозданием на год. В первом квартале 2021 года физлица открыли в Центральном депозитарии (ЦД) более 17 тыс. счетов – столько же, сколько за весь 2020 год. Через некоторое время такой же тренд стал прослеживаться и на бирже МФЦА. В целом в январе – ноябре физлица открыли в ЦД почти 82 тыс. новых счетов, а в депозитарии AIX CSD – более 52 тыс.

Простая арифметика показывает, что общее количество розничных инвесторов в Казахстане может составлять примерно 360 тыс. Но реальные цифры по количеству розничных инвесторов в Казахстане могут быть выше, поскольку достаточно внушительное количество инвесторов открывают счета в иностранных юрисдикциях и торгуют за рубежом.

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На каких бумагах могут зарабатывать розничные инвесторы? Эту тему обсуждаем со старшим аналитиком компании TeleTrade Артемом Фурмановым

– Прошлый год оказался очередным удачным годом для инвесторов в акции. Индекс SP500 продемонстрировал рост более чем на 26%, а 2021-й стал третьим подряд годом роста индекса широкого рынка.

Среди лидеров роста снова были компании высокотехнологичного сектора экономики. Среди них можно выделить акции NVIDIA (+130%) – это американская технологическая компания, разработчик графических процессов и систем на чипе, а также акции Tesla (+66%) и Apple (+37%), которые в представлении не нуждаются, и многие другие.

В 2021 году также проходило большое количество IPO, на которых инвесторы могли заработать. Среди наиболее громких стоит выделить размещение Coinbase – криптовалютная биржа, Robinhood – биржевой брокер, Oscar Health – страховая компания. В России наиболее громкими были – FixPrice (сеть магазинов с фиксированными ценами) и интернет-магазин OZON.

Среди менее рискованных активов, на которых инвесторы смогли неплохо заработать в прошлом году, стали вложения в TIPs – облигации, защищенные от инфляции.

Самый крупный индексный фонд ETF, инвестирующий в данные бумаги – TIPs –продемонстрировал рост более чем на 5%. В текущем году, как минимум в первом полугодии, инвесторы по-прежнему смогут заработать на TIPs.

– Какие риски, на ваш взгляд, могут повлиять на рост индексов в целом и отдельных бумаг?

– Инфляция в США продолжает расти, в начале года достигла 7%, но это еще не предел. Из-за распространения штамма «омикрон» в мире и в США, в частности, не исключены новые локдауны, которые могут ударить по экономике и оказать давление на инфляцию. Кроме того, давление на инфляцию будет оказывать дорогая нефть, которая сейчас находится на высоких уровнях в том числе из-за геополитики, из-за напряженных отношений между США и Россией.

Инвесторы опасаются, что в случае обострения конфликта между странами американцы могут ввести санкции, которые коснутся нефтегазового сектора России. В свою очередь, противодействовать разгону инфляции будет ФРС США.

Судя из протоколов FOMC, опубликованных недавно, становится ясно, что американский регулятор все больше склоняется к «ястребиной» монетарной политике. Чиновники ФРС США высказались за ускоренное сворачивания программы количественного смягчения и повышение ставки по федеральным фондам, более того, они обсудили шаги по сокращению баланса ФРС путем отказа от реинвестирования доходов от истекающих ценных бумаг.

Данная политика американского регулятора окажет негативное влияние на фондовый рынок в целом. Поэтому как минимум в первой половине года инвесторам стоит занять выжидательную, оборонительную инвестиционную стратегию, инвестируя, например, в короткие облигации.

– Какой тактики, на ваш взгляд, должны придерживаться неискушенные инвесторы?

– Агрессивные инвесторы могут покупать акции роста, а также формировать опционные позиции с прицелом на падение индекса SP500. Российские и казахстанские индексы торгуются в унисон с международными, продолжают снижаться.

Поэтому консервативному инвестору сейчас стоит подождать, а при изменении тренда, начать подбирать подешевевшие акции, как на российском и казахстанском рынках, так и на международных.

Покупать стоит постепенно, несколькими частями, чтобы в случае, если акции продолжат снижаться, получить более выгодную среднюю стоимость. Дождаться разворота тренда на рынке акций можно в коротких облигациях.

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