«Самрук-Казына» должен работать на внешних рынках, либо он не нужен 04.02.2022 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 145 0 Экономист Айдархан Кусаинов о правильном использовании фонда национального благосостояния Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Самрук-Казына» имеет шанс реабилитироваться Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Если Саткалиев не справится, то уйдет в небытие, как и сам фонд «Самрук-Казына – Токаев А если Самрук-Казына уйдет в собственность 400 тысяч граждан? Токаев дал последний шанс фонду «Самрук-Казына» на решение проблемы госзакупок