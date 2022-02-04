«Займитесь воспитанием казахских детей и молодёжи!». «Новая волна протестов может грянуть уже скоро». «Мы перешли опасную грань, и, если не остановимся, нас ждут эскадроны смерти»

KP.KZ. «Булат СУЛТАНОВ: «Мы — суверенное государство и вправе сами разобраться с тем, что произошло»» — В общем, люди просили достаточно простой вещи: «де-елбасизации». Считаю, что глава государства очень осторожный политик, но у него нет другого выхода, кроме как провести ее. Первое, что нужно сделать, — это отменить переименование улиц, вернуть прежнее название столице, убрать памятники. Все это раздражает людей. Дальше нужно провести экономическую реформу страны, а именно — ликвидировать квазигосударственный сектор. Затем нам нужно убрать искусственно созданные монополии. Здесь имеется в виду и ликвидация барьеров в области торговли с Китаем. Следующим шагом является введение налога на богатство. Из этих средств можно обеспечивать малоимущих, многодетные семьи, инвалидов.
QMONITOR.KZ. «Сенаторы – правительству: «Займитесь воспитанием казахских детей и молодёжи!»» — Недавно несколько казахстанских сенаторов обратились к премьер-министру РК с депутатским запросом, в котором, призвав извлечь уроки из трагических событий начала января, потребовали от правительства серьёзно заняться воспитанием подрастающего поколения – видимо, имея в виду массовое участие в митингах, переросших в погромы и мародёрство, казахской молодёжи.
IA—CENTR.RU. ««Самрук-Казына»: чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов» — В #Казахстан’е решается судьба самого крупного игрока в национальной экономике – фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», активы которого формируют более половины внутреннего валового продукта страны. При этом одним из основных вопросов при любом решении – распустить эту управляющую надстройку над нацкомпаниями или сохранить ее – является обеспечение возможности вхождения казахстанцев в число акционеров. И найти оптимальные пути решения этой задачи еще сложнее, чем отыскать однозначный ответ на вопрос – нужен ли «Самрук» Казахстану и его экономике?
TURANPRESSS.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Что там с аграрной наукой?» — В мае 2007 г. правительство постановило создать при Министерстве сельского хозяйства АО «КазАгроИнновация», в ведение которого были переданы все существующие аграрные научно-производственные центры и НИИ. В 2009 г. в АО были переданы АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік», а также еще ряд опытных хозяйств и ТОО «Қазақ тұлпары»… Так что достижениями в сельском хозяйстве, включая аграрную науку, видимо может похвастаться только антикоррупционная служба.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Ипотека на 20 лет для моногородов: спасение или кабала?» — Но наши находчивые и изобретательные чиновники в очередной раз продемонстрировали свою «гениальность» – они нашли способ помочь людям в таких городках улучшить свою жизнь. И нет, это не открытие новых рабочих мест, запуск экологичных предприятий, не ремонт дорог, не снабжение водой и даже не строительство школ, садиков или университетов. Чиновники предлагают куда лучший вариант – «льготную» ипотеку на 20 лет. Смогут ли жители малых городов с зарплатой в 50 тысяч выплачивать ипотеку, проанализировали экономисты.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Именем «елбасы»: как Jusan Bank «отжимал» чужие бизнесы» — Прокурор столицы, вступив в сговор с правлением «First Heartland Jusan Bank», причинил государству ущерб в особо крупном размере, попутно разорив казахстанских бизнесменов на 100 млрд тенге. Продолжая тему участия силовых структур в делах банковского бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка, конечным владельцем которого выступает «Назарбаев Фонд», учрежденный бывшим президентом Казахстана.
INFORMBURO.KZ. «Защитить журналистов от давления и снизить порог для партий: о чем говорили на заседании НСОД» — Один из членов НСОД бизнесмен Арманжан БАЙТАСОВ поделился своими впечатлениями от мероприятия — Одни из них касались снижения порога численности членов для регистрации партии, а также для прохода в парламент. Другие – обеспечения журналистам возможности проводить свои расследования, не подвергаясь давлению со стороны различных структур и персон. Ведь чем проще и легче будет работать журналистам, тем меньше в обществе будет коррупции и несправедливости. Третьи – снятия ограничений для СМИ касательно рекламной деятельности.
RATEL.KZ. Сапа МЕКЕБАЕВ – «Гоголевская шинель и чапан Джамбула» — Русскому писателю Федору ДОСТОЕВСКОМУ приписывают фразу: «Все мы вышли из гоголевской шинели«… У нас, конечно, тоже имеются свои выдающиеся классики, чьи сочинения могли бы стать путеводными для их нынешних последователей. Однако жизненные принципы некоторых современных творцов наводят на мысль лишь о Джамбуле ДЖАБАЕВЕ, обласканного советскими вождями. Вот в стихах об Иосифе СТАЛИНЕ он писал: «С пророком хотел я тебя сравнить, С пророком не мог я тебя сравнить. Правду пророк не умел говорить!..»
365INFO.KZ. «Новая волна протестов может грянуть уже скоро» — Через полгода-год могут повториться январские события, считает социолог Тимур АЙСАУТОВ. Бандиты с погромщиками может быть в этот раз и не появятся, но протестная часть общества уже чувствует себя уверенней. За это время властям нужно успеть снизить недовольство, однако карательные меры тут уже не помогут.
CARAVAN.KZ. «“Мы перешли опасную грань, и, если не остановимся, нас ждут эскадроны смерти”: политолог о событиях в Казахстане» — Казахстан открыл ящик Пандоры: слияние олигополии и криминала, частные армии, нелегитимные имамы. После январских событий Президент объявил о перезагрузке страны – идеологической, политической, экономической. При каких условиях состоится “новый Казахстан” и какие уроки мы должны вынести, чтобы не наступить на кровавые грабли? На эти вопросы ответил политолог Марат ШИБУТОВ.
NOVGAZ.COM. «Когда-нибудь эти следователи станут генералами и устроят в стране такое, что мало не покажется.» — Письмо в редакцию предпринимателя Алмаза КУЖАГАЛИЕВА, которого Актюбинский межрайонный уголовный суд приговорил к 19 годам лишения свободы за реализацию сырой нефти, не существующей в природе… Отменив приговор по этому делу в декабре 2019 года, Верховный Суд РК назвал доказательства, представленные следователями КНБ, не отвечающими требованиям достоверности, относимости и применимости.
AZATTYQ.ORG. ««Сломали девять ребер» и «грозили затолкать дубинку в задний проход». Рассказ о пытках в полиции» — Жителя села Кызылагаш Аксуского района Алматинской области Жаксылыка СОВЕТБЕКОВА задержали 14 января в Талдыкоргане, когда он приехал на городской рынок за продуктами. Мужчина утверждает, что в полиции его жестоко избили; он получил перелом грудины и девяти ребер. После январских событий правозащитники призвали власти Казахстана прекратить злоупотребления, обеспечить защиту задержанных, расследовать заявления о пытках и привлечь к ответственности пытавших.
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