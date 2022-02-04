«Займитесь воспитанием казахских детей и молодёжи!». «Новая волна протестов может грянуть уже скоро». «Мы перешли опасную грань, и, если не остановимся, нас ждут эскадроны смерти»

Сетевой Казахстан 4 февраля 2022г.

KP . KZ . «Булат СУЛТАНОВ: «Мы — суверенное государство и вправе сами разобраться с тем, что произошло»» — В общем, люди просили достаточно простой вещи: «де-елбасизации». Считаю, что глава государства очень осторожный политик, но у него нет другого выхода, кроме как провести ее. Первое, что нужно сделать, — это отменить переименование улиц, вернуть прежнее название столице, убрать памятники. Все это раздражает людей. Дальше нужно провести экономическую реформу страны, а именно — ликвидировать квазигосударственный сектор. Затем нам нужно убрать искусственно созданные монополии. Здесь имеется в виду и ликвидация барьеров в области торговли с Китаем. Следующим шагом является введение налога на богатство. Из этих средств можно обеспечивать малоимущих, многодетные семьи, инвалидов.

QMONITOR.KZ. «Сенаторы – правительству: «Займитесь воспитанием казахских детей и молодёжи!»» — Недавно несколько казахстанских сенаторов обратились к премьер-министру РК с депутатским запросом, в котором, призвав извлечь уроки из трагических событий начала января, потребовали от правительства серьёзно заняться воспитанием подрастающего поколения – видимо, имея в виду массовое участие в митингах, переросших в погромы и мародёрство, казахской молодёжи.

IA — CENTR . RU . ««Самрук-Казына»: чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов» — В #Казахстан’е решается судьба самого крупного игрока в национальной экономике – фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», активы которого формируют более половины внутреннего валового продукта страны. При этом одним из основных вопросов при любом решении – распустить эту управляющую надстройку над нацкомпаниями или сохранить ее – является обеспечение возможности вхождения казахстанцев в число акционеров. И найти оптимальные пути решения этой задачи еще сложнее, чем отыскать однозначный ответ на вопрос – нужен ли «Самрук» Казахстану и его экономике?

TURANPRESSS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Что там с аграрной наукой?» — В мае 2007 г. правительство постановило создать при Министерстве сельского хозяйства АО «КазАгроИнновация», в ведение которого были переданы все существующие аграрные научно-производственные центры и НИИ. В 2009 г. в АО были переданы АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік», а также еще ряд опытных хозяйств и ТОО «Қазақ тұлпары»… Так что достижениями в сельском хозяйстве, включая аграрную науку, видимо может похвастаться только антикоррупционная служба.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Ипотека на 20 лет для моногородов: спасение или кабала?» — Но наши находчивые и изобретательные чиновники в очередной раз продемонстрировали свою «гениальность» – они нашли способ помочь людям в таких городках улучшить свою жизнь. И нет, это не открытие новых рабочих мест, запуск экологичных предприятий, не ремонт дорог, не снабжение водой и даже не строительство школ, садиков или университетов. Чиновники предлагают куда лучший вариант – «льготную» ипотеку на 20 лет. Смогут ли жители малых городов с зарплатой в 50 тысяч выплачивать ипотеку, проанализировали экономисты.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Именем «елбасы»: как Jusan Bank «отжимал» чужие бизнесы» — Прокурор столицы, вступив в сговор с правлением «First Heartland Jusan Bank», причинил государству ущерб в особо крупном размере, попутно разорив казахстанских бизнесменов на 100 млрд тенге. Продолжая тему участия силовых структур в делах банковского бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка, конечным владельцем которого выступает «Назарбаев Фонд», учрежденный бывшим президентом Казахстана.

INFORMBURO . KZ . «Защитить журналистов от давления и снизить порог для партий: о чем говорили на заседании НСОД» — Один из членов НСОД бизнесмен Арманжан БАЙТАСОВ поделился своими впечатлениями от мероприятия — Одни из них касались снижения порога численности членов для регистрации партии, а также для прохода в парламент. Другие – обеспечения журналистам возможности проводить свои расследования, не подвергаясь давлению со стороны различных структур и персон. Ведь чем проще и легче будет работать журналистам, тем меньше в обществе будет коррупции и несправедливости. Третьи – снятия ограничений для СМИ касательно рекламной деятельности.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Гоголевская шинель и чапан Джамбула» — Русскому писателю Федору ДОСТОЕВСКОМУ приписывают фразу: «Все мы вышли из гоголевской шинели«… У нас, конечно, тоже имеются свои выдающиеся классики, чьи сочинения могли бы стать путеводными для их нынешних последователей. Однако жизненные принципы некоторых современных творцов наводят на мысль лишь о Джамбуле ДЖАБАЕВЕ, обласканного советскими вождями. Вот в стихах об Иосифе СТАЛИНЕ он писал: «С пророком хотел я тебя сравнить, С пророком не мог я тебя сравнить. Правду пророк не умел говорить!..»

365 INFO . KZ . «Новая волна протестов может грянуть уже скоро» — Через полгода-год могут повториться январские события, считает социолог Тимур АЙСАУТОВ. Бандиты с погромщиками может быть в этот раз и не появятся, но протестная часть общества уже чувствует себя уверенней. За это время властям нужно успеть снизить недовольство, однако карательные меры тут уже не помогут.

CARAVAN . KZ . «“Мы перешли опасную грань, и, если не остановимся, нас ждут эскадроны смерти”: политолог о событиях в Казахстане» — Казахстан открыл ящик Пандоры: слияние олигополии и криминала, частные армии, нелегитимные имамы. После январских событий Президент объявил о перезагрузке страны – идеологической, политической, экономической. При каких условиях состоится “новый Казахстан” и какие уроки мы должны вынести, чтобы не наступить на кровавые грабли? На эти вопросы ответил политолог Марат ШИБУТОВ.

NOVGAZ . COM . «Когда-нибудь эти следователи станут генералами и устроят в стране такое, что мало не покажется.» — Письмо в редакцию предпринимателя Алмаза КУЖАГАЛИЕВА, которого Актюбинский межрайонный уголовный суд приговорил к 19 годам лишения свободы за реализацию сырой нефти, не существующей в природе… Отменив приговор по этому делу в декабре 2019 года, Верховный Суд РК назвал доказательства, представленные следователями КНБ, не отвечающими требованиям достоверности, относимости и применимости.

AZATTYQ . ORG . ««Сломали девять ребер» и «грозили затолкать дубинку в задний проход». Рассказ о пытках в полиции» — Жителя села Кызылагаш Аксуского района Алматинской области Жаксылыка СОВЕТБЕКОВА задержали 14 января в Талдыкоргане, когда он приехал на городской рынок за продуктами. Мужчина утверждает, что в полиции его жестоко избили; он получил перелом грудины и девяти ребер. После январских событий правозащитники призвали власти Казахстана прекратить злоупотребления, обеспечить защиту задержанных, расследовать заявления о пытках и привлечь к ответственности пытавших.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.