Неутешительное для Казахстана начало зимней Олимпиады, самый большой успех в карьере теннисиста Александра Бублика и финиш чемпионата Европы по футзалу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: победа над третьей ракеткой мира!

Выступающий за Казахстан 24-летний Александр Бублик добился самого большого успеха в карьере – он выиграл турнир серии АТР-250, завершившийся вчера во французском городе Монпелье. Цифра «250» означает количество рейтинговых очков, которое получает игрок, занявший первое место. Такие турниры идут четвертыми в теннисной иерархии после «Большого шлема», «Мастерс» и АТР-500.

На снимке: Александр Бублик (фото с сайта ATP—tour)

В стартовом круге Бублик (на тот момент 35-й в рейтинге АТР) благодаря двум выигранным тай-брейкам одолел неуступчивого голландца Тэллона Грикспора (62-й) – 7:6, 7:6. В следующих двух поединках ему пришлось провести уже по три сета, причём снова не обошлось без укороченных геймов. Пробившегося в основную сетку через квалификацию француза Пьер-Юга Эрбера (113-й) он победил со счетом 6:3, 6:7, 6:2, а на второго «сеяного» на этом турнире испанца Роберто Баутисту (19-й) обрушил град фирменных эйсов – 6:4, 2:6, 7:6.

Как ни странно, но полуфинальный и финальный матчи дались казахстанцу легче. У серба Филипа Крайиновича (36-й) он выиграл в двух партиях – 6:4, 6:2. А в «титульном» поединке ему противостоял главный фаворит турнира Александр Зверев (3-я ракетка мира), представляющий Германию. Игра продолжалась всего лишь немногим больше часа, и Бублик просто сокрушил сильного соперника – 6:4, 6:3.

Футзал: упёрлись в украинский барьер

Сборная Казахстана не смогла повторить своё же достижение четырехлетней давности, когда она дошла до полуфинала предыдущего чемпионата Европы. На сей раз она остановилась уже в первом раунде «плэй-офф», проиграв команде Украины.

В этом матче наша дружина не могла рассчитывать на двух ключевых игроков – Тайнана и Эдсона, вынужденных пропустить его из-за предупреждений, полученных в предыдущих поединках. И в её составе на площадку вышли лишь два бразильца – Дуглас Жуниор и голкипер Игита. Это обстоятельство существенным образом сказалось на результате. К середине второго тайма украинцы забили в ворота казахстанской сборной три безответных мяча (первый – с пенальти). Но затем Дуглас и Биржан Оразов два из них отквитали. До конца матча оставалась пара минут, и наша команда бросилась отыгрываться, оставив ворота пустыми. Соперник умело воспользовался этим и дважды поразил их. За оставшееся время тот же Оразов успел сократить разницу в счёте до 3:5. Кстати, он с семью забитыми голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В полуфинале украинцы дали бой россиянам, но все же уступили – 2:3. Последние, в свою очередь, вчера в поединке за «золото» проиграли португальцам, которые во второй раз подряд стали чемпионами Европы, – 2:4. Бронзовые медали достались испанцам, победившим украинцев со счетом 4:1.

Олимпиада: останемся без медалей?

Дисциплины, в которых казахстанские спортсмены имеют хотя бы небольшие шансы на медали нынешней зимней Олимпиады в Пекине, можно пересчитать по пальцам одной руки. Соревнования в двух из них, причём именно в тех, где эти шансы были наиболее реальными, уже завершились. И их итоги явно не добавили нашим болельщикам позитивного настроения.

Мужской могул. Надежда на Павла Колмакова, который идёт 5-м в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона, не оправдалась. Он не смог даже преодолеть квалификацию, заняв по её итогам 21-е место (нужно было попасть в первую двадцатку) среди 30 участников. А вот опытнейший Дмитрий Рейхерд, для которого нынешняя Олимпиада уже пятая в карьере и лучшие годы которого остались позади, сумел пробиться не только в первый финал, но и во второй, то есть попал в дюжину сильнейших. Там он тоже выступил неплохо, но конкурировать с более молодыми могулистами ему, конечно, сложно (хотя для выхода в суперфинал, а значит, попадания в топ-6 Дмитрию не хватило совсем немного – 0,15 балла), и в итоге он занял 8-е место. Вполне достойный для него результат.

На снимке: Дмитрий Рейхерд (фото НОК Казахстана)

Женский могул. На зимние Игры отобрались четыре наши девушки – это максимально возможное количество. Но три из них вряд ли могли рассчитывать на что-то серьёзное. Что же касается Юлии Галышевой, бронзового призёра предыдущей Олимпиады, чемпионки мира 2019-го и серебряной медалистки прошлогоднего ЧМ, то её в нынешнем сезоне преследовали неудачи – на этапах Кубка мира она ни разу не смогла попасть в главные финалы. Не случилось чуда и теперь. В первой квалификации Галышева не участвовала (возникли какие-то проблемы с тестами на коронавирус). Во второй её заезд, мягко говоря, не впечатлил, и она буквально «на флажке», с 19-й позиции, сумела пробиться в следующую стадию соревнований. В первом финале Юлия уже была больше похожа на себя прежнюю и показала 7-й результат. Но во втором допустила сбой, вследствие чего сорвала «нижний» прыжок. Это отбросило её на итоговое 11-е место.

Шорт-трек. Смешанная эстафета впервые включена в олимпийскую программу, и именно в ней шорт-трекеры разыграли первый комплект медалей. Среди 12 команд была и казахстанская, за которую выступали Яна Хан, Ольга Тихонова, Абзал Ажгалиев и Денис Никиша. Сначала все квартеты были распределены по трём четвертьфинальным забегам. Наша четвёрка в своей группе стала 3-й, проиграв голландской и канадской, что позволило ей выйти в полуфинал, где она снова финишировала 3-й, пропустив вперёд себя канадскую и итальянскую. Таким образом, казахстанцы вместе с голландцами попали в финал «В». Причём на этой стадии им пришлось соперничать только друг с другом, поскольку в другом полуфинале две команды заработали дисквалификацию и выбыли из дальнейшей борьбы. В итоге наш квартет в несколько ином составе (Ажгалиева заменил Адил Галиахметов) занял 6-е место, но поскольку в финале «А» был аннулирован результат канадцев, то казахстанцы переместились на более высокую 5-ю позицию. Призёрами же стали китайцы, итальянцы и венгры. В этом виде спорта более или менее неплохие шансы на медаль у нас есть в мужских забегах на 500 метров, финал которых состоится 13 февраля.

Скоростной бег на коньках. Первой из наших спортсменов вступила в борьбу Надежда Морозова. По итогам забегов на 3000 метров она показала 13-е время. Но коронной для неё является дистанция вдвое короче – 1500 метров, на которой она в нынешнем зимнем сезоне показывала хорошие результаты и даже стала бронзовым призёром одного из этапов Кубка мира. Соревнования на «полуторке» состоятся сегодня, 7 февраля, и начнутся в 14.30 по времени Астаны. Наша соотечественница побежит в паре с действующей чемпионкой мира на этой дистанции голландкой Антуанеттой де Йонг.

На снимке: Надежда Морозова (фото НОК Казахстана)

Лыжные гонки. В этом виде спорта соревновательная программа началась со скиатлонных гонок, первую половину которых участники бежали классическим стилем, а вторую – свободным. Казахстанец Виталий Пухкало завершил 30-километровую (в сумме) мужскую дистанцию 32-м среди 70 лыжников. А вот Евгений Величко, допустив отставание на круг, был вынужден прекратить борьбу. Женщины преодолели в обшей сложности 15 километров. Наши Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева финишировали соответственно 48-й, 49-й и 51-й.

Прыжки с трамплина. Вчера мужчины разыграли первый комплект наград. Казахстан на этих Играх представляют двое – 22-летний Сергей Ткаченко (он участвовал в предыдущей Олимпиаде) и совсем ещё юный 17-летний Данил Васильев. В соревнованиях на среднем трамплине они сумели пройти квалификацию и попасть в число полусотни участников основного раунда. Но конкурировать с мировой элитой «летающих лыжников» они пока не в состоянии: Ткаченко занял в итоге 41-е место, Васильев – 46-е.

Предстоящие соревнования. На кого из наших олимпийцев мы можем надеяться теперь? Прежде всего, это Надежда Морозова, которая сегодня побежит любимую «полуторку», и шорт-трекер Денис Никиша, в нынешнем сезоне показывавший неплохие результаты на 500-метровке. В воскресенье, 13 февраля, начнут свои соревнования лыжные акробаты, и среди них будет Жанбота Алдабергенова, занимающая 7-ю позицию в общем зачёте Кубка мира. Через два дня после этого вступят в борьбу мужчины-акробаты, в том числе юный и талантливый казахстанец Шерзод Хаширбаев. Конечно, на медали рассчитывать очень сложно, но за высокие места они могут побороться. В других видах спорта нам, если говорить откровенно, мало что светит.

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