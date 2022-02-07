Что волновало душу казаха в начале февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Тесные связи, развитие русского языка и талибы: как Москва контролирует Центральную Азию» — На портале Аbai.kz была опубликована статья об активных действиях со стороны России для увеличения своего влияния в странах Центральной Азии.

По словам автора, в последние годы политика России усилилась, и она в первую очередь ориентирована на страны Центральной Азии. «Россия продолжит наращивать тесные связи с Казахстаном. В прошлом году Казахстан и Россия подписали соглашение по «Сберу». Предположения о том, что российская сторона может построить АЭС, тоже постепенно становятся реальностью. Проект может быть реализован «Росатомом», если решение о строительстве АЭС будет принято окончательно», ― говорится в статье.

Автор также подчеркнул, что в соседнем Узбекистане и Кыргызстане влияние России растет с каждым днем. В Узбекистане открываются филиалы российских вузов, а Ташкент заключил соглашение с Москвой и принял программу углубления знаний русского языка для 30 тысяч учителей. Для обучения учителей Россия направляет специалистов. Также между Ташкентом и Москвой заключено соглашение по строительству АЭС в Узбекистане. Стоимость сделки составляет 11 млрд долларов, а строительство планируется на 2022 год.

«Как «супер-ата» из Восточно-Казахстанской области стал звездой Интернета благодаря внуку» — На портале Еrnur.kz было опубликовано интервью с Бейбитом КУСАНБАЕВЫМ, который прославился в сети, читая внуку стихи Абая, Махамбета, Ибрая и Шакарима.

«Супер-ата» оказался бывшим актером столичного театра, который посвятил сцене 30 лет своей жизни. По словам мужчины, поначалу они просто выложили в сети Инстаграм видео, где он поет для своего внука, играя при этом на домбре.

«Мы и подумать не могли, что так быстро превратимся в хит. Я часто пою внуку дома и смешу его. Стоило это заснять на видео и закинуть в Интернет, как за один день стали известными», ― рассказал Кусанбаев.

В 2018 году артист, связавший свою молодость со столичным театром «Жастар», переехал в родные края в Зайсане. В настоящее время проживает в селе Аксуат Тарбагатайского района.

«Мне не нравилось, что казахскую одежду носят только на Наурыз» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано интервью с известной телеведущей Жанат БАКЫТ, проработавшей на телевидении 12 лет, ― она вела различные программы и новости на нескольких телеканалах.

«Я вела новости в различных камзолах в казахском стиле. Конечно, начальство было против, но мне не нравилось, что казахскую одежду носят только на 22 марта. Так я начала носить ее ежедневно, дабы развеять эти стереотипы», ― рассказала Жанат Бакыт.

По ее словам, со всех уголков Казахстана различные дизайнеры начали присылать ей свои костюмы. «Их было так много, что они перестали вмещаться в мой шкаф. Теперь все мои подруги и некоторые телезрители также носят одежду в казахском стиле», ― поделилась бывшая телеведущая.

Виктор МАЙЛИН – «О казахской бедноте или в чем лучше россияне и узбеки…» — Январские потрясения вызвали море мнений, всяких и разных, а казахскоязычный дискурс – это необозримый океан. Но уже можно вычленять из него вполне определенно оформившиеся.

А первый лауреат Государственной премии независимой Республики Казахстан (1992), лауреат международного ПЕН-клуба, платиновый лауреат независимой премии «Тарлан» (2007), награжденный медалью Льва Толстого (Россия) народный писатель, лауреат Дулат ИСАБЕКОВ даже заявил: «Тоқаев мені қабылдасын, бетіне айтайын…» – «Пусть Токаев меня примет – все ему скажу в лицо…». Именно так называется его громадное интервью порталу Nege.kz.

В преамбуле этого интервью он представлен как один из редких представителей этнокультурной элиты, имеющий свое независимое мнение. Даже в разгар событий начала января он единственный из писателей, поэтов, которых не было не видно не слышно, кто высказался…

Упомянул он и своего коллегу Смагула ЕЛЮБАЯ, который перед госсекретарем поднял вопрос о государственном (казахском) языке. По общему мнению, как подчеркнул Дулат Исабеков, вопрос о знании языка властью один из самых животрепещущих. И предсказывает, что такое положение вещей, когда «казахский язык задыхается», может привести к другим потрясениям. Которые будет трудно остановить.

Касаясь социально-экономической ситуации, писатель едва ли не оправдывает случившиеся беспорядки, долго и обширно разглагольствуя о причинах протестов: Кеше митингіге «бұзақы», «оңбаған» жастар шықты деді. Бірақ олар неге шықты? Олар әбден ашынғаннан шықты. Кедейліктің шыңына жетіп шықты. Не жұмыс жоқ, не алатын жалақысы аз. 50-60 мың теңгеге қалай күн көреді? Әлдеқандай етіп төменгі жалақыны 42 мың 500 теңгеден 60 мыңға көтердік деп жария етті. Айналайындар, 60 мың теңгемен кім өмір сүреді?! «Сказано, что вчера на митинг вышли «хулиганствующая» молодежь. Но почему они вышли? Из-за отчаяния, от безысходности. Это достигшие пика бедности. Либо работы нет, либо зарплаты мало. Как-то объявили, что мы подняли самую низкую зарплату с 42 тыс.500 до 60 тыс. Но кто проживет за 60 тысяч тенге?!

Ссылку на узбеков как некий позитивный пример привел в своем материал и портал Adyrna. Из данного материала становится ясным, что многие миллиардеры и миллионеры, среди которых есть не только узбеки, а например, кыргыз Қадыржан Батыров. Из-за уголовного преследования он вынужден был осесть в Швейцарии с состоянием в 400 млн. долларов. Но как и многие другие бизнесмены – к слову, был приведен список в котором многие не проживают, оказывается собственно на территории Узбекистана. Но все вместе они всегда оказывали заметную материальную поддержку своей стране. Это касается связанных по бизнесу с Казахстаном Патоха Шодиева и Алимджана Ибрагимова (ныне покойного, ушедшего в 2021 году – Ред.). Список возглавляет Алишер Усманов.

Одним словом, супербогатые выходцы из Узбекистана открыто и много помогают РУ. В сравнении с ними казахские толстосумы такого рода, по сути, благотворительное рвение, не показывают даже близко. Причем, что живущие в самом Казахстане, как и те, что оказался за рубежами своей Родины… Вот такие печальные и обидные для казахской гордости свидетельства.

Между тем, как сообщает журналист Қуаныш ӘБІЛДАҚЫЗЫ «Жас Алаш» в статье «Қазақстан тастанды ел ме?!» – «Казахстан бросаемая страна?» из Казахстана высылается даже по частным переводам огромные деньги. Тогда как обратный поток уступает по цифрам и процентам тем, которые отправляются за пределы Казахстана.

«Чему учат казахских женщин сексологи в хиджабах?» — Газета Alashainasy.kz поделилась со своими читателями критическим мнением казахской певицы Айгуль ЕЛЬШИБАЕВОЙ о сексологах в хиджабах. Она сравнила их советы с пропагандой проституции и призвала представителей духовенства взять под контроль работу этих специалистов.

Нужно отметить, что высказывание певицы весьма понравилось пользователям социальных сетей. Свою поддержку они выразили в комментариях под ее постом. Среди поддержавших Айгуль Ельшибаеву можно увидеть супругу народного артиста Казахстана Асанали Ашимова Багдат Ашимову и даже женщину, побывавшую на тренингах у таких сексологов в хиджабах.

На страницах газеты Abai.kz был опубликован комментарий экс-президента Кыргызстана Алмазбека АТАМБАЕВА, посвященный январским событиям в Казахстане.

В этой публикации, вышедшей под заголовком «Если в казахских степях кто-то страдает, то в кыргызских горах у меня текут слезы», бывший президент соседней страны рассказал, что, по его мнению, за событиями «трагического января» стоят граждане Казахстане, а не люди, проживающие за его пределами.

Алмазбек Атамбаев заявил, что никогда не был знаком и не встречался лично с казахским оппозиционером Мухтаром Аблязовым и что у него не было с ним никаких предварительных договоренностей. Также он поведал, что его отношения с первым президентом Казахстана испортились в сентябре 2016 года. Что до последних событий в Казахстане, то Атамбаев уверен, что никаких переворотов в нашей стране никто из-за рубежа не организовывал.

Казахский певец Нурлан АЛБАН рассказал своим подписчикам в соцсетях о том, как некий высокопоставленный чиновник пригрозил ему наказанием за высказывания о событиях в стране. Позже эта история и мнение певца были опубликованы на страницах газеты Altyn-orda.kz.

Певец не стал называть имени чиновника, но рассказал подробности их разговора. По словам Нурлана Албана, до обеда у него было хорошее настроение, но затем его вывел из равновесия звонок чиновника, который хоть и оказался младше певца по возрасту, но почему-то не посчитал нужным проявить должного уважения.

Досымжан НАУХАНОВ – ««В этой стране тоже есть коррупция» — казахский врач о работе в Швеции» — В беседе с корреспондентом Stan.kz Дулат СЕРГЕЛИСТАМ, член Казахской ассоциации врачей в Европе (MAKDE), дал оценку медицине двух стран.

— Здесь много казахской молодежи, но мало казахских врачей. Иногда собираемся и устраиваем «Бешпармак Пати». В советское время здесь жили семьи, переехавшие из Казахстана. Только в нашем городе проживает около 40 казахских семей, и все очень тесно друг с другом общаются, сохраняя все традиции и обычаи наших предков. Есть и свои мечети. Двери открыты и для других мусульман. Имам проповедует на казахском и турецком языках. Ежегодно празднуют и Наурыз.

«Китайцы строят дороги, а мы строим СТО» — Adyrna.kz опубликовал пост академика МАИ, деятеля казахской журналистики и правоведа Бекена НУРАХМЕТОВА, в котором автор поднял проблему дорог.

— Каждый раз, путешествуя по соседнему Китаю, я невольно качаю головой, когда вижу идеальные дороги и магистрали. И под землей, и на поверхности все аккуратно. Кроме того, в китайских городах вы редко встретите центры технического ремонта. Потому что если дорога хорошая, машины служат долго… Вот, наверное, в чем заключается наша проблема.

«Не говорите, что мы единая страна» — Журналистка Бибигуль ДАУЛЕТБЕККЫЗЫ на своей странице в ФБ раскритиковала адвокатов, которые резко повысили плату за свои услуги.

Пост Даулетбеккызы опубликовал портал Adyrna.kz — «Из писем, поступивших мне в личку, я узнала, что те, кто вышел на митинг и позже был задержан полицией, нанимают адвокатов. Люди говорят, что стоимость услуг зашкаливает и простой народ не может найти такие деньги. Например, стоимость услуг адвокатов с небольшим опытом работы начинается от 800 тысяч тенге.

Вот наша беда! Делатели денег, не говорите с гордостью, что мы «Единая страна»! Если бы вы были едиными казахами, вы бы не делали деньги на нищих! Сироты сидят за решеткой».

«Новому Казахстану нужно более активное общество» — Так считает журналист Рустем АШЕТАЕВ, пишет Adyrna.kz.

«Как говорится — «Я разочарован и в друзьях, и во врагах». Почему в обществе не проявляют активности к конкретным делам?

1) Почему мы не занимаемся разработкой и выдвижением предложений о внесении изменений в избирательный закон?!

2) Почему мы не разрабатываем предложения по реформированию судебной системы?!

3) Почему мы не разрабатываем оптимизированные для населения пути социальных программ?!

4) Почему мы не разрабатываем и не озвучиваем свои предложения в области образования и науки?!» …

«Казашка во Франции: в жизни нет ничего невозможного» — Инкар БАХЫТЖАН, уроженка Алматы, сейчас живет во французском Мюлузе. В свое время девушка выиграла стипендию «Эразмус Мундус» и пошла учиться в магистратуру в университет Верхнего Эльзаса. После окончания магистратуры университет предложил ей стипендию для продолжения учебы уже в докторантуре.

Портал кazgazeta.kz опубликовал статью газеты «Ұлан», в которой наша соотечественница рассказала, как ей удалось поступить в одно из высших учебных заведений Франции.

«Депутаты: мы живем от зарплаты до зарплаты» — Как пишет Stan.kz, депутаты единогласно согласились с тем, что в ближайшие пять лет их зарплата не изменится. И высказали свое мнение насчет моратория.

«Моя банковская карта, на которую поступает заработная плата, находится у жены. Она говорит, что ежемесячно поступает сумма 630-650 тысяч тенге. Мясо берем в селе, у родственников. Вы сами знаете, сейчас инфляция, цены растут. Поэтому можно сказать, что мы и так живем от зарплаты до зарплаты», — сказал депутат Ерлан САИРОВ.

Пятилетний мораторий на повышение зарплаты коснется также министров и акимов. Такое решение принял президент, сказав, что зарплата госслужащих на достаточном уровне.

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