«В стране идёт основательная перетряска руководящих кадров». «Как можно сблизить Россию с Казахстаном и другими странами Центральной Азии?». «Демографические «ножницы»: высокая рождаемость создаёт новые проблемы для государства?»

Сетевой Казахстан 8 февраля 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . «Короля делает свита» — В стране идёт основательная перетряска руководящих кадров. При транзите власти, который ещё и сопровождается ростом протестных настроений, – это, наверное, первое, с чего надобно начинать. Но дадут ли последние пертурбации искомый результат – большой вопрос. С новыми назначениями оптимисты связывают надежды на улучшение жизни. Пессимисты, которых ещё называют хорошо осведомлёнными оптимистами, полагают, что всё останется по-прежнему. И так вплоть до очередной встряски пока всё окончательно не развалится.

FORBES . KZ . «Кто стоял за организацией беспорядков в Казахстане — официальная версия» — Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал начальник Службы спецпрокуроров Ризабек ОЖАРОВ — Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы. Наша страна столкнулась с «гибридной» атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия.

QMONITOR . KZ . «Как можно сблизить Россию с Казахстаном и другими странами Центральной Азии?» — Эксперты, привлеченные к обсуждению, сразу отмели версию о вероятном сближении, обосновав это тем, что помощь по линии ОДКБ и в целом участие в преодолении кризисной ситуации — не тот случай, который может как-то снизить напряжение, нараставшее на обывательском уровне годами. По их мнению, тут нужны шаги совсем другого рода. О том, какие именно, мы поинтересовались у российского политолога — профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), доктора философских наук Леонида ПОЛЯКОВА.

«Демографические «ножницы»: высокая рождаемость создаёт новые проблемы для государства?» — Пора признать, что в основе многих социально-экономических проблем в Казахстане лежит недальновидная демографическая политика, которая все эти годы ставила в приоритет достижение количественных, а не качественных показателей. Отсюда и деградация аулов, и перенаселенность городов, куда устремились в поисках лучшей доли жители сёл, особенно молодые, неустроенность которых и стала одной из причин январских протестов, переросших в погромы.. О том, почему это так важно и как создать комфортную социальную среду для всех жителей страны, мы беседуем с казахстанскими демографами – директором НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, кандидатом исторических наук Жанной АУБАКИРОВОЙ и главным научным сотрудником этого центра, доктором исторических наук Александром АЛЕКСЕЕНКО.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Аким ты был…» — 6 февраля исполняется ровно 30 лет с момента назначения первых глав областных администраций (будущих акимов), появление которых стало совершенно новым институтом в системе государственного управления республики и статус которых активно обсуждается и поныне… Представляется, что невозможно перезагрузить работу акимского корпуса (которая ныне вызывает в массе своей только сожаление) без перезагрузки института маслихатов, что ставит ряд вопросов к реформе партийной и электоральной систем.

TIME . KZ . «Мы спешим! И людей насмешим» — Так депутаты и эксперты едва ли не хором оценили законопроект о личном подсобном хозяйстве. Документ попытался эффектно представить министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ в мажилисе в понедельник. Он повторял как мантру, что по поручению президента документ надо быстро обсудить и принять. Его словам не вняли…

«Ни уму ни сердцу!» — Как известного в стране кардиохирурга обвинили в хищении бюджетных средств, которых не было. Адильжан АЛЬБАЗАРОВ, в одно мгновение лишившийся должности директора Павлодарского кардиоцентра, дал эксклюзивное интервью газете “Время”, в котором отверг все предъявляемые ему претензии. Причем каждое свое слово он подкрепил документами и многочисленными перепис­ками с главой регионального облздрава.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Как племянник Даулета Ергожина рейдировал «Азия Авто»» — Редакция «Ведомостей Казахстана» полностью доверяет заявлению Анатолия Балушкина, так как в конце 2021 года сама столкнулась с попыткой рейдерского захвата со стороны так называемой группы «Jusan», которая проводилась по аналогичному сценарию. Заявление опального владельца группы компаний «БИПЭК Авто-Азия Авто» Анатолия БАЛУШКИНА на имя главы государства с требованием привлечь к уголовной ответственности «Масимовых, Маминых и Ергожиных», стоявших за агрессивными действиями «Jusan Bank» по отъему этого производственного холдинга, стало откровением для отечественных СМИ, включая и «Ведомости Казахстана».

NOVGAZ.COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «Памяти Абдижамиля Нурпеисова» — Еще одна печальная писательская дата – ушел Абдижамиль НУРПЕИСОВ. Родился в 1924 году на берегу полноводного Арала. В 2024 году ему было бы 100 лет. Многие ждали, что Абеке достигнет такого возраста. Неуживчивый, не всегда добрый, часто злой Абеке. Характер помогал ему не болеть. Никогда не видел его с костылем, даже с тростью или в коляске. До последних дней ходил сам, ни на кого не опираясь. В его биографию вместилась вся история Казахстана ХХ века. И первые десятилетия следующего.

CARAVAN . KZ . «Казахстанские водители выплачивают огромные штрафы даже за незначительные нарушения» — Одна из самых острых социальных тем – это несоответствие уровня жизни размерам административных штрафов. Семь лет казахстанцы возмущаются, что даже за незначительное нарушение ПДД многим приходится отдавать ползарплаты. Кто поставил казахстанских водителей на счетчик? И почему эксперты требуют провести антикоррупционное расследование и выяснить, куда все эти годы уходили миллиарды из карманов обычных казахстанцев?

TENGRINEWS . KZ . ««Как я проиграл 30 миллионов». Откровения казахстанского игромана» — Жизнь нашего героя напоминает американские горки. Ставки, ссоры с близкими, депрессия, снова ставки и так по кругу. Сейчас это обычный парень, который в будни ходит на работу, в спортзал, по выходным встречается с друзьями. Но за этой добродушной внешностью и по-детски наивной улыбкой скрывается человек с большой жизненной драмой про борьбу с самим собой.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.