Геополитика зимней Олимпиады Пекин-2022 15.02.2022 11:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 298 0 Востоковед Адиль Каукенов о неспортивной борьбе вокруг спортивного зрелища Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Токаев прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады Неутешительное для Казахстана начало зимней Олимпиады, самый большой успех в карьере теннисиста Александра Бублика и финиш чемпионата Европы по футзалу Последние дни Адилбека Джаксыбекова на посту президента КФФ, баскетбольная «Астана» против европейского гранда и тщетные попытки казахстанцев завоевать медаль зимней Олимпиады Соль в ноль «Токаеву нужно покаяться перед народом»