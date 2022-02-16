Туризм: ожидания, реальность, инвестиции 16.02.2022 14:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 148 0 Заведующая кафедрой «Туризм и сервис» университета «Туран» Галия Файзуллина о надеждах на туризм в оздоровлении национальной экономики и малопривлекательной реальности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Соль в ноль Казахстанские спортсмены в Пекине могут преподнести приятные сюрпризы Последствия алматинского погрома будут для всех Как сократить разрыв между супербогатыми и нищими Есть концепция, нет развития