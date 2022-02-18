«Президент Касым-Жомарт Токаев дал интервью национальному телеканалу Qazaqstan». «У государственного популизма есть естественные пределы». «Без доверия ты не то что государство, ты курятник не построишь»

Сетевой Казахстан 18 февраля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Каждый гражданин должен быть патриотом своей страны» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал интервью национальному телеканалу Qazaqstan — Знаю, что эти события сейчас у нас оценивают и называют по-разному. Как бы то ни было, эти дни стали самыми трагическими в истории нашей страны. Это надо признать. За 30 лет независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью столкнулись впервые. Абсолютно ясно, что настоящие патриоты, преданные своей стране и своему народу, никогда не пойдут на такое. Надо говорить открыто, что люди, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, пытались совершить coup d’etat. Это государственный переворот по-французски. Это были действия, направленные против нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное мнение… Если подходить к проблеме комплексно, то в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения.

NOVGAZ . COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «У государственного популизма есть естественные пределы» — Ни политическими обещаниями, ни экономическими подаяниями волну протестного настроения погасить не получится. У государственного популизма есть естественные пределы. Остановить сползание в экономический хаос может только такое правительство, которое посмеет прямо и твердо сказать своим гражданам: «Ақша жоқ!» И которому, при этом, народ поверит. Сильно сомневаюсь, что нынешнее правительство, состоящее, по меткому замечанию Ораза ЖАНДОСОВА, из миллиардеров обладает хоть толикой нужных качеств. ТОКАЕВ считает, что именно он вправе определять каким будет «Жаңа Қазақстан». Это иллюзия. Главной и, пожалуй, единственной политической реформой Токаева должно стать создание условий для формирования правительства народного доверия.

KZAIF . KZ . «Тест на протест» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что сегодня происходит в умах наших сограждан и чем это для всех нас чревато — Я не преувеличу, если скажу, что ситуация в стране накаляется. И по объективным, и по субъективным причинам. Как говорится, мнения наших людей по январю и по тому, что происходит сейчас, разделились. Причём тревожно и опасно разделились. Для одних январские события – сугубо мирные протесты, во всяком случае вначале, потом силовики спровоцировали протестующих на столкновения, подослали своих провокаторов, в том числе и из криминальной среды, и мирные протесты вылились уже в погромы и насилие.

IA — CENTR . RU . «Мартовские иды-2022: Казахстан проверят на перемены» — Богатая на политические события в #Казахстан’е неделя еще не успела закончиться, а в сети уже обсуждают возможные тезисы мартовского Послания президента Токаева к народу. С чем связана февральская активность партийных проектов в Казахстане, и почему уже в середине марта Касым-Жомарт ТОКАЕВ может определить контуры политических реформ для страны – в материале на Ia-centr.ru

FORBES . KZ . «Ермек Турсунов: Без доверия ты не то что государство, ты курятник не построишь» — Известный режиссер отвечает на самые болезненные вопросы современного Казахстана — Первое — власть должна признать, что совершены очень серьезные ошибки в идеологии, в построении взаимоотношений с народом. Власти надо повиниться по праву сильного, подвести итоги, всю грязь тридцатилетнюю выгрести, сказать: «Мы виноваты, но вы тоже не подарок». Надо повышать процент правды в обществе. Если подобрать правильные слова, то народ у нас очень чуткий, очень сострадательный, казахи всегда очень четко реагировали на слово. Государство — это единый организм, и он сейчас болен, а диагноз — это недоверие. А без доверия ты не то что государство, ты курятник не построишь…

CARAVAN . KZ . «Появятся ли в Казахстане продуктовые карточки: что может вернуть страну в 90-е» — Депутат мажилиса парламента Аманжан ЖАМАЛОВ заявил о необходимости ввести бесплатные продуктовые карты для семей с низкими доходами – Всё чаще счета за коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магазинах на цены, уже пора переименовывать гречневую крупу в гречневую икру, а куриные яйца – в яйца Фаберже. Мажилисмен предложил выдавать малообеспеченным людям продуктовые карточки, по которым те могли бы гарантированно получить список необходимых продуктов питания. Потратить эти карточки на курево и пойло не получится, только – на еду.

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