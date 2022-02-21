Переход от КСК к ОСИ призван решать проблемы, а он создает новые 21.02.2022 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 175 0 Инженер-экономист Владимир Малишевский: трудно заставить работать Управление жилищной политики, акиматы и Правительство для граждан Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «В стране идёт основательная перетряска руководящих кадров». «Как можно сблизить Россию с Казахстаном и другими странами Центральной Азии?». «Демографические «ножницы»: высокая рождаемость создаёт новые проблемы для государства?» Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Провал перехода из КСК в ОСИ финансируют из кармана собственников жилья Соль в ноль Контакт с властью через лайки и дизлайки