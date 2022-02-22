Десять вопросов президенту Токаеву

Требуются конкретика и ясность

У кого власть – с того и спрос. С окончанием периода двоевластия наконец сложился формат, при котором стало ясно кому задавать вопросы о будущем Казахстана. Плюс историк и социальный философ Андрей Фурсов на днях отвечал на вопросы зрителей. Спросили и про Казахстан: как будет с социально-экономической стабильностью и заработками?

Ведущий углубляться в детали не стал, но достаточно безапелляционно заявил, что никакой социально-экономической стабильности и высоких заработков в Казахстане не будет. Все это заставило провести инвентаризацию заявлений, поручений и установок высшего политического руководства в лице Касым-Жомарта Токаева. На ряд важных для нас вопросов четких ответов не нашлось, поэтому хотелось бы их задать еще раз.

Кто ответит за кровь?

В ходе январских событий погибли люди – 225 человек. Кто все это устроил и кто за это будет наказан? Публичных заявлений от представителей высшего государственного руководства было много, но конкретики до сих пор нет.

162 и 19000000

На излете политического цикла Нурсултана Назарбаева 162 резидента Республики Казахстан владели 55% ее национального богатства. Вы считаете это нормальным и естественным? Активы будут как-то перераспределяться между гражданами не в смысле смены персоналий, а по долям? Например, чтобы 162 самых богатых казахстанца владели 1% национального богатства страны? Не обязательно завтра, но в обозримой перспективе.

Будет проводиться правовая реформа?

В силу профессиональной деятельности приходится постоянно сталкиваться с тем, что судьи судят не по закону. Нарушается огромное количество всевозможных правовых норм и принципов. При этом люди лишаются свободы и имущества. Бывают случаи, когда кого-то из судей наказывают. Но здесь вопрос – это наказание за непрофессионализм и грубые нарушения законодательства или сведение межклановых коррупционных счетов? Чем в стране занимается прокуратура? Можно сделать так, чтобы она стояла на страже закона?

Что будет с перекрасившимися?

На руководящих постах полно людей, которые прилежно служили «елбасизму», а потом переобулись в прыжке. Вы будете оставлять их в кадровой обойме или задвинете на периферию государственной службы? Можно ли давать шанс на исправление чиновникам, депутатам, руководителям госкомпаний, которые зарекомендовали себя отпетыми дураками, проходимцами и лизоблюдами? За непрофессионализм и провалы, которые совершены до 2022 года предполагаются какие-либо наказания и ответственность?

Будут ли пересматриваться сырьевые контракты?

Фактически единственный серьезный актив для качественного повышения ресурсов в руках государства на текущем этапе – это контракты с транснациональными нефтегазовыми компаниями, заключенные в 90-ые годы прошлого века. Вы будете пересматривать их в сторону большей справедливости для Республики Казахстан?

Общеобразовательная школа вернется в нормальное состояние?

Школа должна давать ученикам целостную картину мира, наполнять их знаниями и растить физически и психически здоровое подрастающее поколение. Для этого нужны нормальные учителя, грамотно составленные учебные планы и вменяемые учебники. Зарплата учителя за одну учебную ставку не должна быть ниже медианной зарплаты по стране. Потому что учитель на двух ставках даже с уникальными личностными характеристиками теряет качество преподавания. Ставка тоже должна соответствовать дидактическим и физиологическим нормам. Болонская система образования – это отдельные засада, провал и сокрушительный удар по человеческим ресурсам.

Как будет преодолеваться работающая бедность?

В Казахстане полно трудовых вакансий, заполнять которые нет никакого экономического смысла. Потому что на зарабатываемые средства невозможно прожить в конкретных экономических раскладах. Про преодоление данного явления написано в программных документах, но таким стилем, что невозможно понять как это будет реализовано на практике. Можно внести хотя бы базовую ясность?

Государство будет оплачивать гражданам жизненно важные лекарства?

Чтобы не отвлекаться на диабетиков, страдающей гемофилией и раковых больных, остановимся на пациентах с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Современной фармакологией разработан препарат «Спинраза», который при вводе в организм ребенка до 2-х лет (в каких-то случаях возможно до трехлетнего возраста) приводит к полному излечению и человек получает возможность нормально жить и развиваться. Болезнь редкая, но препарат стоит около $2 млн (самый дорогой в мире). Государство будет оплачивать подобные вещи или родители больных детей продолжат создавать специальные ролики для сбора средств в Интернете?

Будут ли отменены планы по штрафам?

В Казахстане есть специальные статьи доходов бюджета по линии налоговых органов или дорожной полиции. То есть на 2022 год введена норма, сколько конкретные налоговые и полицейские службы должны добыть штрафов в бюджет. По факту данная норма подрывает и доверие населения к государству и здравый смысл. Ведь в этом случае представители государства заинтересованы в нарушениях со стороны граждан, что работает на сокращение пространства правопорядка.

Появятся ли в Алматы работающие общественные туалеты?

Мы задаем этот вопрос президенту, поскольку такие обращения к акимам мегаполиса со времен Имангали Тасмагамбетова успеха не имеют. Получается, что проблема выше уровня компетенции городского акимата. В прошлом году появилось несколько новых контейнеров-туалетов, но все они закрыты и не функционируют. Этот как человеку вместо парашюта предложить фотографию парашюта.

Хотелось бы получить по всем поднятым вопросам конкретику, чтобы была возможность спорить или соглашаться с Андреем Фурсовым предметно.

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