Ограничения сняли — эмиграция ускорилась. За год Казахстан покинуло более 32 тысяч человек

Внешняя миграция. Январь–декабрь 2021

За январь–декабрь 2021 года в страну прибыло 11 тыс. человек — на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших из страны выросла на значительные 10,6% за год, до 32,2 тыс. человек.

Заметим: численность выбывших увеличивается ежегодно, исключение составил лишь первый год пандемии COVID-19 — 2020-й — за счёт локдаунов, закрытия границ и всевозможных ограничительных мер. При этом с 2017 года численность приезжающих в страну сокращается.

В региональном разрезе большинство приехавших прибыло в Мангистаускую область: 2,7 тыс. человек — на 0,7% больше, чем годом ранее.

В тройке лидирующих по численности иммигрантов регионов также оказались Алматы и Шымкент. Абсолютное меньшинство прибыло в Кызылординскую область: всего 14 человек за 12 месяцев 2021 года.

Выбыло больше всего казахстанцев из Карагандинской области: 4,6 тыс. человек — сразу на 12,1% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская и Костанайская области.

В разрезе специальностей среди иммигрантов старше 15 лет больше всего в страну прибыло «технарей»: 1,2 тыс. человек — на 40,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом выбыло 5,3 тыс. таких специалистов — на 17,6% больше, чем годом ранее. Разница между прибывшими и выбывшими работниками технических специальностей составила 4,5 раза.

Кроме того, из страны выбыло 2,6 тыс. экономистов (прибыл всего 551 представитель этой специальности, разница с числом выбывших — в 4,7 раза); 1,6 тыс. педагогов (против 427 прибывших, разница — в 3,8 раза); 901 медик (против 324 приехавших, разница — в 2,8 раза); 616 юристов (против 171 прибывшего специалиста с юридической специальностью, разница — в 3,6 раза).

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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