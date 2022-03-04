Кого выбирать: советы или власть?

Почему общественные советы за 6 лет существования так и не стали сколь-нибудь влиятельной силой

Разбуди среди ночи министра информации и общественного развития, и он выпалит, как на духу: «Общественные советы имеют существенное влияние на принятие тех или иных государственных решений!»

А вы верите в это?

Нас выбирали — мы уходили

В ноябре 2015 года, когда был принят закон «Об общественных советах», сколько было духоподъемных речей и интервью — не сосчитать.

Казалось, власть не против получить в помощники консультативно-совещательные органы, разделить с ними ответственность за принимаемые решения — закон разрешил создавать ОС в министерствах, различных ведомствах, при акиматах. Активисты и эксперты надеялись, что, наконец, смогут участвовать в принятии многих важных решений. Более того, они были уверены, что общественные советы со временем станут влиятельной силой, поскольку закон наделил их автономностью и самостоятельностью.

Само существование общественных советов предполагало сделать принятие государственных решений прозрачным, повысить эффективность использования бюджетных средств, сыграть едва ли не решающую роль в борьбе с коррупцией.

Помнится, как на заре создания ОС известные люди, являющиеся профессионалами в той или иной сфере, с удовольствием соглашались на работу в таких советах на общественных началах, рассчитывая, конечно, не на повышение своего статуса и узнаваемости, а именно на решение важных проблем — увы, чиновники, занимающие высокие посты, не блещут знаниями и качеством экспертизы, а потому этот тандем в виде ОС мог принести пользу обществу.

Однако на деле все оказалось куда как тривиальнее. Исполнительная власть, а затем и квазигосударственные компании, которые тоже начали создавать столь популярные общественные советы, в большинстве случаев и не собирались изучать экспертные мнения и прислушиваться к ним, когда нужно было принимать какие-то решения.

Тут вспоминается 2017 год и Общественный совет ЕНПФ. Тогда его возглавил известный политолог Досым Сатпаев. Чем закончилась эта история, вы, наверное, помните. Проработав чуть больше двух месяцев в должности почетного председателя ОС, Досым Сатпаев принял для себя твердое решение, что не намерен участвовать в превращении совета в прикроватную тумбочку ЕНПФ или Нацбанка РК.

«Третье заседание совета показало, что его члены – гости за столом, хозяином которого является ЕНПФ. И они правы. Ведь мы не создавали этот совет и действительно являемся там больше «гостями». Но ведь у каждого гостя, всегда есть право встать и уйти из-за стола, если ему что-то не понравится. И это право мы решили реализовать, выйдя из состава совета», — так объяснил Досым Сатпаев свой выход из ОС — тогда вместе с ним совет покинули еще два члена.

А в декабре 2021 года этот общественный совет сотряс еще один скандал. Его покинул главный редактор Telegram-канала FINANCEkaz, финансист Андрей Чеботарев. Причиной стало повышение порога достаточности для досрочного изъятия части пенсионных накоплений.

«В связи с тем, что ЕНПФ и минтруда болт хотели класть на коммуникацию и на общественный совет в частности, как член общественного совета на правах независимого эксперта без права голоса я в одностороннем порядке выхожу из него. Я не считаю нужным иметь хоть какой-то отношение к тому, что сейчас происходит с фондом», — объяснил эксперт.

Заходим на второй круг

На днях члены фракции Народной партии Казахстана Мажилиса отправили депутатский запрос, адресованный министру информации и общественного развития Аскару Умарову.

Они отметили, что в настоящее время в стране осуществляют деятельность 251 общественный совет как на местном, так и на республиканском уровнях. Однако республиканские общественные советы при министерствах демонстрируют нулевую активность в социальных сетях.

«Последние события в стране наглядно показали, что на сегодняшний день общественные советы обладают лишь формальными функциями. Такую действительность необходимо срочно менять. В работе советов должны принимать участие люди с активной гражданской позицией, с качественным пониманием специфики работы органов власти, которые бы помогли им организовать эффективную площадку взаимодействия конкретных министерств с гражданским обществом, экспертным сообществом, чтобы сделать принимаемые государством решения более своевременными», — сказал Жамбыл Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос.

Общий посыл, по мнению НПК, для всех общественных советов очень простой и даже жесткий: надо кардинально менять свою работу, переходить от общественной бюрократии к реально эффективной работе.

Представитель партии предложил на уровне министерств в самое короткое время «создать проект по координации выборов в общественные советы на всех уровнях, обеспечить приток новых людей, с независимым и экспертным мнением во все без исключения советы».

Увы, но, кажется, мы заходим на второй круг. Проблема очевидна, общественные советы превратились в те самые «прикроватные тумбочки», которые служат удобным и приятным дополнением мебели в интерьере.

Однако, не кажется ли вам, что в существующей системе принятия решений вряд ли нужен кто-то «посторонний»? И, может быть, слово «выборы» уже пора употреблять в другом контексте, в соответствии с его прямым значением, когда говорится о власти?

Выборность власти — вот чего ждет народ.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.