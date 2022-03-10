«Каждый 20-й казахстанец — нищий. Что делать?». «Накопившиеся за 30 лет назарбаевского правления проблемы достигли апогея, и в этом смысле Токаеву не повезло». «Чего ждать от возвращения «интриганов» и «киндер-сюрпризов» в политику?»

Сетевой Казахстан 10 марта 2022г

CARAVAN . KZ . «Каждый 20-й казахстанец — нищий. Что делать?» — И неслучайно борьба с бедностью обозначена как одна из главнейших задач государства. Вот только с чего ее начать? И как понять, что нищета побеждена? Мы решили побеседовать об этом с некогда известным чиновником, экс-министром национальной экономики, который когда-то разработал программу борьбы с бедностью, а ныне – советником председателя правления АО “КазМунайГаз” Жаксыбеком КУЛЕКЕЕВЫМ.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Слабое звено» — Читая ежедневные фронтовые сводки с полей сражений в Украине, нам, казахстанцам, впору задуматься и о своей участи после этой войны. Я не нагнетаю страсти. Но, «сақтансам, сақтаймын» («береженого Бог бережет») гласит казахская мудрость. Тем более, российская сторона дает информационные поводы для таких настроений… Протестные настроения грозятся набрать новые обороты. Накопившиеся за 30 лет назарбаевского правления проблемы достигли апогея, и в этом смысле ТОКАЕВУ не повезло: не в то время и не на том месте он оказался. Но это не снимает с него персональной ответственности за происходящее: теперь он хозяин в доме.

IA — CENTR . RU . «Может ли Центральная Азия выиграть от «экономической блокады» России» — «Как и в 2014 году #Россия попытается с помощью стран Центральной Азии восстановить выпадающие из-за санкций логистические схемы. Будет активизирована некая функция посредничества (в лице стран Центральной Азии – ред.) между импортером и экспортером. То есть между Россией и конечной точкой поставки товаров или их приобретения», – считает доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН. В интервью Ia-centr.ru эксперт объяснила, как экономические санкции против России повлияют на ее партнеров в #Центральной Азии.

QMONITOR . KZ . «Чего ждать от возвращения «интриганов» и «киндер-сюрпризов» в политику?» — Смешно наблюдать за тем, как спустя двадцать лет разгромленные наголову в «нулевые» годы бывшие «младотюрки» кооперируются и снова пытаются зажечь свою звезду на политическом небосклоне уже «Нового Казахстана». Они активны в информационном поле, вступают в политические движения и даже анонсируют создание очередных партий. Но ничего, кроме искреннего сочувствия, их поползновения не вызывают, поскольку рядятся они во всё тот же потрёпанный и давно ставший им малым камзол Д’Артаньяна, да размахивают затупленной временем шпагой. Очевидно, что как бы они ни пытались сегодня вскочить на подножку поезда, несущего Казахстан в будущее, их время давно и безнадёжно прошло.

«Не женское это дело? В Казахстане всё меньше министров в юбках» — Почти четверть века назад наша страна ратифицировала несколько международных актов, направленных на обеспечение гендерного равенства, в том числе Конвенцию о политических правах женщин. С тех пор в парламенте и в местных маслихатах выросло количество депутатов в юбках. А вот об исполнительной власти и тем более о её высших эшелонах этого не скажешь – там представителей прекрасной половины даже меньше, чем двадцать лет назад. После праздника 8 марта, который зародился в начале прошлого века с массового движения за права женщин, в том числе политические, – самое время поговорить на эту тему.

KURSIV . KZ . «Какой будет миграция россиян в Казахстан» — Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля, из-за конфликта России с Украиной, добавилось еще 2 778 новых ограничительных мер. Это привело к тому, что россияне в социальных сетях стали активно обсуждать возможность переезда в страны ближнего зарубежья. По словам социолога, руководителя проектов Eurasian center for people management ECPM Айман ЖУСУПОВОЙ, миграция россиян в Казахстан будет носить временный характер.

LITER . KZ . ««Деньги бездарно тратятся»: экономист предлагает Нацбанку отказаться от валютных интервенций» — Национальный банк Казахстана продолжает проводить валютные интервенции на миллионы долларов, что приводит экономику к «высушиванию». Тем временем из-за привязки к рублю остановить этот процесс крайне сложно. Эксперты прогнозируют, что можно даже ожидать доллар по 1 250 тенге. Почему страна за 30 лет независимости так и не подготовилась к подобным ситуациям и что ждать казахстанцам в ближайшее время, рассказал экономист Айдар АЛИБАЕВ.

TIME . KZ . «Ложная тревога или начало конца?» — Ассоциация застройщиков Казахстана объявила о приостановлении продаж квартир из-за падения курса тенге. Правда, отказалась перечислить названия стройкомпаний-отказников, прикрываясь коммерческой тайной. Что вообще происходит на строительном рынке и чем такие заявления могут грозить покупателям недостроенных квартир?

EXCLUSIVE . KZ . «Хорошей работы в Казахстане всем не хватит» — Экономический обозреватель Сергей ДОМНИН рекомендует казахстанцам инвестировать в собственное образование в условиях ухудшения экономической ситуации. По его мнению, ожидать кризиса, сравнимого с периодом 90-х годов в Казахстане не стоит, но важно подготовиться к возможным резким изменениям, снижающим качество жизни.

TENGRINEWS . KZ . «Их заработок — 10 тысяч тенге в день. Как Алматы стал городом попрошаек» — И в холод, и в жару, каждый день, занимаясь своими повседневными делами, алматинцы видят этих людей из окон автобусов или машин. У каждого из них своя строго определенная зона и задача. Одни раздают на перекрестках самодельные аксессуары, другие по сигналу светофора ловко шныряют между машин, третьи предпочитают стоять возле храмов и мечетей. Кто-то выходит из-за крайней нужны, а для кого-то это бизнес, построенный на людях. Корреспонденты Tengrinews.kz записали истории тех, кто зарабатывает на жизнь попрошайничеством в Алматы, и попытались разобраться, как человек попадает в этот круговорот и кто стоит за бизнесом на попрошайках.

FORBES . KZ . «Могут ли антироссийские санкции закрыть кинотеатры Казахстана?» — «Призрак» санкций, введенных против России, с завидной частотой наведывается в Казахстан. Одна из горячих тем последних дней – это выход голливудских студий с рынка России, который может затронуть и Казахстан.

365 INFO . KZ . «Россия открыла рынок овощей и фруктов для Казахстана, но нам нечего экспортировать» — Государственные реформы в АПК, которые регулярно критиковали эксперты-аграрии, сделали плодоовощную продукцию неконкурентоспособной из-за высокой себестоимости.

AZATTYQ . ORG . ««Видимо, кому-то приглянулось это место». У фермера забирают землю. Основание — снимки со спутника» — У фермера из Карагандинской области отбирают землю — местные власти расторгли с ним договоры об аренде, заявив, что он нерационально использует угодья. Утверждение основывается исключительно на спутниковых снимках. Космический мониторинг, который в правительстве Казахстана считают инструментом для борьбы с латифундистами, захватившими земли и не использующими их по назначению, похоже, бьет по простым крестьянам.

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