«Каких партий не хватает Казахстану?». «Дедолларизация по-казахстански: почему американская валюта до сих пор в почете». «Нельзя полагаться ни на кого, кроме себя». «Хотим возразить: межэтнические отношения – зона ответственности не только АНК»

Сетевой Казахстан 11 марта 2022г.

IA — CENTR . RU . «Каких партий не хватает Казахстану?» — В преддверии Послания К.-Ж.ТОКАЕВА к народу в #Казахстан‘е оживились партийные проекты. В середине марта в своем обращении президент РК обещал дать «тизер» крупным политическим реформам, которые, в том числе, могут серьезно изменить партийное поле. На данный момент в нижней палате парламента (мажилисе) Казахстана представлено только три партии. Партии какой идеологии смогут прийти в парламент, представителей каких социальных групп казахстанского общества не хватает среди депутатов – спросили у политолога, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Казахстан) Андрея ЧЕБОТАРЕВА.

TURANPRESS . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Государственная граница как гарантия безопасности» — Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины нельзя не порадоваться тому, что в свое время были урегулированы все пограничные вопросы с Россией и с Китаем. Особенно с учетом недавно воскрешенного из январских видеоархивов Геннадия ЗЮГАНОВА с его глупыми обвинениями в антирусской политике в адрес Казахстана. Обвинениями, которые на фоне украинской трагедии смотрятся совсем иначе, чем в январе, и реакцию вызывают гораздо более острую. В условиях информационной войны, бушующей сегодня в социальных сетях, слова Зюганова стали инструментом манипуляции общественным мнением и оружием против самой России.

Данияр АШИМБАЕВ – «От монолога к диалогу» — 3 марта Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ «О проведении встреч акимов с населением», которым был введен принципиально новый формат этих мероприятий… Теперь осталось дождаться аналогичного указа по членам правительства и жесткого регламентирования деятельности маслихатов. И те, и другие, и третьи давно превратились в лиц с пониженной социальной ответственностью. Пора выходить в люди.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Экономические связи Казахстана и России: торговля товарами» — Хороших сценариев для России, на самом деле, нет. Введенные санкции многие годы будут оказывать негативное влияние на российскую экономику. Какие можно сделать предварительные выводы? 1. Ситуация в лучшую или худшую сторону будет развиваться вне зависимости от того, остается Казахстан в ЕАЭС или нет. Все в руках ПУТИНА, МИШУСТИНА и НАБИУЛЛИНОЙ. В ненадежных, надо признаться, руках. 2. По какому бы сценарию ни развивались события, Казахстану необходимо срочно диверсифицировать экспортные рынки, поставщиков импорта и пути транзита. Нельзя полагаться ни на кого, кроме себя. Ни Россия, ни Китай, ни какая-либо другая страна не должны быть доминирующим внешнеэкономическим партнером.

365 INFO . KZ . «Ни себе, ни людям: началось изъятие неиспользуемых месторождений» — В МИИР РК начали активно проводить ревизию месторождений твердых полезных ископаемых, за исключением урана. По итогам на 4 марта в стране выявили 148 контрактов на разработку месторождений с низким исполнением обязательств. Уже расторгнут 31 контракт, отозваны три лицензии. Эти месторождения будут выставлены на аукцион. Правительство Казахстана намерено привлечь в эту сферу новых эффективных инвесторов. Экономист Айдархан КУСАИНОВ считает, что ревизия месторождений в Казахстане была нужна уже давно.

CARAVAN . KZ . ««Казахская» кукла-компьютер стала китайской: Казахстан массово теряет уникальные изобретения» — Казахстанские школьники-победители международных олимпиад смогут поступать в наши вузы на гранты без сдачи ЕНТ. Об этом заявил министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. То, что они потом уезжают в ближнее и дальнее зарубежье, чтобы реализовать свои способности, – давно не секрет. Счет идет на тысячи. Утечка мозгов – проблема, которую не могут решить уже четыре или пять правительств. По разным источникам, за последние 5 лет в стране было одобрено около 200 студенческих изобретений, рацпредложений и достижений в разных сферах экономики и науки. Сколько было реализовано в производстве и зарегистрировано юридически? Ти-ши-на.

LITER . KZ . «Дедолларизация по-казахстански: почему американская валюта до сих пор в почете» — За последние дни курс американской валюты сильно вырос, что вызвало ажиотаж в обменных пунктах. Помнится, еще в 2014 году перед правительством и Нацбанком была поставлена задача по дедолларизации экономики. Однако на сегодняшний день мы видим, что тенге по-прежнему очень сильно зависит от доллара.

AZATTYQ . ORG . ««Чтобы россияне не пропылесосили наш рынок». Волнения на валютном рынке и опасения игроков» — 9 марта эксперты фондового рынка прогнозировали курс тенге к доллару 700:1 и ожидали день икс для национальной валюты. Рынок напряженно следил за торгами, однако резкого падения не произошло. Нацбанк провел франкфуртский аукцион, в итоге курс сложился на уровне 510 тенге за один доллар. Доля участия в торгах регулятора составила 94,4 процента, сумма валютных интервенций — 198,9 миллиона долларов. Что это значит и что будет дальше?

QMONITOR . KZ . «Калиф на час? Страсти вокруг поста президента Казахстанской федерации футбола» — Новым президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) стал 50-летний Адилет БАРМЕНКУЛОВ, имя которого большинству поклонников «игры миллионов» в Казахстане мало что говорит. Хотелось бы ошибиться, но есть основания полагать, что, несмотря на смену главы КФФ, костяк её прежней команды сохранится. А потому напрашивается вопрос: действительно ли эта команда намерена что-то менять в отечественном футболе? Впрочем, не исключено, что выборы придётся проводить заново.

«Хотим возразить: межэтнические отношения – зона ответственности не только АНК» — В первый день весны Ассамблея народа Казахстана отметила свою очередную годовщину – ей исполнилось 27 лет. Мы инициировали дискуссию, в ходе которой эксперты высказались о деятельности этой структуры, о том, как она справляется с возложенными на неё функциями. Сегодня мы предоставляем слово самим представителям АНК.

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