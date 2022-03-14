Правительство и голод-2022

Казахстан оказался в условиях глобального продовольственного шторма

«Черных лебедей» в Казахстан налетело как ворон. Больше всего население паникует из-за дефицита продовольственных товаров и продовольственной инфляции, которая со свистом обгоняет все остальные. Вроде как в республике есть и посевной клин, и нефть для ГСМ, но тревога не покидает. Слишком мало в послужном списке правительства успехов, чтобы всем успокоиться и надеяться на лучшее.

Нельзя сказать, будто политическое руководство не озабочено вопросами продовольственной безопасности. Вот и Минсельхоз заявил о корректировке работы в связи с обострением геополитической обстановки. Правда, из доступной информации ясно лишь то, что будет больше финансирования для сельхозтоваропроизводителей (СХТП), да акиматы озадачены обеспечением посевной кампании семенами и ГСМ.

Война России и Украины, которая своим следствием имеет цепную реакцию санкций и контрсанкций между Москвой и коллективным Западом, сильно беспокоит наблюдателей в плане продовольственных последствий. В Италии, например, крупнейшем импортере нефти из Казахстана, в магазинах отпускают не больше 2 кг муки и 5 литров растительного масла в одни руки. Бензин по 2,34 евро за литр (в тенге сумма просто астрономическая), коммунальные платежи выросли на 50%.

Европейские функционеры, включая главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, честно признают, что не знают какими будут последствия санкций, но от них европейцам точно станет хуже. Здесь евробюрократы не соврали. Население просят потерпеть, поскольку на кону борьба за европейские ценности.

Если европейцы, несмотря на изобилие всевозможных аналитических и прогностических структур, заявляют о невозможности пробиться сквозь туман неопределенности, то что уж говорить про Казахстан, где научные прогнозы и анализ работы государственных программ отсутствуют как явление.

Для интереса можно глянуть Государственную программу развития АПК на 2017-2021 гг. Сроки уже закончились и хорошо видно, что она провалена по всем направлениям. Причем не только по амбициозным вроде экспорта говядины в Китай на 200 тысяч тонн в год, но и по картофелю, подсолнечнику, бахчевым культурам. Ну и еще в качестве побочного эффекта ветеринарная служба в республике развалена, из-за чего реальной картины по болезням одомашненных животных реальной картины нет.

В настоящее время на мировом сельскохозяйственном рынке продается урожай зерновых прошлого года, но сбои в цепочках поставок уже произошли. В первую очередь масса неясностей с фрахтом кораблей. У России, например, своих кораблей-зерновозов мало, а отправлять пшеницу в Египет (главный покупатель российского зерна) можно только морским транспортом.

У Казахстана в плане зерновых ситуация однозначно более выигрышная, чем в странах Северной Африки и Ближнего Востока, поскольку страна является экспортером пшеницы. Но вопросы неизбежно есть. Сколько будут стоить хлеб и сахар, растительное и сливочное масло?

Практически весь зерновой клин Республики Казахстан – это богарные земли, то есть орошаются с помощью дождя. Но при этом есть сельскохозяйственные культуры, которые прочно привязаны к орошаемому земледелию. А зима 2021-2022 гг. малоснежная. Традиционно слабым местом сельского хозяйства Казахстана остается нехватка кормов. В прошлом году на фоне засухи такое уже привело к падежу скота. Пока все указывает на возможность повторения такого сценария.

Глобально плохая картина с удобрениями, без которых высокоинтенсивное растениеводство невозможно. РК в ЕАЭС и на нее ограничения вроде как не распространяются, однако Россия уже приостановила вывоз зерна, муки и сахара за пределы своих границ. Список в любой момент может пополниться.

В прошлом сезоне Россия закрывала 20% мирового экспорта пшеницы, а Украина еще 9%. Выпадение таких объемов (при самом негативном сценарии) невозможно компенсировать, поскольку в 2021 году плохие погодные условия повлияли на урожай в США, Канаде и Аргентине.

Министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзян сообщил, что урожай озимой пшеницы будет на 20% меньше из-за неблагоприятных погодных условий. Когда речь идет о стране с населением под полтора миллиарда человек, то получается просто гигантский объем спроса. КНР, кстати, разрешила импорт пшеницы из всех регионов России.

Отдельный вопрос – обеспеченность АПК Казахстана сельскохозяйственной техникой. Вообще-то в республике, главным образом в Костанае, налажена локализация комбайнов и тракторов из России, Беларуси и Китая, но это не предприятия полного цикла. Они зависят от поставок комплектующих, а логистические цепочки тем временем получают удар за ударом. Плюс финансовые ограничения, которые способны создавать большие проблемы сами по себе.

Все указывает на то, что как до февраля 2022 года уже не будет, да еще в глобальном масштабе. Как станет по-новому – никто не знает. В условиях почти тотальной неопределенности резко возрастает роль правительства, а к нему моментально возникает огромный перечень вопросов. Все-таки одно дело создавать кормушки для латифундистов и зерновых компаний вокруг государственных субсидий АПК и совсем другое – заниматься обеспечением продовольственной безопасности в экстремальных условиях.

По идее, Казахстан должен переходить на рельсы мобилизационной экономики, а для этого требуется колоссальный управленческий потенциал. Старые схемы купить чего-нибудь недостающего за счет нефтедолларов или средств Нацфонда могут перестать работать просто потому, что нужные товары не окажутся в свободной продаже на мировом рынке.

Совокупные показатели сельского хозяйства Казахстана указывают, что в 2022 году стране голод вроде бы не грозит. Ну так и показатели нефтедобычи в РК не предполагают дефицита ГСМ, который периодически накрывает страну. Так что исходные данные отнюдь не гарантируют благоприятный результат. К тому же у правительства нет кредита доверия со стороны населения, что держит все общество на дополнительном нерве.

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