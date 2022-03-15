«Действия Токаева показали, что он действительно оказался тем лидером, который нужен стране в трудное время». «Что стоит за задержанием племянника Назарбаева?». «Январская трагедия: уроки и выводы». «Санкционные баталии – угроза или возможность для Казахстана?»

Сетевой Казахстан 15 марта 2022г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «От января к марту» — Действия ТОКАЕВА показали, что он действительно оказался тем лидером, который нужен стране в трудное время. Он взял на себя ответственность и принял жесткие, но необходимые меры. Ситуация было достаточно быстро стабилизирована. И естественно встал вопрос о серьезной модернизации страны и, прежде всего, системы управления. Токаев провел кадровые чистки, взял под контроль партию и правоохранительный блок, а также объявил новую модель взаимоотношений власти и крупного бизнеса. Это, естественно, понравилось не всем, что и привело к дальнейшим информационно-политическим атакам. Шли они по нескольким направлениям: «всеобщая демократизация», ослабление президентской власти и передел собственности; дискредитация силовых структур и изображение бандитов в качестве «мирных протестующих»; выход из ОДКБ.

AZATTYQ . ORG . ««Ослабление клана». Что стоит за задержанием племянника Назарбаева?» — Задержан Кайрат САТЫБАЛДЫ — племянник экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, член самой влиятельной семьи Казахстана на протяжении последних 30 лет. Антикоррупционная служба возбудила дело о «хищении средств в особо крупном размере». Сообщается, что власти «проверяют причастность Кайрата Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства». Является ли задержание Сатыбалды следствием «политического торга» между действующим и бывшим президентами Казахстана?

IA — CENTR . RU . «Санкционные баталии – угроза или возможность для Казахстана?» — Санкционные и контрсанкционные мероприятия со стороны Запада и России вызвали ажиотаж в казахстанских медиа. Есть ли у #Казахстан’а шанс использовать ситуацию в своих интересах – объясняет в интервью Ia-centr.ru экономист Айдархан КУСАИНОВ — Казахстан «не погибнет», все будет хорошо. Однако страна продолжит пребывать в перманентном вялотекущем кризисе, в котором мы на самом деле находимся уже десять лет.

QMONITOR . KZ . «Что потеряет и что выиграет казахстанский бизнес от антироссийских санкций?» — Все большее количество представителей отечественного бизнеса, ориентированных на работу в РФ, будут испытывать на себе влияние тех проблем, которые переживает сегодня российская экономика в связи с введёнными в её отношении санкциями. Пик этого влияния может прийтись на второй и третий кварталы 2022 года, считает аналитик компании Esperio Нурбек ИСКАКОВ.

«Тест на незнание: стоит ли Казахстану отказаться от ЕНТ, и чем его можно заменить?» — Когда Казахстан отказывался от советской модели формирования студенческого контингента в пользу ЕНТ, преследовалась, главным образом, цель поставить заслон коррупции. Надо признать, достичь ее во многом удалось, правда, в ущерб раскрытию интеллектуального потенциала подрастающего поколения. Помнится, лет пять назад в стране активно обсуждался вопрос о замене ЕНТ вступительными экзаменами. Но дальше слов дело не пошло. И хотя с того времени отечественная система образования претерпела ряд кардинальных реформ, эта тема продолжает оставаться актуальной. Мы решили вернуться к ней, предложив экспертам порассуждать о том, есть ли смысл в отмене ЕНТ и что может стать ему альтернативой?

TIME . KZ . «Январская трагедия: уроки и выводы» — Важные показания дали в понедельник руководители силовых госведомств, правда, назвали не все имена, пароли, явки. Генеральный прокурор Берик АСЫЛОВ, главы других госорганов и правозащитники рассказали депутатам о ходе расследования трагических январских событий. Сколько человек пострадали в самых масштабных за историю независимости страны беспорядках? Как полицейские пытали задержанных, выбивая из них нужные показания? Когда назовут имена организаторов атаки против государства и их жертв? Эти вопросы прозвучали в понедельник на пленарном заседании мажилиса.

«Таблетки тоже растворяются» — Казахстанским аптекам грозит дефицит лекарств. Валютный курс и срыв поставок не могут не повлиять на ассортимент аптечных прилавков. И тогда к ним могут выстроиться очереди не меньше, чем в разгар пандемии. В качестве одной из мер по стабилизации ситуации владельцы аптек предлагают отпустить предельные цены на медикаменты и помочь им льготными кредитами на пополнение запасов.

VLAST . KZ . «Джуди Куо, и.о. посла США: Наши отношения с Казахстаном после январских событий не изменились» — США во время январских событий в Казахстане и после них подчеркивали поддержку казахстанских конституционных институтов и призывали к транспарентному расследованию произошедшего. Риторика Вашингтона не изменилась и два месяца спустя. В интервью Vласти Джуди КУО, возглавляющая дипмиссию сейчас, отмечает, что США остаются партнером Казахстана и намерены развивать отношения и дальше.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Россияне массово закупаются казахстанскими товарами: нам грозит тотальный дефицит?» — Военные действия на территории Украины и не заставившая себя долго ждать череда антироссийских санкций со всеми вытекающими последствиями привели к тому, что россияне ринулись скупать товары в приграничных казахстанских городах. Все бы ничего, да вот только казахстанцы всерьез опасаются, что в нынешних условиях восполнять отечественные запасы, вероятнее всего, нечем. Потому как сами соседи вывоз многих товаров запретили, многие иностранные компании и производства работу в России и вовсе остановили, значит, ждать новых поставок от них в ближайшее время не стоит. Грозит ли казахстанцам тотальный дефицит, так ли беспочвенны опасения людей о нехватке товаров и чем все-таки может обернуться их массовая скупка россиянами, разбирался корреспондент…

MK — KZ . KZ . «Студент-медик организовал в Алматы одну из крупнейших лабораторий по производству синтетических наркотиков» — В Алматы ликвидировали одну из наиболее крупных за последнее время лабораторий по производству синтетических наркотиков. Организовал ее молодой человек с неоконченным медицинским образованием. То есть случилось именно то, о чем наше издание предупреждало не раз — неустроенность молодежи толкает к нарушению закона.

CARAVAN . KZ . «Кожа, торе и толенгуты: кто они они такие и почему не входят в жузы» — Первый из родов, не входящих ни в один жуз, — кожа. Считается, что они произошли от арабов — родственников самого пророка Мухаммеда, которые потом приехали проповедовать ислам в степях будущего Казахстана… Потомки Чингисхана. Другие представители — торе, потомки Джучи, старшего сына Чингисхана. Род торе был привиллегированным у казахов… Третий род, который был вне жузов, — толенгуты, опора и защита торе. Из толенгутов была образована личная дружина хана, толенгуты охраняли и обслуживали аристократические семьи, собирали налоги, помогали во время переговоров, занимались хозяйством. Они были главными помощниками ханов и султанов.

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