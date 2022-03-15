Новая версия мобильного приложения eGov mobile доступна для пользователей

Пользователям мобильного приложения eGov mobile стал доступен обновленный интерфейс

Пользователям мобильного приложения eGov mobile стал доступен обновленный интерфейс, услуги Е-license для физических лиц, удобная форма обратной связи. В новой версии мобильного приложения также доступны 20 самых востребованных государственных услуг портала eGov.kz.

Сегодня государственные услуги можно получить в несколько кликов на телефоне, используя мобильное приложение eGov Mobile. Для экономии времени на получение госуслуги и перехода на цифровой формат, функции и возможности eGov Mobile также расширяются.

В приложении eGov mobile уже доступно порядка 400 государственных онлайн-услуг и сервисов, до конца 2022 года планируется «смартфонизировать» до 80 % всех госуслуг.

Вместе с обновленным дизайном появилась возможность использования сервиса «Цифровые документы» даже без подключения к Интернету, при условии авторизации с помощью ЭЦП ключей.

Сегодня сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov mobile содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.).

«Мобильное приложение eGov mobile пользуется большим спросом у граждан и дает возможность иметь при себе нужные документы «в телефоне». С момента запуска только сервисом «Цифровые документы» воспользовались более 47 млн. раз. Сегодня мы сделали новый и удобный интерфейс, который могут оценить наши пользователи. Для тех, кто ранее авторизовался с помощью ЭЦП есть возможность пользоваться цифровыми документами при отсутствии Интернета, оффлайн, то есть у пользователей всегда будет доступ к ним», – отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

В новую версию приложения добавлены более 20 государственных услуг портала eGov.kz, среди которых: выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК, выдача справок по опеке и попечительству, выдача удостоверений участникам ВОВ и тд.

Для удобства пользователей добавлен новый раздел «Жизненные ситуации», который представляет собой свод полезной информации по определенной теме. Данный сервис позволяет гражданам сэкономить время для поиска информации и подачи заявок на получение необходимых им госуслуг.

В случае выявления некорректных сведений в цифровом документе появилась возможность подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить об ошибке».

Самое важное обновление: для физических лиц добавлены более 250 услуг Е-license, таких как: уведомление о наличии деятельности в качестве ИП, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и выдача фитосанитарного сертификата на вызов подкарантинной продукции за пределы РК.

«В этом году команда АО «НИТ» планирует «смартфонизировать» до 80% государственных услуг и сервисов. Также, в рамках поручения Главы государства по уменьшению документооборота на бумажном носителе, планируется реализовать сервис «Цифровые сведения», в котором Граждане смогут получать справки более удобным способом и иметь возможность предоставить справку посредством электронной почты, мессенджера или QR кода по месту требования, без необходимости распечатывать на бумажном носителе», – подчеркнул Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Новая версия мобильного приложения eGov mobile доступна на платформе App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android.

Данные обновления стали возможны благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».

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Справочно:

Цифровой документ — электронный документ, формируемый сервисом цифровых документов, необходимый для получения государственных услуг и иных услуг в электронной форме, а также при взаимодействии с физическими и юридическими лицами. Сервисом «Цифровых документов» предусматривается непосредственно использование электронной версии оригинала документа, удостоверяющего личность, что дает гражданам возможность предоставление электронного документа другим госорганам и организациям для оказания каких-либо услуг (к примеру, при покупке авиа- и ж/д билетов и т.д.).

Сегодня цифровыми документами можно воспользоваться во всех аэропортах страны, при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО «КТЖ», в отделениях АО «Отбасы Банк», оператора сотовой связи Beeline, а также при получении услуг в банках второго уровня и у нотариусов.

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