«Диалог между властью и обществом в Казахстане могут запустить «с чистого листа». «Что бы ни сказал президент Токаев в своем выступлении о политических реформах, они абсолютно не реальны без либерализации медиа-пространства». «Как прожить Тасу без завистников?»

Сетевой Казахстан 16 марта 2022г.

IA — CENTR . RU . «Диалог между властью и обществом в Казахстане могут запустить «с чистого листа»» — За последнюю неделю перед Посланием президента #Казахстан’а народу страны произошло несколько важных событий. 13 марта был задержан племянник Нурсултана НАЗАРБАЕВА – Кайрат САТЫБАЛДЫ, 14 марта в нижней палате парламента РК озвучили подробности январских событий, 15 марта в Алматы задержали Кайрата БОРАНБАЕВА – отца Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана. Задержания людей, которые могут быть связаны с организацией январских событий в РК, или «запятнанных» масштабными коррупционными схемами и махинациями, могут продолжиться и после Послания.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Пропаганда, которая убивает: пришло время выйти из-под от колпака Кремля» — Что бы ни сказал президент Токаев в своем выступлении о политических реформах, они абсолютно не реальны без либерализации медиа-пространства… Все медиа, включая соцсети, будут привычно ждать указаний, что делать с этой политической свободой. А ведь именно независимые масс-медиа сделают реальной и политическую конкуренцию, и помогут борцам с коррупцией, и с неэффективными чиновниками, а если надо, пустят под нож и недобросовестных политиков и бизнесменов. Если все же этого не произойдет, все заявленные политические реформы станут очередным фальстартом. Чем он может закончится, мы уже видели в январе.

NOVGAZ . COM . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Как прожить Тасу без завистников?» — Время от времени в социальных сетях и некоторых СМИ появляются разного рода пасквили в адрес Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА. Чем объяснить природу таких слухов? Почему Тасмагамбетов частенько становится мишенью для злобных сплетен и на него изливаются потоки грязи, океан клеветы. Причина ясна: зависть и опасение, что он может выставить свою кандидатуру на ближайших выборах на пост президента страны.

QMONITOR . KZ . «Сложный выбор: как спасти экономику Казахстана в условиях «новой реальности»?» — Тема выхода из ЕАЭС давно муссируется в политических и экспертных кругах Казахстана, а в свете последних геополитических событий стала чуть ли не самой обсуждаемой в нашей стране. При этом мало кто способен адекватно оценить, какие потери мы можем понести в случае такого решения и что нужно предпринять уже сейчас, чтобы завтра Казахстан стал экономически менее зависимым и более устойчивым к внешним угрозам. С этими вопросами мы обратились к экономисту Айман ТУРСЫНКАН.

KAZPRAVDA . KZ . ««Цепная реакция» роста цен последовала за падением курса тенге в Казахстане» — Вслед за падением курса тенге последовала, как и следовало ожидать, «цепная реакция» роста цен. При этом торговые сети, вопреки уверениям чиновников о том, что «все находится под контролем», начала захлестывать волна ажиотажного потребительского спроса на продукты питания.

TIME . KZ . «Вброс или сенсация?» — Как ЕАЭС и Китай новую общую валюту создавали. Правительство Казахстана будет постепенно отказываться от практики административного сдерживания цен в магазинах в пользу адресной помощи малоимущим. Это стало известно во вторник на заседании кабмина, после того как чиновники одобрили проект плана продовольственной безопасности страны до 2024 года.

«150 тенге с “квадрата”. Кто больше?» — Удается ли жильцам сравнительно небольших многоэтажек содержать свои дома? Рассмотрим на примере одной алматинской высотки. Двух-, трехэтажки из 12-16, а то и меньше квартир не в счет. С ними все понятно: чтобы содержать свои дома, их жильцам по нынешнему закону придется скидываться на довольно внушительные суммы. Согласны ли они на такие траты? Вряд ли. Тем более если основной контингент обитателей — пенсионеры и малоимущие граждане. А вот дома из 30-40 квартир — как им выживать по принятым пару лет назад правилам?

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Анатомия экстремизма и религиозного радикализма в Казахстане» — Светский и мультикультурный Казахстан долгое время оставался за границами проблемы мирового масштаба – религиозного экстремизма. Однако во время трагических январских событий жители впервые и в таком масштабе столкнулись с его проявлением, как говорится, лицом к лицу. Пока большинство казахстанцев жили своей размеренной жизнью, прямо под боком «просыпались» и расцветали всевозможные спящие ячейки, которые в начале года и проявили себя во всей красе. В интервью эксперт Центра изучения религий Олег СИНЯКОВ рассказал, как в светском Казахстане появились подобные религиозные направления, какова их конечная цель и почему они все-таки нашли своих приверженцев среди граждан.

365 INFO . KZ . «Запретить нельзя вещать: эксперты о влиянии российских СМИ в Казахстане» — Если прекратить вещание российских телеканалов в Казахстане, нужно улучшать качество и доступность собственного телевизионного контента. Альтернатива запрету — организация вещания международных каналов, чтобы у людей была возможность услышать иную точку зрения на политические события.

CARAVAN . KZ . «Россияне начали снимать жилье в Алматы «за любые деньги»» — С каждым днем количество иностранцев, желающих арендовать жилье в Казахстане, возрастает. Как правило, это бизнесмены и молодые семьи из России. Менеджер одной из риэлторских контор Светлана рассказала корреспонденту о том, почему жилье в Алматы все чаще начали снимать граждане России.

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