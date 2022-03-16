Война Миров. Блицкриг закончился, началась позиционная война

На смену скорости и маневру пришли огневой вал и расширение списка целей

Кроме слов-фантомов «демилитаризация» и «денацификация» Кремль никаких целей войны на Украине не объявляет. Тем временем Мария Захарова от лица МИД РФ заявляет, что Москва не ставит целью смену политического режима в Незалежной. Это примерно как денацификацию гитлеровской Германии проводить силами Гиммлера и Геббельса. Все вместе напускает еще больше тумана на происходящее, а оно в политическом плане и без того запутанное и противоречивое. На полях сражений тем временем фаза блицкрига закончилась и бои все больше приобретают позиционный характер.

В военных пабликах участники жалуются, что война на Украине протекает по канонам XX века. Публика в таких интернет-сообществах часто повернута на технических и технологических новинках, поэтому боевые действия по лекалам Второй мировой войны ей менее интересны.

У дедовских методов ведения войны есть зримые экономические обоснования. Стрелять по украинским позициям «краснополями», где корректировка осуществляется с помощью беспилотников, элементарно дорого. Поэтому российские СМИ демонстрируют подобные вещи больше из имиджевых соображений. А так на советский штурмовик загружаются 500 кг авиабомбы и ими стираются в руины целые многоэтажки. Бомбы при этом еще советского производства, берутся со складов хранения и военному бюджету Российской Федерации обходятся фактически даром.

Использование украинцами турецких ударных беспилотников «Байрактар» можно будет оценить только по итогам кампании. Судя по роликам в интернете, пропаганда ВСУ не может похвастаться большим количеством успехов. Здесь разительный контраст с тем, что выкладывала в Сеть азербайджанская сторона в ходе Второй карабахской войны.

В любом случае даже официальные российские лица признают, что отсутствие должного внимания к БПЛА – это существенная недоработка (в переводе на понятный язык – провал). Кремль потерял время, а в ходе войны резко нарастить производство и применение беспилотников нет объективной возможности.

Надо учитывать, что военная машина – это главный козырь Москвы. Что касается специальных политических операций, то здесь ничего козырного близко нет. Деньги, выделенные на создание пророссийского подполья в Незалежной, разворовали, о чем свидетельствуют аресты в пятой службе ФСБ. В общем, пятая служба провалила формирование пятой колоны и теперь сама формирует спонтанное движение «Сидящие вместе».

Своего рода стихийное пророссийское подполье на территории Украины проявляется в том, что российским войскам «сливаются» пункты дислокации ВСУ и территориальной обороны, по которым наносятся ракетно-артиллерийский удары. Однако эти люди никакого отношения к провалу ФСБ не имеют, поскольку в коррупционных схемах не участвовали.

Данные со спутников западных государств показывают, что порядка 50% российской группировки, сосредоточенной против Незалежной, в бои до сих пор не вступили. Что касается авиации, то в боевых вылетах участвуют вообще не более 30% самолетов и вертолетов.

Официального объяснения со стороны военно-политического руководства РФ у данного феномена нет, как нет и единого мнения у наблюдателей. Сердюковская военная реформа сломала советскую модель стратегического развертывания. При СССР в бой сначала шли части постоянной готовности, затем дивизии и полки сокращенного состава (доведенные с помощью резервистов до штатов военного времени), а потом кадрированные части, также развернутые в полный штат с помощью мобилизации.

У Москвы горячего мобилизационного резерва в настоящий момент нет, а резервы всегда нужны, поскольку события могут принять любой разворот. Российские власти никакой серьезной мобилизации не объявляют, поскольку страна не располагает большими подготовленными резервами. С другой стороны, в РФ развернута широкая сеть мобилизационных пунктов, где можно подписать краткосрочный контракт на 6-12 месяцев, то есть сугубо на украинскую кампанию.

Вероятнее всего, резервы сохраняются на случай военного столкновения со странами НАТО. Из сегодняшнего дня это выглядит маловероятно, но за три недели до войны на Украине мы пребывали в полной уверенности, что ее не будет. Все указывает на то, что у Владимира Путина опять имеются несколько вариантов действий в зависимости от обстановки. То, что окончательное решение принимает именно он, видно по реакции Эльвиры Набиуллиной. В ответ на упреки о «пропавших» на Западе $300 млрд активов Нацбанка, она ответила, что ее никто в планы о спецоперации против Незалежной не посвящал. В противном случае она действовала бы иначе.

Эксперты не едины во мнении относительно сроков военных действий против Киева. Одни считают, что Кремлю стоит торопиться, поскольку долго скрывать потери не получится, а когда похоронки пойдут в заметных количествах, общественная поддержка операции по денацификации и демилитаризации Украины сократится.

Другие считают, что бюджет времени у российских вооруженных сил вполне достаточный. Санкции дадут о себе знать на карманах рядовых россиян не раньше, чем через три месяца, а это совсем не мало.

Завершение фазы блицкрига вовсе не означает, что российская армия взяла паузу. Наступление все так же продолжается, только скорость продвижения теперь исчисляется не десятками, а единицами километров в день. Тот факт, что на смену скорости и маневренности пришел огневой вал, украинским войскам под Горловкой, например, никакого облегчения не принес. За сутки эшелонированная оборона ВСУ была прорвана и российская сторона продвинулась на 8 км.

Обстрел Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом со стороны украинских неонацистов – это своего рода акт отчаянья. Непонятно, как это сообразуется с логикой. Ведь подразделения народных милиций ЛНР и ДНР не очень охотно берут украинских националистов в плен, а после таких акций люди с характерными татуировками вообще ставят себя вне закона. Ну да на войне – как на войне.

Намерение Киева активно привлекать на свою сторону иностранных наемников забуксовало после ракетного удара по Яворовскому полигону. Больше сотни «солдат удачи» было ликвидировано, а многие из выживших переместились в Польшу и потеряли интерес к войне на стороне бандеровцев.

С российской стороны тоже решается вопрос о привлечении в боевые порядки ЛНР и ДНР добровольцев. Как можно понять из заявлений высшего политического руководства РФ, речь идет о тысячах человек и главным образом из региона Ближнего Востока. Ходят слухи, что помимо сирийцев обкатку на новом театре военных действий намерены пройти представители корпуса КСИР из Ирана.

Украинская кампания в новом свете показала деятельность биолабораторий США на постсоветском пространстве. Вообще-то россияне к данной теме обращаются регулярно, но здесь в свете захваченных и обнародованных документов очень активную политическую поддержку проблеме оказал Китай. От Пекина это явная «ответка» на американские обвинения, будто ковид разработан в КНР.

Переход войны в позиционную фазу не предполагает, что россиянам удастся быстро захватить предприятия ВПК Украины. Как результат, военные заводы стали одной из главных целей при ракетных обстрелах. Последние события показывают, что российские войска ни «Искандеров», ни «Калибров» не жалеют. То ли их много наделали, то ли военно-политические задачи на текущем этапе заставляют проявлять щедрость.

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