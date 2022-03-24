Air Astana потерялась в пространстве

Флагман казахстанской авиации лишился российского направления по воле злого случая? Или это продуманное действие западного акционера, который решил подключить его к санкциям против России?

Конец сообщения

9 марта авиакомпания Air Astana сообщила об отмене полетов в разные города России. На тот момент оставались лишь рейсы между Москвой, Алматы и Нур-Султаном. Но уже 11 марта авиасообщение было полностью приостановлено.

Air Astana «с сожалением» сообщила, что на этот шаг она пошла вынужденно, «по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов» из/в Российскую Федерацию и над ее территорией».

«Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов», — такое сообщение в Facebook опубликовала Air Astana.

За время, которое прошло с тех пор, в информационном поле не появилось ни одной новости о том, решает ли правительство страны, владелец контрольного пакета акций через ФНБ «Самрук-Казына», проблемы своего детища, и в каком русле. Тишина. Будто ничего экстраординарного и не случилось.

И никто даже не потрудился объяснить, кто этот страховщик и что это за страховое покрытие, которое страховщик может прекратить в один день? Покроет ли он убытки и/или упущенную выгоду своему клиенту, в данном случае – компании Air Astana? Имеет ли правительство рычаги влияния на кого-бы то ни было для улучшения ситуации?

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Меж тем другие отечественные авиакомпании — SCAT и Qazaq Air — продолжают летать в Россию и даже увеличивают количество рейсов.

Так в чем же дело? Почему ранее всесильная Air Astana очень легко, без боя, уступила российское, всегда считавшееся топовым, авианаправление своим традиционно менее удачливым конкурентам?

Вы чьих будете?

«Британский оборонный холдинг, производящий атомные подводные лодки, ракетное вооружение, военные самолеты, в качестве побочного бизнеса зачем-то держит в Казахстане бизнес по управлению местным гражданским авиаперевозчиком», — еще в 2012 году писал журнал Центр Азии.

Да-да, история создания компании Air Astana в 2001 году похожа на детектив с множеством нераскрытых сюжетных линий. Какие-то из них попытались прояснить наши коллеги, что-то похоже на правду, но все-таки все это версии, и не более того.

А факт остается фактом: вот уже более 20 лет британская компания BAE Systems PLC через казахстанскую дочку владеет 49% акций основного казахстанского авиаперевозчика. При этом из девяти членов совета директоров трое — отечественные кадры, а шестеро – британцы. В правлении компании на ключевых постах также находятся иностранцы, а среди летного состава (в первую очередь, пилотов) экспаты доминировали всегда, несмотря на то, что компания как будто бы готовила из местной молодежи летчиков и стюардов.

Иностранные управляющие, безусловно, приложили много своих усилий, чтобы создать компанию с высоким уровнем сервиса, однако имидж авиаперевозчика нельзя назвать безупречным: его часто упрекают в слишком завышенных ценах на авиабилеты, за любовь к монополии, которую он создает, судя по всему, благодаря наличию лобби в правительстве, за раздел внутреннего рынка, несмотря на то, что изначально компания должна была сосредоточиться на международных рейсах. Грехов много, но все простительно гранду отечественной авиации.

К сожалению, за все годы существования британцы так и не смогли или не захотели обеспечить Air Astana сколь-нибудь внушительной сетью полетов. До половины рейсов доходили российские направления. Остальное – по постсоветскому пространству, Юго-Восточная Азия и ОАЭ. Почти без Европы – лишь единичные рейсы в Амстердам, Франкфурт, Подгорица.

Понятно, что казахстанский авиаперевозчик – заложник далекой географии, но все равно, создается впечатление, что владельцы не стремились заложить максимум возможного. Не понятно, почему: то ли по техническим причинам (например, ограниченный авиапарк), то ли не стояло таких целей.

Теперь мы еще раз убеждаемся в том, что британский акционер казахстанской компании создает летную и нелетную погоду сам. И несмотря на то, что страховщик, возвращаясь к нашей теме, остается за кадром, можно легко догадаться о его происхождении и по какой причине Air Astana осталась без России.

Дорога домой

«Российский рынок важен для нас, поскольку исторически на него приходилось около 9% нашей выручки и прибыльности», — со ссылкой на президента Air Astana Питера Фостера сообщает деловой авиационный портал АTO.ru.

В авиакомпании признают, что найти решение по «страховой» проблеме в краткосрочной перспективе будет очень непросто.

По сообщению портала, в качестве альтернативы утраченному трафику Air Astana планирует увеличить количество рейсов в Турцию, страны ЕС, Великобританию, Индию, на Кавказ и даже в Китай, который все еще страдает из-за пандемии коронавируса.

Стало известно, что Air Astana возобновляет рейс Нур-Султан — Лондон (Хитроу). Полет будет выполняться на «дальнобойном» узкофюзеляжном самолете Airbus A321LR, однако из-за увеличившейся протяженности маршрута для облета российского воздушного пространства не хватает даже его технических возможностей — придется выполнять промежуточную посадку в Актау.

Чтобы добраться к себе на родину, топ-менеджеры Air Astana будут затрачивать лишние 90 минут. Но ни это, ни дополнительные затраты на авиатопливо, ни увеличение вредных выбросов – ничто их не смущает.

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