Что волнует душу казаха в конце марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Ведущие казахские публицисты об очередных угрозах госязыку и Послании главы государства» — Текущее положение в Украине, Послание Президента Казахстана народу, общемировая политэкономическая обстановка и повестка в связи с санкционными войнами – сейчас эти темы стали топовыми в описании картины мира в казахскоязычных СМИ. Но есть такие, которые были всегда, они из разряда вечных, и пожалуй, самые популярные и актуальные.

Речь идет о развитии государственного языка Республики Казахстан, о казахском языке. Известный казахский публицист Дос КОШИМ часто касается этой темы. Но будучи еще и отнюдь не чуждым политобозревательской стези, он соединил все то, о чем говорится в первом абзаце данного обзора с вопросами, если можно так выразиться, жизнедеятельности и состояния казахского языка.

В издании «Жас Алаш» указанный автор написал следующую реплику: «Қазақ тіліне қауіп төніп тұр. Парламент – үнсіз» – «Языку казахов грозит опасность. А парламент – молчит». Из названия явствует, что над казахским языком нависла некая угроза и надо применять соответствующие охранительные меры (намек для парламента). Здесь необходимо напомнить, что сам Дос КОШИМ и остальная огромная армия публицистов, филологов, журналистов, общественных деятелей, депутатов – а людей, соединивших все эти ипостаси в одном лице, тоже хватает! – отличаются одной общей чертой. Какой же?

Когда вся эта армия поднимает вопросы развития госязыка, читатель никогда не находит в опусах такого жанра ни строчки, ни слова, ни восклицания о каких-либо успехах на этом, мягко говоря, фронте. Всегда и везде казахский язык ущемлен, депутатами неуважаем. Причем заголовки всегда красочные, но суть одна – все эти годы (а уже 31-й год Независимости идет – прим. ред.) казахский язык так и не расцвел, он все так же задушен и т.п. и т.д. Другими словами, если казах на казахском пишет о казахском языке – то это всегда только в очень резком или усталом тоне о трудной судьбе языка и его неоптимистичном современном состоянии.

Амиржан КОСАНОВ – не менее известная личность, чем Дос Кошим. Профессиональный журналист, один из старейших политических деятелей Казахстана, причем оппозиционного толка. Напомним, он был соперником действующего президента на последних выборах главы государства. И он тоже высказал свое мнение, но только не по языковому вопросу. Он дал порталу Abay.kz обширный комментарий к недавнему Посланию президента РК народу Казахстана.

А что же не понравилось Амиржану Косанову? Он пишет, что общественность не дождалась раскрытия самого острого вопроса: кто же конкретно устроил январский беспредел? Он считает, что затягивание молчания по этому поводу является камнем преткновения между народом и властью. Мол, эдак можно подумать, что это устроила сама власть, исходя из каких-то своих соображений. Например, что до сих пор внутри власти идет определенный торг с теми, у кого не удался госпереворот.

В итоге Амиржан Косанов выходит на следующее резюме: «…политическая реформа – это процесс, который не ограничивается едиными изменениями в каждой сфере, это процесс, требующий всестороннего, комплексного плана. И он не может быть выполнен по велению одного президента, для этого необходимо гарантирует участие каждого гражданина, всего общества. Для этого нужна двойная Вера: народа – своему президенту, а Президента – своему народу. Только в таком случае предложенные им инициативы воплотятся в реальность!».

Косановская оценка Послания, таким образом, выглядит, как говорится – скорее за здравие, нежели за упокой.

«Почему россияне пытаются получить казахстанское гражданство?» — «Тревога: россияне просят казазахстанское гражданство» – материал под таким заголовком был опубликован на страницах газеты Abai.kz. Как пишет издание, в социальных сетях активно распространяется информация о том, что россияне массово пытаются получить казахстанское гражданство. Газета посчитала нужным разобраться, насколько эти сведения соответствуют действительности и что об этом думают казахстанские политологи.

По мнению автора материала Айжан ТЕМРХАН, такое имеет место быть, поскольку Россия оказалась под массированным ударом санкций – пострадали банки, мировые бренды покидают российский рынок. Однако, считает автор, делать подобные выводы, базируясь на сведениях, что россияне в поисковиках Google Trends и Яндекс Wordstat часто стали задавать вопрос «Как получить казахстанское гражданство?», неправильно.

Известный казахстанский спортсмен, президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Даулет ТУРЛЫХАНОВ раскритиковал зарплаты отечественных тренеров. Материал на эту тему можно прочитать на страницах газеты Alashainasy.kz. По данным издания, эта критика прозвучала на заседании коллегии Министерства культуры и спорта, в ходе которого Даулет Турлыханов затронул такой болезненный вопрос, как провал наших спортсменов на двух последних Олимпийских играх.

«Почему мы провалились на Играх в Токио и Пекине? Вы, уважаемые тренеры, ссылаетесь на то, что в стране нет спортивных комплексов. Это не так. У нас всего достаточно. Сейчас Казахстану нужны квалифицированные тренеры», – убежден Даулет Турлыханов.

«У главного тренера сборной по боксу Кайрата Сатжанова девять детей. В течение года он почти не бывает дома. Его заработная плата составляет 700 тысяч тенге. Если не ошибаюсь, главе велокоманды Александру Винокурову заплатят 70 тысяч евро. Разве это справедливо? – задается вопросом глава казахстанской Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

Редакторы 15 казахоязычных газет и журналов обратились к президенту страны с открытым письмом, текст которого опубликовала на своих страницах газета Qazaquni.kz. В этом письме известные журналисты и руководители ведущих казахоязычных изданий просят президента страны обратить внимание на проблемы казахских СМИ.

Авторы открытого письма рассказали Касым-Жомарту ТОКАЕВУ о низкой подписке читателей на их издания и предупредили, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то в скором времени казахские газеты и журналы начнут закрываться, а их в нашей стране и так не очень много. Для того чтобы как-то исправить столь бедственное положение, журналисты предложили главе государства несколько путей решения проблемы. Их план по спасению ситуации включает в себя восемь пунктов, первым из которых является увеличение тиража изданий. Для этого они предлагают увеличить библиотекам страны финансирование на подписки на периодические издания на казахском языке. Также, по их мнению, необходимо создать при Министерстве информации и общественного развития специальную информационно-экспертную комиссию, которая напрямую будет работать с казахоязычными газетами и журналами.

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане предложили на законодательном уровне требовать от российских мигрантов знание казахского языка». На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание Жараса КЕМЕЛЖАНА о возможном влиянии мигрантов на казахский язык.

«Вместо того что бы встречать россиян, приехавших за комфортной жизнью, с распростертыми объятиями, возможно, стоит предъявить им свои требования. Россияне едут в Казахстан не изучать казахский язык, они выбирают эту страну для временного комфортного проживания», ― высказался автор.

«Конфискованные в доме Карима Масимова деньги нужно потратить на покрытие кредитов казахстанцев»

Певец Нурлан АЛБАН предложил потратить деньги, изъятые из дома бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима МАСИМОВА, на погашение кредитов народа, сообщает Turkystan.kz.

Он подчеркнул, что если 17,2 миллиона долларов перевести в тенге, то выйдет около 8 837 532 000 тенге. Многие пользователи оставили комментарии, что лучше потратить эти деньги на агропромышленность, либо лечение детей с ДЦП, или на строительство школ.

Однако Албан отметил, что на поддержку каждой из перечисленных сфер у правительства существует специальный бюджет. А конфискованное имущество, которое не прописано на балансе государства, может послужить на благо народа, находящегося в затруднительном положении.

«Российские телеканалы порождают прокремлевски настроенных казахстанцев» — На портале Abai.kz было опубликовано высказывание Амиржана КОСАНА об информационной войне, развернувшейся на фоне конфликта между Россией и Украиной.

«В конфликте между Украиной и Россией наряду с оружием используются СМИ и социальные сети. Если российская сторона в основном опирается на «пропаганду» государственных телеканалов, то украинская сторона делает все более креативно», ― отметил он.

Он отметил как на популярных ресурсах, показывающих кино, перед фильмами представлены краткие ролики, иллюстрирующие реальную ситуацию войны.

«Что касается нас, то мы сами позволили российским телеканалам до сих пор находиться на нашем информационном поле! А потом как ни в чем не бывало удивляемся: «Откуда берутся прокремлевские силы?» ― подчеркнул Амиржан Косан.

«Не по-мусульмански»: маму Кайрата Нуртаса раскритиковали за тикток-танцы» — На портале Ernur.kz был опубликован ответ продюсера и матери Кайрата Нуртаса Гүлзиры АЙДАРБЕКОВОЙ на критику за танцы в ТикТоке.

Накануне эстрадная певица Шахизада БАЙБАИЖАНОВА загрузила видео, где вместе со сверстниками танцевала тикток-танцы, среди них была и Гульзира Айдарбекова.

Многие пользователи соцсетей остро восприняли видео и оставили комментарии под постом: «Что за клоунада в таком возрасте», «Куда катятся казахские женщины?», «Как мы собираемся воспитывать будущее поколение?!», «Поменяйте одежду и начните читать намаз. Вы ведь не молоды!».

«Есть ли закон, согласно которому читающим намаз нельзя танцевать? Если делать это уместно, то нет ничего страшного в танцах даже в 70 лет, не говоря уже о 50. Нельзя жить лишь мыслями о старости, любое движение полезно для здоровья. Танцуй, если можешь, плавай, но главное — не унывай», ― высказалась продюсер.

Досымжан НАУХАНОВ – «Национальную идеологию создают науки с национальным содержанием» — Еgemen.kz опубликовал мнение проректора ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, доктора филологических наук Дихана КАМЗАБЕКУЛЫ о настоящем и будущем идеологической работы государства.

В конце концов все упирается в науку. Основная национальная идеология создается науками национального содержания. Вот почему мы не должны тратить время на ложные расчеты и зацикливаться на каких-то критериях.

Кто готовит конкретные монографии, конкретные работы, тексты по истории Казахстана? Сейчас, например, стало критерием издание определенных материалов в зарубежных журналах. Но мы не вчера начали заниматься наукой. Есть Национальная академия наук, у нее есть традиция. Что мешает нам продолжать эту традицию? Такие вопросы часто поднимаются в научном сообществе.

««Во всем мире население платит больше»: электроэнергия подорожает» — Как пишет Stan.kz, антимонопольщики отказалось от разграничения групп потребителей электроэнергии и предложило ввести одинаковый тариф для всех — физических и юридических лиц, а также бюджетных организаций.

Это означает, делает вывод портал, что к 2025 году тариф на электроэнергию для обычных потребителей резко повысится.

«Во всем мире физические лица платят больше, чем юридические. С точки зрения эффективности пекари важнее для общества, потому что хлеб важнее, чем комфорт отдельной личности. Но уязвимому населению оказывается жилищная помощь. К 2025 году мы постараемся снять эту дифференциацию», — сказал председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик ЖУМАНГАРИН на совещании в мажилисе.

«С Россией надо рассчитываться рублями, а не долларами» — Экономист Максат ХАЛЫК посоветовал, в какой валюте хранить средства и как минимизировать последствия грядущего кризиса, пишет Baq.kz.

«Если у вас есть доллары, пусть так и лежат. Впрочем, треть накоплений можно хранить в евро и треть в тенге. Если вы хотите снять деньги с депозита, снимайте не все, а лишь часть, то есть наличные, необходимые на данный момент», — сказал эксперт.

Он также отметил, что большое внимание необходимо уделить продовольственной безопасности страны. Девальвация не должна влиять на цену хлеба.

«Швейные предприятия на грани закрытия — закончилась ткань» — Как пишет Stan.kz, в этом году школьники и военные могут остаться без формы.

Удорожание американской валюты, из-за которого происходит скачок цен на ткани, застало врасплох столичного предпринимателя Аскера БАШЕЕВА, который уже шесть лет шьет школьную форму. Его бизнес оказался в тупике. Иностранные партнеры, через которых он покупал не только ткань, но даже иголки, сказали ему, что не будут торговать, пока не стабилизируется курс доллара. Теперь предприниматель стоит перед выбором — закрыть цех совсем или сократить рабочих.

Назира ДАРИМБЕТ – «Я назову имена и фамилии виновников и соучастников — Баян Максаткызы» — Известный продюсер, телеведущая и актриса Баян МАКСТКЫЗЫ обещает рассказать о рейдерстве со стороны ближайщих родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — племянника Кайрата САТЫБАЛДЫ и его супруги Гульмиры САТЫБАЛДЫ, пишет Adyrna.kz.

Издание отмечает, что Баян Максаткызы в социальной сети Instagram опубликовала видео и написала пост к нему, в котором сообщила, что она скоро обнародует имена известных личностей, отбиравших бизнес у сотни казахстанских бизнесменов.

Команда Fading.TSE провела исследование, посвященное гендерному равенству, пишет интернет-издание Ulusmedia.kz.

«Согласно исследованиям, в столице около 3000 улиц, из них всего 39 названы в честь женщин, что составляет менее 2%. Впрочем, как выяснилось, в любом городе мира улиц, названных в честь женщин, гораздо меньше, чем «мужских» улиц», — отмечает автор статьи.

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