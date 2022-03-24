Кого победят, тот и Гитлер

Я всегда с захватывающим интересом читаю и слушаю Петра Своика

Уже много, много лет он самый яркий и глубокий казахстанский эксперт. Очень эрудированный. Оценки и выводы Петра Владимировича всегда нанизаны на шампур титановой логики. Своик открывает читателю исторические закономерности, неотвратимые как айсберг или паровой каток. Например, сейчас он объясняет, что наша Евразия, наша Орда всегда противостояла Европе. Продвижение НАТО на восток всего лишь очередной эпизод этого противостояния. А Украина всегда болталась между Евразией и Европой. То нашим, то вашим. И вот наши в очередной раз ставят её на место.

Да что я пересказываю. Все равно хуже выходит, чем у Своика. Вы же читали.

Есть только одна проблема: у меня хорошая память. Я помню другие тексты Петра Владимировича. Некоторые из них даже готовил к печати в середине 90-х в гиллеровском «Караване». Они были о том, что демократия это светлый неизбежный путь человечества. Ветер истории, неумолимые закономерности толкают нас в спину, гонят туда, где многопартийность, разделение ветвей власти, политическая конкуренция. Только освоив при помощи американцев и европейцев эти новенькие, в масле, механизмы, мы придём вслед за передовыми народами к умеренному процветанию. А с авторитарной системой никуда не придём. В лучшем случае ткнёмся в тупик. Или свалимся в хаос.

Но за последующую четверть века жизнь показала, что блестящие железки демократии – если и не полная туфта и разводка лохов, то близко к тому. Место этих импортных шестерёнок где-то в уголке под брезентом, очень сбоку от настоящих могучих механизмов и главных силовых линий. Эти главные линии сугубо геополитические. Вот Америка, вот Китай, вот Россия и Европа. С места им не сойти. Коварный Запад при помощи демократических отмычек, прикармливая предателей, пытается разрушить наши евразийские ценности, вскрыть суверенные закрома и поставить нас в холопскую зависимость. Точнее, уже вскрыл и поставил. Но Путин теперь вот делает попытку исправить ситуацию. Грамотную, решительную, хорошо просчитанную попытку.

Так выглядит сегодняшняя картина мира в головах очень многих моих ровесников. Людей зрелых и рассудительных. Но если Всевышний продлит дни замечательного эксперта Своика и его благодарных читателей, то со временем все они смогут обнаружить новые неотвратимые закономерности. А значение старых, как уже случалось, окажется сильно преувеличенным.

Какие же новые закономерности могут нам открыться? Ну, например, вдруг окажется, что многовековое противостояние «Восток-Запад» под влиянием информационных технологий и общей открытости мира уже закончилось. Просто по факту. Новые поколения, наши дети и внуки, категорически не хотят признавать путинскую брутальную правоту. Им уютно и комфортно в том мире, на который покушается Путин. По крайней мере, уютно тем их них, кто сумел в этом мире устроиться. И таких ребят очень, очень немало. Им не интересно читать про геополитические игры минувших веков. Они не слушают рассказы умных дедушек о том, как американцы обманули Горбачёва и бомбили Белград. Как руководят нашими нацбанками и спонсируют самых независимых журналистов Евразии.

Ну и, кроме того, простого короткого ответа на вопрос «зачем Россия напала на Украину» не существует. Короткие ответ будет выглядеть как знаменитый диалог из фильма «Адъютант его превосходительства»: «Павел Андреевич, вы шпион? – Видите ли, Юра…».

В общем, на «продвинутую» евразийскую молодёжь пока больших надежд нет. Вопрос в том, составила или нет такая молодёжь критическую массу. И в том, конечно, достаточно ли хорошо в России подготовили солдат и офицеров для специальной военной операции на Украине, хватит ли у страны материальных ресурсов и русского народного терпения, чтобы привести киевский режим к полной безоговорочной капитуляции. Если хватит, то мы отстоим Евразию, и украинских нацистов будут судить открытым показательным судом. Поверьте, вскроются немалые злодеяния. А если не хватит, то нельзя будет полностью исключать больших перемен в Кремле. И даже той перспективы, что со временем вскроются и будут широко раздуты «злодеяния путинского режима». Его тоже могут объявить нацистским.

В общем, кто проиграет, того и сделают Гитлером.

В ситуации «отступать нам некуда» московские государственные публицисты обсуждают сейчас необходимость послевоенного, послепобедного переустройства самой России. Озвучивается мысль о том, что в стране закончилась «постсоветская переходная эпоха»– эпоха двусмысленности, двоеверия, невнятности и прочего двоедушия. «Мы снова будем жить в СССР, – пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов, – но не в том, которого боятся антисоветчики или о котором мечтают коммунисты. Нет, мы начинаем строить Справедливую Солидарную Суверенную Россию. Возрождая лучшее, что заложено в нашем национальном коде, укрепляя и создавая то, что позволит нам жить по совести и уму».

Акопов считает, что другой альтернативы просто нет: никакая другая Россия не выдержит испытаний в эпоху глобальных бурных перемен. Он говорит – Новая Россия не возникнет по мановению волшебной палочки. Построить её будет куда сложнее, чем победить сейчас на поле боя. Процесс, по мнению Петра Акопова, потребует мобилизации духа и воли, сил и веры, займет не год и не десятилетие. «Но мы уже встали на этот путь, даже если сами не понимаем этого. Нас поставил на него не Путин, а наша русская история, которую многие из нас не знали, да и не хотели знать и понимать», – полагает автор. И продолжает:

«Дух русской истории, дух наших предков даёт нам шанс не просто на искупление вины за развал СССР – он даёт нам шанс на исправление через созидание, через возрождение великой России. Если мы им не воспользуемся, если будем хвататься за обломки старого мира, пытаться ограничиться симулякрами и подделками, нас сомнут, причем даже не наши враги. Нас раздавит каток мировой истории, убьют собственные бессилие и ложь. Поэтому мы просто не имеем права даже сомневаться в своей способности добиться нужного нам результата».

Там у Акопова ещё много о том, что главная уязвимость «уходящей России» заключалась не просто в её зависимости от внешнего мира, в ментальном рабстве немалой части «элиты». Что эта уязвимость была производной от внутренней слабости нашего уклада – переходного и временного, но устраивавшего очень многих в этой самой «элите». О том, что постсоветский госкапитализм нёс в себе «первородный грех воровской приватизации госсобственности», когда «нувориши и временщики решили, что отныне они здесь власть и хозяева жизни». Их идеологическая зависимость от Запада, их ментальное рабство перед продвинутой западной цивилизацией было лишь «следствием презрения к собственному народу – людям, которых можно обманывать и обкрадывать. Потому что они быдло, глупые и отсталые люди, не чета ушлым и умным, ставшим успешными в 90-е». Но теперь, дескать, этому приходит конец.

Окажется ли всё сказанное лишь набором трескучих высокопарных словес, или мой коллега действительно чувствует некие потрескивающие токи, движение воздуха и колебания почвы, что это просыпаются немереные силы, которые опять понесут вперёд удивительную страну Россию, эту бойкую необгонимую тройку, что мчится вся вдохновенная Богом, и от которой постораниваются, косясь и офигевая, другие народы и государства?

Этого даже Своик не знает.

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