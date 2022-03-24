Сенсационная «бронза» ЧМ по лёгкой атлетике, ещё одно потерянное Казахстаном олимпийское «золото», отставка главного тренера баскетбольной «Астаны» и троевластие в футбольном первенстве РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Легкая атлетика: прыгнула выше головы

24-летняя Надежда Дубовицкая из Усть-Каменогорска стала бронзовым призёром чемпионата мира в закрытых помещениях, который прошёл в столице Сербии. Среди её соперниц были четыре спортсменки из топ-6 прошлогодней Олимпиады. Отсутствовали только золотая и серебряная медалистки тех Игр – россиянка Мария Ласицкене (легкоатлеты РФ временно отстранены от участия в международных соревнованиях) и австралийка Николь Макдермотт.

На снимке: Надежда Дубовицкая (фото с сайта НОК РК).

В прошлом году Надежда впервые преодолела рубеж в 2 метра (на стадионе), но на Играх в Токио не смогла преодолеть в квалификационном раунде даже 1.90. Теперь же, в Белграде, она выступила очень уверенно. Все первые высоты, с 1.84 по 1.95 включительно, наша соотечественница взяла с первой попытки. После этого в секторе из двенадцати прыгуний остались лишь четыре. Следующую отметку 1.98 Дубовицкая опять преодолела с первого же захода, а вот одна из соперниц, македонка Мария Вукович, с ней не справилась. Это означало, что Надежда гарантировала себе, как минимум, «бронзу». Следующий рубеж в 2 метра ей не покорился. Тогда как австралийка Элеанор Паттерсон справилась с ней со второй попытки, а украинка Ярослава Магучих (обладательница «бронзы» ОИ-2020 и «серебра» летнего чемпионата мира 2019-го) – с третьей. Магучих затем взяла и 2.02, что принесло ей «золото».

«Бронза» Дубовицкой – первая за последние десять лет медаль, завоёванная Казахстаном на таких чемпионатах (они проводятся раз в два года). Предыдущий успех датируется 2012-м, когда серебряным призёром ЧМ в закрытых помещениях стала прыгунья тройным Ольга Рыпакова.

Помимо Надежды, на мировое первенство в Белград от нашей страны поехали бегун на 400 метров Михаил Литвин и барьерист Давид Ефремов, но они ничего особенного не показали.

Тяжёлая атлетика: еще один олимпийский чемпион лишился этого звания

Позавчера Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обнародовал своё решение относительно казахстанского штангиста Ниджата Рахимова. Спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил и теперь будет обязан вернуть все награды, завоёванные им после 15 марта 2016-го, в том числе «золото» летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, его ждёт восьмилетняя дисквалификация, а это, по сути, означает завершение карьеры, поскольку ему скоро исполнится 30 лет.

На снимке: Ниджат Рахимов (фото с сайта НОК РК)

Рахимов родился и вырос в Азербайджане, завоевал для своей страны «серебро» юниорского чемпионата мира, но вскоре после этого был пойман на применении запрещённого препарата и отлучён на два года от участия в соревнованиях. Отбывая наказание, он получил приглашение выступать за сборную Казахстана и дал своё согласие. В 2015-м Рахимов стал чемпионом мира, а через год и олимпийским чемпионом. Но в начале 2021-го в рамках расследования, организованного Всемирным антидопинговым агентством (WADA), ему предъявили обвинения в неоднократных фактах подмены мочи, которую он сдавал для анализа. В конце апреля дело было передано в CAS. И спустя почти год арбитраж вынес своё решение: штангист признан виновным в четырёх случаях подмены взятых у него проб мочи в период после 15 марта 2016-го, и на него наложены соответствующие санкции.

Рахимов стал уже пятым казахстанским тяжелоатлетом, лишившимся звания олимпийского чемпиона. Ранее такая же участь постигла Илью Ильина, Светлану Подобедову, Зульфию Чиншанло и Майю Манеза.

Теннис: поднялась на две строчки выше

Елена Рыбакина стремится вернуться на прежние позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации – WTA (напомним, в начале нынешнего года перед открытым чемпионатом Австралии она была 12-й). За последнюю неделю она поднялась на две строчки – с 20-й на 18-ю. Произошло это благодаря довольному успешному выступлению нашей молодой теннисистки на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В первом круге Рыбакина отдыхала, а во втором довольно убедительно выиграла у бельгийки Элисон Ван Эйтванк (56-я в рейтинге WTA) – 6:1, 7:5. Следующей её соперницей стала бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (15-я), но и опытнейшую белоруску Елена прошла без особых проблем – 6:3, 6:4. После этого казахстанская теннисистка взяла верх над другой Викторией – Голубич, представляющей Швейцарию (42-я), со счётом 7:6, 6:2. Кстати, Голубич на одной из предыдущих стадий выбила из турнирной сетки нашу Юлию Путинцеву. Наконец, в 1/4 финала Рыбакина встретилась с гречанкой Марией Саккари (6-я) и уступила ей – 5:7, 4:6. Последняя затем дошла до финала, в котором проиграла полячке Иге Свёнтек.

В новом рейтинге WTA Свёнтек и Саккари занимают второе и третье место. А возглавляющая его на протяжении двух последних сезонов 25-летняя австралийка Эшли Барти позавчера неожиданно для всех объявила об уходе из большого спорта.

Баскетбол: серия поражений и тренерская отставка

На прошлой неделе «Астана» провела два матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ и в обоих проиграла. Эти поединки она проводила после отставки своего главного тренера сербского специалиста Дарко Руссо. Кстати, параллельно он руководил и национальной сборной, которая недавно совершила громкую сенсации, выиграв у команды Ирана, одной из сильнейших в Азии, на её площадке, и возглавила турнирную таблицу в своей группе (отборочный турнир к чемпионату мира). Отставка Руссо случилась после поражения 13 марта в Минске от не хватающего звёзд с неба местного клуба «Цмоки».

Спустя четыре дня эти соперники снова встретились, но теперь в Нур-Султане. В составе «Астаны» был только один американец – Скайлар Спенсер. Уже после первой четверти матча гости ушли в 10-очковый отрыв, а после второй ещё больше увеличили своё преимущество. Тем не менее, баскетболисты казахстанской команды сумели сократить разницу в счёте до минимума, а незадолго до конца основного времени Руслан Айткали точным дальним броском сравнял его, переведя игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке удача оказалась на стороне белорусского клуба – 64:65. Самыми результативными в составе «Астаны» стали Спенсер – 16 очков, Рустам Мурзагалиев – 12, Айткали – 11.

Через три дня, 20 марта, в столице Казахстана гостил саратовский «Автодор», находящийся в середине турнирной таблицы. Первую половину матча наша команда провела неплохо, но потом начала «сыпаться», а в заключительной четверти её игра окончательно развалилась (за последние десять минут она набрала почти втрое меньше очков, чем «Автодор», — 11 против 30). В итоге поражение с большой разницей в счёте – 61:84.

После 14 проведённых игр у «Астаны» лишь 3 победы, и она занимает предпоследнее, 10-е, место. Впрочем, шансы на выход в «плэй-офф» у неё ещё остаются.

Футбол: турнирную таблицу возглавили три клуба

Сегодня в 23.00 по времени Астаны начнётся матч между сборными Молдовы и Казахстана. Игра состоится в Кишинёве. Через пять дней эти команды сойдутся уже в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». В этих двух поединках решится, какая из них останется в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА, а какой придётся отправиться в компанию футбольных «карликов».

Между тем, на минувшей неделе состоялся 3-й тур чемпионата Казахстана. Правда, один из семи матчей, между «Шахтёром» и «Аксу», пришлось перенести на более поздний срок из-за сложных погодных условий в Караганде. Команда из горняцкой столицы остаётся единственной, не потерявшей очки. Тогда как лидировавший вместе с ней алматинский «Кайрат» понёс первые потери, не сумев обыграть на своём поле «Тараз» (1:1). Свой 4-й гол в нынешнем первенстве забил его форвард Хосе Канте. А вот действующий чемпион страны «Тобол» у себя в Костанае победил «Кызылжар» (кстати, возглавляемый исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Андреем Карповичем) и догнал по очкам «Кайрат». В тройку лидеров входит также «Каспий» из Актау. После двух поражений на старте реабилитировалась «Астана», выигравшая у «Актобе» благодаря единственному голу, забитому Асланом Дарабаевым.

«Тобол» – «Кызылжар» 2:0

«Кайрат» – «Тараз» 1:1

«Астана» – «Актобе» 1:0

«Ордабасы» – «Акжайык» 2:0

«Атырау» – «Мактаарал» 2:1

«Туран» – «Каспий» 0:1.

«Шахтёр» – «Аксу» – матч перенесён.

Турнирное положение после трёх туров: «Кайрат», «Тобол» и «Каспий» – по 7 очков, «Шахтёр» – 6 (одна игра в запасе), «Тараз» – 5, «Аксу» – 4 (одна игра в запасе), «Атырау» и «Ордабасы» – по 4, «Астана» и «Актобе» – по 3, «Туран» – 1 (одна игра матч в запасе), «Мактаарал» – 1, «Акжайык» – 0 (одна игра в запасе), «Кызылжар» – 0.

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