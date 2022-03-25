Обращение к премьер-министру

Марат Дулкаиров — Генеральный директор «Союза инженеров-энергетиков РК», Заслуженный энергетик Казахстана и СНГ

Петр Своик — Председатель президиума Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф», к.т.н.

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Энергетика Казахстана стоит на пороге беспрецедентного поворотного момента. Объём накопившихся проблем достиг уровня, когда их решение требует самых решительных действий правительства, одновременно с инициированием Казахстаном создания межправительственной рабочей группы, с последующим формированием Межгосударственного комитета по вопросам энергетики, газового и водного хозяйства Центральной Азии и России.

Обоснование такой необходимости изложено ниже.

Согласно разработанному по поручению Президента «Энергетическому балансу Казахстана до 2035 года», к этому сроку, только чтобы не отставать от роста нагрузок и вывести из работы изношенное оборудование, необходимо будет ввести 17500 МВт новых мощностей, что больше имеющегося. Ныне располагаемая мощность энергосистемы Казахстана числится величиной 17200 МВт, причем из-за повышенной аварийности и эта величина не достигается.

Для примера можно взять рядовой день 25 января, если не считать случившейся тогда системной аварии, ударившей по энергосистеме Узбекистана, затем Казахстана и Кыргызстана. Обычный максимум нагрузки в тот день по Казахстану составил менее 15700 МВт, из которых своей мощностью удалось покрывать менее 15000 МВт, а почти 800 МВт пришлось привлекать из России.

Таким образом, до 2035 года Казахстану предстоит более чем удвоить генерирующие и сетевые мощности, причём эта грандиозная задача осложнена ещё и тем, что ныне и на всю обозримую перспективу отставание в электроэнергетике не ликвидируется, а наращивается.

В том числе по Южной энергетической зоне максимум нагрузки составит 4500 МВт при располагаемой мощности 1800 МВт, дефицит с учетом нормативного резерва – 3000 МВт, или 67 % нагрузки. В том числе дефицит маневренной генерации – 500 МВт, а дефицит выработки – 14,8 млрд кВт·ч, или 55 %.

Для преодоления отставания и выхода на опережающее развитие электроэнергетики необходимо параллельное решение двух стратегических задач: создание в ближайшие 10 лет как минимум 2000 МВт маневренной генерации и как минимум 6000 МВт генерации базовой.

Желательным для наращивания маневренной генерации является Южный регион, тем более что там уже имеются транзитные и собственно казахстанские газовые магистральные сети. Однако основной проблемой остается обеспеченность газом. Что же касается Казахстана, значимых газовых месторождений у нас нет, а использование попутного нефтяного газа имеет свои ограничения. Так, ныне из примерно 55 млрд м3 в год производства до 30 млрд используются на собственные нужды самих нефтяников, до 18 млрд м3 идут на внутри-казахстанское потребление и порядка 7 млрд м3 экспортируются. Причем экспортная выручка служит для дотирования внутренних цен на газ.

Нетрудно подсчитать, что уже запущенные проекты перевода Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, вкупе с ТЭС в Кызылорде и Шымкенте, как и необходимость полного обеспечения топливом Жамбылской ГРЭС уже «съедают» все резервы. Тогда как планы по дальнейшему наращиванию солнечной и ветровой выработки, требующей газотурбинного резервирования, в располагаемые газовые мощности уже не вписываются. Так, в упомянутых «Энергобалансах до 2035 года» дополнительная потребность газа по «зеленому» варианту определена в 7 млрд м3, и это уже сверх имеющихся возможностей, хотя доля ВИЭ при этом достигнет всего 29 %.

Прорывным решением могло бы стать продление газопровода «Сары-Арка», доведенного до столицы Казахстана, до соединения с российской газотранспортной системой, с последующим общим развитием для транзита, в том числе и в Китай, а также для охвата газоснабжением центральных и восточных регионов нашей страны. На сегодняшний день, в условиях экономических санкций, направленных против России, её экспорт энергоносителей потеряет значительную часть своих импортёров. Казахстан мог бы предложить России стать импортёром российского газа по «дружественной» цене, тем самым удовлетворить текущие потребности Казахстана в газе с перспективой их значительного роста. В то время, как в других частях мира стоимость энергоснабжения будет только возрастать, у нас появляется возможность иметь надежную газовую сеть, обеспечивающую конкурентоспособное электроснабжение.

Основу для базовой генерации предлагается заложить строительством Балхашской АЭС, что обеспечит устойчивую связь между Северной и Южной энергозонами Казахстана, одновременно собрав в общее целое Российскую и Центрально-Азиатскую энергосистемы. Поскольку же ввод первой очереди АЭС займет не менее 10-12 лет, одновременно предлагаем осуществить строительство не только блока № 3 на Экибастузской ГРЭС-2, но и достроить эту базовую станцию до проектной величины в восемь блоков.

Несомненно, что разгорающийся в Европе и США энергетический кризис вынуждает развитые страны уже сейчас пересматривать отношение к угольной генерации, а потому и Казахстану незачем выглядеть самым «прилежным учеником» Греты Тунберг.

Есть возможность применить в достраиваемой части ЭГРЭС-2 котлы сверхкритических параметров и самые эффективные системы газоочистки, что позволит заменять менее эффективную выработку на действующих ГРЭС, тем самым снижая общие выбросы. Кроме того, кооперация с Россией позволит рассмотреть вариант обеспечения ЭГРЭС-2 газом в качестве резервного и дополнительного топлива, что дополнительно повысит экологичность и эффективность такого проекта.

Также, эффективным решением стала бы и межстрановая кооперация с целью строительства каскада Камбаратинских ГЭС в Кыргызстане, включая ГЭС-1, что создало бы сразу крупный источник как базовой, так и маневренной мощности, при одновременном решении вопросов летней ирригации.

В то же время, связанные с этим объемы финансирования никак не осуществимы за счет простого повышения тарифов на электро- и газоснабжение, и тем более не приемлемы за счет коммерческого кредита, особенно внешнего. Требуется создание системы межгосударственного проектного целевого финансирования, появление которой станет основой и для других совместных инвестиционных проектов.

Стратегическое значение имеет также создание к 2025 году общего рынка электроэнергии, согласованное главами государств-участников Евразийского экономического союза. Для чего потребуется реорганизация как системы межгосударственных расчетов за перетоки, так и национальных диспетчерских систем, вместе с системами противоаварийной автоматики. Напомним, что причиной разрастания достаточно рядовой аварии на Сырдарьинской ГРЭС в межгосударственный «блэкаут» 25 января стало, в дополнение к перегруженности межсистемных линий, разделение физически общей энергосистемы на национальные сегменты. Так, система САОН в Казахстане элементарно не имела настроек на защиту от отключения «чужой» генерации, что и усугубило последствия.

Следует иметь в виду, что ввод в Узбекистане уже первого блока АЭС принципиально «не поместится» в отдельно взятую энергосистему этой страны, зато будет уместен и необходим в рамках всего Центрально-Азиатского энергокольца, охватывающего Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, с желательным подключением Туркменистана. Соответственно, Ташкент объективно становится местом расположения Межсистемного оператора Центрально-Азиатской межгосударственной энергосистемы, как и было в советское время. В Казахстане к этому моменту, мы должны вывести полномочия системного оператора из компетенций КЕГОКа и сделать ЦДУ Казахстана объективно независящим ни от каких субъектов, что будет соответствовать основному требованию системного оператора.

Все такие вопросы могли бы прорабатываться и реализовываться в предлагаемой нами рабочей группе и затем Межгосударственном комитете по вопросам энергетики, газового и водного хозяйства.

Конкретно же для Казахстана, полагаем необходимым безотлагательно перейти от непрозрачного оптового рынка к конкурентному балансирующему рынку электроэнергии в режиме реального времени и конкурентному рынку вновь вводимой мощности, объединенным системой Единого закупщика и в рамках Единого закупщика перейти к утверждению на парламентском уровне долгосрочного и единого для всех регионов базового национального тарифа. Для особо энергоемких, сельскохозяйственных и других приоритетных производств, а также требующих социальной защиты категорий потребителей, устанавливать к единому национальному тарифу понижающие коэффициенты, а в необходимых случаях – повышающие коэффициенты. Кроме того, вводить к базовому тарифу, по желанию потребителя, трехставочную шкалу – с повышающим коэффициентом в пиковые часы и понижающим в ночные часы суточного графика.

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