Нефть останется дома

Сможет ли Казахстан пережить идеальный шторм?

Тот случай, когда техническая, казалось бы, новость, имеет колоссальное значение для страны и любого ее гражданина, даже совершенно неосведомленного в вопросах формирования бюджета и социальных расходов.

Вчера еще мы были крупнейшим экспортером нефти, а завтра… Что будет со страной и нами завтра?

КТК приказал долго ждать

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о том, что на морском терминале под Новороссийском после сильнейшего шторма и порывов ветра выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2 (выносное причальное устройство).

«Повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию ВПУ», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Однако не все так просто.

«Контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения. В этой ситуации руководство консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу. Проведение ремонтов, вероятно, займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки», — предупредили в консорциуме.

Тогда еще оставалась надежда, что, возможно, специалисты разберутся и окажется, что не все так плохо. И отляжет от сердца.

Но, увы, 23 марта сводки как с войны: КТК прекратил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска — эксплуатация всех трех ВПУ приостановлена, прокачка снижена, водолазы не могут произвести полное обследование ВСУ по погодным условиям, возможна полная остановка через сутки…

Прием по трубопроводу, по словам генерального директора Николая Горбаня, происходит, но резервуарной емкости осталось на сутки….

24 марта министр энергетики Болат Акчулаков сказал очевидное: перенаправить такой объем нефти, который прокачивался через КТК, не только сложно, но и, наверное, невозможно.

На неопределенное время Казахстан де-факто остается без экспорта в привычных объемах. Основные иностранные поставщики оборудования — компании Imodco, Blue Water и Gall Thomson Environmental Ltd. — уже заявили КТК, что отказываются от дальнейшего сотрудничества и отменяют все запланированные ранее поставки оборудования и запчастей, хотя КТК оплатил все предстоящие операции авансом еще в декабре 2021 года.

Как бы не докатиться до секвестра

«До 8 млн. тонн нефти – столько, согласно нашим оценкам, могут составить минимальные потери экспорта казахстанского сырья, которое транспортируется по КТК, из-за случившихся неисправностей причальных устройств в Новороссийске», — пишет автор Телеграм-канала TENGENOMIKA Галымжан Айтказин.

По его мнению, альтернативой падения экспорта нефти по КТК может служить железнодорожный транспорт, но, увы, в Казахстане нет достаточных мощностей в виде железнодорожных цистерн для транспортировки подобного объема нефти. Да и поставлять ее помимо Китая, куда уже устремились потоки санкционной российской нефти, некуда.

Что ожидает Казахстан? «Рост ВВП Казахстана, по нашим оценкам, в 2022 году может недосчитаться от 0,9 до 1,6 процентных пункта. Из этого получается, что в совокупности с реализованным обесценением курса тенге к USD, в этом году мы увидим существенное сокращение и номинального ВВП Казахстана на душу населения, выраженного в долларах США», — полагает экономист.

Это общий негативный эффект, реальный же будет выражаться в росте безработицы, падении реальных доходов казахстанцев, замораживании социальных выплат и программ. Хорошо, если правительство сумеет и наконец решится на сокращение неприоритетных направлений в различных проектах. А иначе и до социальных секвестров дело дойдет.

КТК: интересные детали

Казахстан входит в число крупнейших экспортеров нефти в мире. Объем добычи в настоящее время достигает 85 млн. тонн нефти в год.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) -крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием Казахстана и России.

Акционеры КТК: Российская Федерация (24% в управлении «Транснефти», 7% на балансе) — 31%, Казахстан (представленный «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

Две трети казахстанской нефти поставляется на экспорт через Каспийскую трубопроводную систему.

С 2001 года через нефтепровод КТК на мировые рынки экспортировано более 750 млн. тонн казахстанской нефти. Его пропускная способность выросла почти в 2,5 раза – до 67 млн. тонн в год. К 2023 году планировалось довести ее до 80 млн. тонн.

В ноябре 2021 года КТК торжественно отметил свое 25-летие.

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