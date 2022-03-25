Кто ответит за дефицит кадров в здравоохранении 25.03.2022 12:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 81 0 Заместитель председателя правления «Казахстанской ассоциации содействия образованию» Вячеслав Югай о том, что чиновники Министерства здравоохранения противодействуют образовательной деятельности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Хлеб для многодетных не предусмотрели бюрократы Кризис как обнуление для нового старта Восьмое – день Весны, а не пустых кастрюль Как монетизировать свой талант Подростковый период – зона особого риска