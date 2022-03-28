«Токаев: реминисценция Кунаева и просчет «старой гвардии». «Токаев должен принять решение о выходе из ОДКБ и приостановлении членства в ЕАЭС». «О биографиях казахстанских «молодых политиков». «Шкурный» интерес: казахские СМИ решили разжалобить президента»

Сетевой Казахстан 28 марта 2022г.

IA — CENTR . RU . «Революционные меры президента Токаева» — Политолог, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий БУЛУКТАЕВ в интервью анализирует перспективы политических реформ в #Казахстан’е — В Послании президента отражен выверенный план действий, особенно, в разрезе политических реформ. Концептуально можно выделить несколько моментов. Так, провозглашен переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Как раз пойдет практическая реализация формулы, о которой говорил Токаев: «Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев: реминисценция Кунаева и просчет «старой гвардии»» — Послание Касым-Жомарта ТОКАЕВА от 16 марта содержит очень много смыслов и отсылок. Но если все резюмировать предельно кратко, то это руководство к действию здорового президента. Глава государства призывает вернуться на базис, где все создавалось и развивалось, а не разворовывалось и распродавалось ради обогащения кучки клептократов. Дорога к истокам невозможна без возвращения в общественно-политический дискурс фигуры Динмухамеда КУНАЕВА, руководителя процветающего Казахстана.

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «О биографиях казахстанских «молодых политиков»» — Биографии казахстанских «молодых политиков» (40+) словно под копирку писаны. И тех, кто областными и прочими замакимами значатся, и тех, кто в гражданском обществе пытается сделать себе доброе имя. Читал шежере, сорри, резюме — много думал… Особенность нулевых годов — сбой или полная остановка социального лифта для технократов. Зато безостановочное продвижение питомцев из идеологического сектора.

QMONITOR . KZ . ««Шкурный» интерес: казахские СМИ решили разжалобить президента» — По количеству открытых писем на имя главы государства Казахстан, наверное, не имеет себе равных в мире. К президенту обращаются все кому не лень и по самым разным поводам. Авторы таких «челобитных» почему-то уверены, что именно поднимаемые ими вопросы имеют первостепенную важность для страны, что их необходимо решить прямо сегодня, и всё это преподносится как забота об отчизне. Но зачастую за подобными письмами явно просматриваются «шкурные» интересы.

FORBES . KZ . «Шураев: Токаев должен принять решение о выходе из ОДКБ и приостановлении членства в ЕАЭС» — Об этом общественный деятель сказал в интервью Арманжану БАЙТАСОВУ. В студии собеседники обсудили множество актуальных тем. Первый вопрос, который задал ведущий, – что происходит с казахстанским обществом в связи с ситуаций в Украине и почему сами казахстанцы теперь враждуют друг с другом на фоне российско-украинского конфликта. Арман ШУРАЕВ ответил, что все это может быть результатом пропаганды российских каналов, которые, по его мнению, нужно запретить в Казахстане.

INFORMBURO . KZ . «Мурат Темирханов о причине и последствиях обратной приватизации» — Правительство начинает работу по возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов. Для чего нужна эта работа и каким будет её результат, разбираемся с экономистом Муратом ТЕМИРХАНОВЫМ — Сама идея хорошая, правильная, и рад, что идёт это напрямую от главы государства. Но у меня большой вопрос по её реализации. Прежде всего, мне не очень понятна роль этой правительственной комиссии. Судя по названию, она занимается демонополизацией. Тогда при чём здесь возврат незаконно приватизированных активов? Либо демонополизация, либо обратная приватизация. Это, кстати, очень похоже на то, как была создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа. Там тоже сразу было непонятно даже название. Если честный бизнесмен, законно работал, и приобрёл на свои честно заработанные деньги какой-то актив за рубежом, например шикарную яхту, то почему такой актив надо возвращать? Если речь идёт о незаконно полученных и выведенных за рубеж капиталах – уже совсем другой вопрос и другая процедура.

TIME . KZ . «Пора сбросить маски» — Наконец-то, свершилось! Отменено требование надевать медицинские средства защиты от коронавируса даже уже в помещениях. Прощай, ковид?.. Масочный режим сохраняется только в медучреждениях. Вместе с тем (причем, возможно, именно после публикации в нашей газете) расширен контингент лиц, которые могут бесплатно (!) привиться вакциной Comirnaty/Pfizer. Такие решения приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции (МВК).

«Всех штормит, а мы крепчаем» — Сколько денег недосчитается бюджет Казахстана из-за аварии на черноморской нефтеперевалочной установке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)? Есть ли в инциденте признаки саботажа или диверсии? Когда майнерам снова подадут электричество? Изменились ли планы властей по строительству АЭС? Об этом на большой пресс-конференции в столице рассказал министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ.

TURANPRESS . KZ . «Вырвется ли Жезказган из «ловушки моногородов»?» — Жезказгану превращение в областной центр может буквально подарить вторую жизнь, так как сегодня город полностью зависит от производства меди. Для Жезказгана это решение – шанс возродиться в качестве полноценного города, каким он был в советском прошлом. Под именем Джезказган город стал центром огромной одноименной области в 1973 году. Область включала в себя сам Джезказган, города Балхаш, Никольский, Приозёрск и Каражал, а также множество районов. В регионе проживало около полумиллиона человек.

DIALOG . KZ . «Клубок проблем: почему часть алматинцев сидит без воды?» — В свете вышесказанного пожар в городском акимате во время январских событий уже не выглядит как эксцесс погромщиков, а больше похож на заметание следов. Ведь в пожаре сгорели все бумаги, по которым можно было отследить двойное, а то и тройное финансирование одних и тех же проектов. Скажем, в той же Ремизовке государственно-частное партнерство было заключено с ТОО «Орхан», которое как раз и обслуживает элитные жилые комплексы вроде «Сакуры». «Орхан» — это старые коммуникации и две уже засоленных скважины с водой… В итоге имеем то, что имеем: одни элитные дома страдают без воды, другие — от зловония «орхановской» канализации, которая выбрасывает сточные воды на поверхность, отравляя жизнь местным. Плюс часть потребителей получает воду вообще напрямую с речки Казачки, безо всякой очистки.

VLAST . KZ . «Власти – десять. Надеемся, что это только начало» — По абсолютно понятным, как нам видится, причинам этот первый большой юбилей мы не отмечаем, а используем его как повод напомнить о том, как важна свобода слова. Несколько предыдущих лет и особенно начало 2022-го многократно убедило, что без свободных медиа невозможно построить настоящее общество. Мы наблюдали и наблюдаем попытки заглушить независимые голоса – и в Казахстане, и в других странах. За эти десять лет многие наши коллеги в нашей республике были лишены возможности выпускать свои издания, оказавшись под прессом судебных исков и запретов.

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