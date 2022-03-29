«Партстроительство в Казахстане переживет ренессанс». «Просто головокружительная карьера!». «Какие шансы у Казахстана пережить антироссийские санкции». «В Казахстане нет ответственности за домогательства, от слова совсем»

Сетевой Казахстан 29 марта 2022г.

IA — CENTR . RU . «Партстроительство в Казахстане переживет ренессанс» — Анонсированные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ реформы должны снять возможные препоны для регистрации политпартий в #Казахстан’е. Заявленные инициативы уже начали стимулировать партийное поле – создаются новые проекты, приходят яркие фигуры, меняется само значение института партии. Политолог, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий БУЛУКТАЕВ в продолжении интервью объясняет, в чем главная интрига ожидаемого пула реформ — А новые партии будут формироваться, что можно видеть по активности в социальных сетях. Многие общественные деятели заявляют о том, что будут формировать свои партии. Об этом высказались и Булат Абилов, и Мухтар Тайжан, и Санжар Бокаев, ряд представителей гражданского общества.

TIME . KZ . «Просто головокружительная карьера!» — Широко известный в стране и за ее пределами общественно-политический деятель Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ всего через 10 дней после вступления в ряды Народной партии Казахстана стал ее председателем. Членом НПК (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана) Ертысбаев стал 18 марта, получив партбилет лично из рук ее лидера Айкына КОНУРОВА. А на прошедшем в понедельник, 28 марта, в столице внеочередном съезде партии новоявленный член был избран ее новым председателем. Первым заместителем председателя НПК стал Айкын Конуров, заместителями — Рахим ОШАКБАЕВ (известный экономист и общественный деятель. — Ред.), Виктор СМИРНОВ, Олжас СЫЗДЫКОВ и Наиль САЙФУЛЛИН (председатель правления АО “Астана — Региональная энергетическая компания”. — Ред.).

«Полный износ» — Шесть дней спустя после обрушения одной из трех дымовых труб Петропавловской ТЭЦ на станции случилась новая авария. Город еще не отошел от шока после ЧП 20 марта, когда в домах горожан стало холодать. Согласно официальным сообщениям, после аварии вечером 26 марта в строю оставались только два котла и две турбины. Их мощности хватило лишь для того, чтобы держать температуру воды в сети около 37 градусов. В областном центре в ночь на понедельник температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.

AZATTYQ . ORG . ««Под предлогом защиты детей». Чем грозят Казахстану «поправки Сарыма — Закиевой»?» — С чем столкнутся казахстанские пользователи в случае принятия поправок, которые позволяют ограничивать доступ к социальным сетям и мессенджерам? Какова вероятность того, что государственные органы под предлогом защиты детей от вредной информации будут блокировать нежелательный для властей контент? И что будет, если западные соцсети и мессенджеры откажутся сотрудничать с казахстанскими властями? Азаттык поговорил с директором общественного фонда Digital Paradigm, участником экспертной группы по цифровым правам Елжаном КАБЫШЕВЫМ.

365 INFO . KZ . «Какие шансы у Казахстана пережить антироссийские санкции, рассказал эксперт» — Ситуация с санкциями против России в основном окажет весьма негативное воздействие на Казахстан, хотя по некоторым направлениям может возникнуть определенное окно возможностей… На деле это может привести к тому, что часть «запрещенного» в России товарного потока переориентируется на Казахстан и в дальнейшем будет реэкспортироваться. Интерес к казахстанскому рынку дополнительно будет повышаться за счет того, что между нашими странами фактически нет таможенных границ и товары перемещаются относительно свободно.

«Агропром Казахстана: отечественное производство продуктов питания растет» — По итогам первых двух месяцев 2022 года заметно увеличился объем выпуска целого ряда продовольственных товаров. По данным БНС АСПиР РК, по итогам января-февраля 2022 года в Казахстане было произведено более 11,4 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей. По сравнению с аналогичный периодом предыдущего года объем вырос на 14,4%, или более чем на 1,4 тыс. тонн.

MATRITCA . KZ . Жанна УРАЗБАХОВА – «В Казахстане нет ответственности за домогательства, от слова совсем» — И тут спикер из Латвии спрашивает, скажите а какая ответственность за сексуальные домогательства в Казахстане. И я отвечаю, никакой! И тут все 120 участников в недоумении смотрят на меня, и модератор повторяет свой вопрос. Решив, что я не расслышала или не поняла вопрос… Мне пришлось повторить уже громче: «В Казахстане нет ответственности за домогательства, никакой, вообще, от слова совсем! И это не значит, что в Казахстане нет домогательств, просто у нас это не относится к правонарушению«. Гробовая тишина, и затем оглушительный гул. Как????

NOVGAZ . COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «Как я стал послом» — Мы не имеем письменной истории. Научились забывать прошлое. Недавно, разговаривал с одним очень уважаемым человеком. Он пожурил мое газетное интервью, где я порицал бывшего главу страны за некоторые странности его правления. Уважаемый человек напомнил о том, что я получал из его рук дипломатические должности. «Вы несколько лет провели в Риме и в Париже»! Вместо Магадана? И я решил начать цикл новелл с рассказа о том, как я попал в послы.

QMONITOR . KZ . «До последней капли крови… Маншук Маметова: судьба и подвиг первой казахской девушки – Героя Советского Союза» — Сегодня многие страны и народы, их населяющие, активно вовлечены в процесс исторических «ревизий». Наша страна – не исключение. В среде казахстанцев переосмысление и переоценка тех или иных событий прошлого вызывает жаркие дискуссии и споры. Вместе с тем, нередко в пылу нешуточных баталий мы, может быть, сами того не осознавая, с водой выплескиваем и ребенка, отрицая то, что ни отрицать, ни забыть не получится никогда. Речь о героях, имена которых кровью вписаны в анналы, и «стереть» их не под силу никому. Одно из этих имен – Маншук МАМЕТОВА, которую журналисты окрестили «бусинкой» в «ожерелье Победы». Одной из памятных дат этого года станет 100-летие со дня рождения Героя.

CARAVAN . KZ . «Чтоб до истерики не довела нас Украина» — Сейчас зашкаливает уровень эмоций в спорах на геополитические, экономические темы. Люди яростно отстаивают свою точку зрения, не слыша оппонентов. В социальных сетях и семьях сыплются оскорбления, доходит до бана от коллеги, с которым еще недавно вместе попивали кофеек. Или отцы перестают общаться с детьми, будучи не в силах принять их убеждения.

TENGRINEWS . KZ . ««Мне 50, и меня не берут на работу». Как казахстанцы сталкиваются с дискриминацией по возрасту» — «Требуются специалисты до 45 лет». Часто можно встретить такие объявления, перечеркивающие надежды людей предпенсионного и пенсионного возрастов на шанс найти работу. С проблемой эйджизма, так называемой дискриминацией по возрасту, сталкиваются ежегодно все больше казахстанцев в категории «50 плюс». Что делать людям старше 50 лет при поисках работы? Редакция Tengrinews.kz записала ответы на эти и другие вопросы от казахстанского рекрутера.

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