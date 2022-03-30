«Токаев – последний оплот доверия казахстанцев к власти». «Многим будет непросто перестроиться под «Новый Казахстан». «Выйти нельзя остаться: как быть Казахстану с ЕАЭС?». «Война и санкции: есть ли у казахстанцев повод для паники?»

Сетевой Казахстан 30 марта 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаев – последний оплот доверия казахстанцев к власти» — Exclusive.kz выполнил поручение президента ТОКАЕВА и провел независимый опрос о рейтинге доверия к госорганам. Его итоги ожидаемо оказались заметно отличными от официальных, а где-то даже шокирующими… Рейтинги доверия возглавил президент Токаев – ему доверяет 54% населения, при этом абсолютно доверяют только 38%, а совершенно не доверяют не более 8%. Таким образом, если бы Токаев объявил досрочные президентские выборы сегодня, то его шансы на победу были бы достаточно высоки. При этом, нужно учитывать, что опрос был проведен до его Послания о политических реформах.

IA — CENTR . RU . «Многим будет непросто перестроиться под «Новый Казахстан»» — «То, что произошло в январе, затем последовавший тезис «Новый Казахстан», также новости в отношении семьи и близких людей первого президента – своеобразная встряска для Казахстана. Многим будет непросто перестроиться. Возможно, пойдет и внутреннее сопротивление в рядах элиты и бизнес-сообщества. Но без этого, как говорится, ни одно общество не развивается», – считает политолог, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий БУЛУКТАЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Диверсия от России или труба сломалась под санкциями? Что произошло с КТК и как теперь Казахстану продавать нефть» — Два выносных причальных устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через который транспортируется 80 процентов казахстанской нефти на Запад через Россию, вышли из строя более недели назад. Эксперты прогнозируют, что, если замедление экспорта нефти продолжится, экономику Казахстана ждет очередной кризис.

«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?» — Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву заметили даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?

FORBES . KZ . «Война и санкции: есть ли у казахстанцев повод для паники?» — Повреждение нефтепровода КТК, кризис на рынке пшеницы, вероятность выхода из ЕАЭС — все эти пункты эксперты-экономисты рассмотрели с разных позиций на онлайн-обсуждении, организованном 29 марта Международным центром журналистики MediaNet в рамках работы экспертной онлайн-площадки Expert Public Space — Пока прямых санкций против нас нет, — констатировал, отвечая на вопрос, РЫСМАМБЕТОВ, — но сейчас даже Россия не видит всех последствий от санкций. Я против эмоциональных выходов и заходов. Мы на эмоциях зашли в ЕАЭС, тогда у нас не получилось проговорить свою позицию. Но выходить оттуда на эмоциях крайне неправильно.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Выйти нельзя остаться: как быть Казахстану с ЕАЭС?» — Пока привычная картина мира трещит по всем швам, а на повестке вот уже месяц геополитическая истерия, падение тенге и антироссийские санкции, в Казнете не утихают дискуссии о том, нужен ли вообще ЕАЭС Казахстану. Какого-либо внятного объяснения от чиновников о том, почему мы до сих пор в одной экономической связке, можем ли мы обойтись без членства в альянсе, люди все еще не дождались. Казахстанцы не знают ответов и на другие вопросы. Например, актуален ли этот Союз в его сегодняшнем виде, действительно ли таможенные пошлины делятся со вселенской несправедливостью и чем может обернуться для казахстанцев затягивание с решением наболевшего вопроса?

CARAVAN . KZ . «Как подставные схемы россиян ставят под удар финансовую систему Казахстана» — Популярное российское интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях vc.ru не так давно опубликовало довольно занимательную статью… В своей публикации автор напомнил, что с 10 марта главные международные платежные системы больше не работают в России: держатели выпущенных российскими банками карт Visa и Mastercard не могут расплачиваться в иностранных интернет-магазинах. В данном «лайфхаке» весьма доходчиво рассказывается о том, как россиянам можно «обхитрить систему», открыв банковскую карту в Казахстане.

EXK . KZ . ««Открываем карты, делаем ИИН»: казахстанцы зарабатывают на россиянах» — Отключение международных платежных систем в России лишило жителей страны привычных покупок в интернет-магазинах и прочих транзакций. Казахстанцы не растерялись и очень быстро предложили вернуть россиянам эти блага цивилизации — за определенную плату, разумеется. В Сети уже появилось немало инструкций по этим вопросам. Так, рассказывается, что открыть банковскую карту в Казахстане несложно — для этого нужен лишь индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Но именно здесь возникает вопрос: как иностранцам получить заветную комбинацию цифр?

KAZPRAVDA . KZ . «Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США» — В 1960 году известные советские писатели Мухтар АУЭЗОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Олесь ГОНЧАР и поэт Степан ЩИПАЧЕВ по приглашению Американского совета по образованию, который выступил и спонсором поездки, посетили США. За месяц, с 17 февраля по 17 марта, как пишет Мухтар Ауэзов, «не объездишь, не объемлешь такую великую, необъятную, многообразную и богатейшую страну, тем не менее я вывез большие подробные записи в своем писательском дневнике». Так появились путевые очерки «Впечатления об Америке».

SPIK . KZ . «Напророченный распад — жизнь и предсказания Бекмаханова» — Казахстанский историк Ермухан БЕКМАХАНОВ предсказал развал Советского Союза. Обвинения в «буржуазном национализме», репрессии, 25 лет тюрьмы, гонения, онкология — это лишь малая часть того, что пережил казахстанский историк, чингизид по происхождению и потомок Абылай хана. Ермухан Бекмаханов был реабилитирован в 1954 году.

TIME . KZ . «Последний урожай?» — Владельцы теплиц в Туркестанской области заявляют, что они на грани банкротства. После громкого обращения к главе государства владельцев теплиц, расположенных на юге Казахстана, на их проблемы обратило-таки внимание Министерство сельского хозяйства. В минувшие выходные главный аграрий страны Ербол КАРАШУКЕЕВ приехал в Туркестанскую область, чтобы лично услышать то, о чем местные земледельцы трубят уже столько времени: растущие расходы из-за дороговизны топлива не позволяют конкурировать им с импортом…

KURSIV . KZ . «В каких регионах казахстанцы больше курят» — Жители регионов курят чаще, чем казахстанцы, живущие в мегаполисах. Лидером по количеству курящих стала Жамбылская область, где употребляет табак каждый третий. Меньше всего число любителей табака проживают в Алматы – 13,6%. Из всех курящих 77% – это мужчины, 23% – это женщины.

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