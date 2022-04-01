Казахстан вошел в число 150 развитых государств планеты

Фонд «Global Target» подтвердил все соответствия специальным сертификатом

Успехи Республики Казахстан на ниве государственного, политического, социально-экономического, общественного, правового и культурного развития не остались незамеченными мировым сообществом. Находящийся в Амстердаме фонд «Global Target», производящий сравнительный анализ параметров всех государств-членов ООН более чем по 80-ти показателям, установил, что Нур-Султан преодолел необходимый барьер и вошел в число 150-ти развитых стран мира.

«Мы очень внимательно следили за успехами Казахстана в его упорном продвижении к целям прогресса. Теперь видно, что они увенчались грандиозным успехом», – заявила на торжественной церемонии вручении сертификата соответствия Ингрид Ван дер Шмара, исполнительный директор «Global Target».

Гипотетически РК давно должна была войти в «Клуб 150», однако у Фонда крайне жесткие критерии оценок стран-кандидатов. Например, там учитывается не только охват детей школьным образованием (отдельно по мальчикам и девочкам), но и то, какие знания даются в школах. Производится глубокая экспертиза школьных учебников на предмет целостности знаний и их соответствий требованиям дидактики, а это в республике очень проблемное место.

Казахстан сам не проводит анализ итогов и качества реализации государственных программ развития. Поэтому специалисты «Global Target» вынуждены были собственными силами и с привлечением профильных экспертов оценивать степень эффективности таких документов. Здесь соотношение потраченных ресурсов на полученные результаты долгое время не позволяло стране преодолеть заветный рубеж входа в число 150-ти развитых, зато страну продвинули вверх другие параметры.

По Индексу Голдмана-Шниперсона, показывающему прямую и косвенную экономическую поддержку страны другим государствам, Республика Казахстан давно показывает высокие результаты. Вложенные резидентами страны активы в Великобританию, США, Швейцарию, ОАЭ, Сингапур, Китай и многие другие государства свидетельствуют о крайне высокой шкале альтруизма, заботе о чужом благополучии в ущерб своему собственному.

Методология «Global Target» подразумевает сравнение показателей государства не только с соседями по планете, но и с самими собой во временном и историческом разрезе. Поэтому нынешний Казахстан не может тягаться с Казахской ССР по номенклатуре производимых промышленных товаров. Резко просел станочный парк.

Особо больное место – это массовое обнищание населения. Экспертный совет «Global Target» уже был готов принять республику в «Клуб 150», но меры, принятые правительством в свете противостояния пандемии коронавируса, сильно подкосили широкие слои казахстанцев в плане доходов и специалистам вновь пришлось ждать.

«Потраченное время пропало не зря – подчеркнула г-жа Ван дер Шмара. – Я искренне надеюсь, что еще при моей работе в Фонде, Казахстан сможет войти в число 140 развитых государств планеты. Амбиции Нур-Султана вселяют в меня надежду».

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